खंडोली डैम में जलसमाधि लेने उतरे रैयत, कहा - जान जाएगी जमीन नहीं देंगे

गिरिडीहः सूबे के प्रसिद्ध खंडोली जलाशय की जमीन को लेकर रैयतों ने आंदोलन छेड़ रखा है. रैयतों के आंदोलन को झारखंड लोकतांत्रिक क्रंतिकारी मोर्चा का समर्थन मिला है. सोमवार को जेकेएलएम के केंद्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र चंद्रवंशी के साथ स्थानीय मधवाडीह मुखिया सिद्दीक अंसारी समेत अन्य लोग डैम के पानी में उतरे और जलसमाधि लेने का प्रयास किया. हालांकि मौके पर मौजूद बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बल के साथ मिलकर सभी को डैम से बाहर निकाला.

इस दौरान नागेंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि भूमि पर कब्जा और जल प्रदूषण के खिलाफ खंडोली डैम बचाओ अभियान लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहा है. आवेदन प्रधानमंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक को दिया गया है, लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है. बताया कि यहां जमीन पर कब्जा किया गया है. जल प्रदूषित किया जा रहा है. इसकी सूचना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दामोदर घाटी निगम को भी दी गई लेकिन कोई सुनने वाला नहीं हैं.

रैयतों का आंदोलन (ईटीवी भारत)

बताया कि प्रशासन को जगाने के लिए अंचलाधिकारी का पूतला भी फूंका गया, परंतु कुछ नहीं हुआ. जिसके बाद जलसमाधि का निर्णय हुआ. इसकी जानकारी पूर्व में सभी अधिकारियों को दे दी गई थी.