1200 करोड़ के आपदा राहत पैकेज की पीडीएनए रिपोर्ट तैयार करने की कवायद, 6 जिलों का दौरा कर चुकी टीम
पीएम मोदी ने 12 सितंबर को उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए दिया था 1200 करोड़ का पैकेज
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 7, 2025 at 4:24 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में इस साल मानसून ने भारी तबाही मचाई है. खासकर उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, देहरादून और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश की वजह से काफी अधिक आर्थिक नुकसान हुआ है. उत्तरकाशी, पौड़ी और चमोली समेत अन्य कुछ जिलों में हुए नुकसान के बाद भारत सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की तात्कालिक आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी. प्राथमिकता के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाए, इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने पोस्ट डिजास्टर नीड एसेसमेंट करने का निर्णय लिया था. ऐसे में पीडीएनए (Post Disaster Need Assessment) के लिए गठित टीम का की ओर से अध्ययन किया जा रहा है.
आपदा प्रभावित क्षेत्रों की पीडीएनए रिपोर्ट की तैयारी: उत्तराखंड के लिए अगस्त का महीना काफी अधिक नुकसानदायक साबित हुआ है. 5 अगस्त को धराली- हर्षिल में आई आपदा के बाद बड़े स्तर पर आपदा का सिलसिला शुरू हुआ और फिर उत्तरकाशी के साथ ही चमोली, रुद्रप्रयाग, उधमसिंह नगर और देहरादून में भी आपदा के दंश देखे गए. आपदा के बाद आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से नुकसान का आकलन करते हुए 5,702.15 करोड़ रुपए का मेमोरेंडम तैयार किया गया. मेमोरेंडम में प्राकृतिक आपदा की वजह से 1,944.15 करोड़ रुपए का नुकसान बताया गया. साथ ही परिसंपत्तियों को बचाने और अवस्थापना संरचनाओं को बचाने के लिए 3,758 करोड़ रुपए की आवश्यकता का जिक्र किया गया.
पीडीएनए रिपोर्ट के आधार पर मिलेगी आपदा राहत राशि: साथ ही उत्तराखंड सरकार ने 5,702.15 करोड़ रुपए का मेमोरेंडम तैयार कर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था. इसी बीच उत्तराखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तात्कालिक तौर पर उत्तराखंड राज्य को 1200 करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज के रूप में देने की घोषणा की. हालांकि, नुकसान का मेमोरेंडम भेजे जाने के बाद भारत सरकार की ओर से नुकसान का आकलन करने के लिए गठित टीम ने भी उत्तराखंड का दौरा किया और नुकसान का आकलन किया था. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद ही उत्तराखंड सरकार ने पोस्ट डिजास्टर नीड एसेसमेंट कराए जाने का निर्णय लिया, ताकि पीडीएनए के आधार पर केंद्र सरकार की ओर से घोषित आर्थिक पैकेज की धनराशि को जारी करवाया जा सके.
6 जिलों पीडीएनए टीम कर चुकी दौरा: ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि-
मानसून के दौरान प्रदेश के लगभग सभी जिलों में आपदा की वजह से काफी नुकसान हुआ है. ऐसे में सभी जिलों में पोस्ट डिजास्टर नीड एसेसमेंट की कार्रवाई कराई जा रही है. अभी तक 6 जिलों में पीडीएनए के लिए गठित टीम दौरा कर चुकी है. ऐसे में जल्द ही बाकी अन्य जिलों में भी पीडीएनए की टीम दौरा करेगी. इसके बाद पीडीएनए की रिपोर्ट तैयार की जायेगी.
-विनोद कुमार सुमन, सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग-
पीडीएनए की रिपोर्ट के बाद स्वीकृत होंगे 1200 करोड़: सुमन ने साथ ही कहा कि किसी भी आपदा के बाद हमारी क्या आवश्यकता है, उसका आकलन करने के लिए पीडीएनए कराया जाता है. साथ ही कहा कि भारत सरकार ने जो 1200 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, ये धनराशि पीडीएनए की रिपोर्ट के बाद स्वीकृत की जाएगी. जिसके लिए विभाग की प्रक्रिया चल रही है.