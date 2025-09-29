प्रयागराज में 733 लोगों की निकलेगी लॉटरी, मिलेगा अपना घर; PDA ने लॉन्च की आवासीय योजना
September 29, 2025
प्रयागराज: संगमनगरी के लोगों के लिए अच्छी खबर है. प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) ने नई आवासीय योजना का एलान किया है. इस योजना में कुल 661 फ्लैट और 72 प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे. सभी का आवंटन लॉटरी से होगा. इसके लिए प्राधिकरण ने विज्ञापन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है.
पीडीए सचिव अजीत सिंह ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2025 तय की गई है. सबसे ज्यादा फ्लैट जागृति विहार आवासीय योजना, कालिंदीपुरम में हैं, जहां 179 फ्लैट खाली हैं. इनका क्षेत्रफल 54.301 वर्ग मीटर है और कीमत 33 लाख 35 हजार रुपये रखी गई है. इसमें से 13 फ्लैट एमआईजी कैटेगरी-2 (फेज 2) और 166 फ्लैट एमआईजी कैटेगरी-2 (फेज 3) के हैं.
यमुना विहार आवासीय योजना, नैनी-1 में 152 फ्लैट उपलब्ध हैं. ये 2BHK (B3 व B4 कैटेगरी) फ्लैट हैं. प्रत्येक का क्षेत्रफल 75.29 वर्ग मीटर है और अनुमानित कीमत 36 लाख 55 हजार रुपये तय की गई है. सबसे महंगे फ्लैट डिवाइन अपार्टमेंट में हैं. यहां कुल 4 फ्लैट (4BHK) उपलब्ध हैं. प्रत्येक का क्षेत्रफल 170.66 वर्ग मीटर है और कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपये रखी गई है.
अलकनंदा अपार्टमेंट, गोविंदपुर में 2BHK (B1 टाइप) के 2 फ्लैट खाली हैं. इनका क्षेत्रफल 103.401 वर्ग मीटर है और कीमत 64 लाख 38 हजार 610 रुपये तय है. इसके अलावा मानस विहार आवास योजना नैनी, आजाद अपार्टमेंट नैनी, सरस विहार आवास योजना झूंसी, सुगम विहार आवासीय योजना में भी फ्लैट खाली हैं. मौसम विहार आवासीय योजना में भी कई फ्लैट उपलब्ध हैं.
शिशिर श्रेणी (2BHK) के 35 फ्लैट, क्षेत्रफल 102.94 वर्ग मीटर, कीमत 52 लाख 90 हजार रुपये. हेमंत श्रेणी (2BHK) के 25 फ्लैट, क्षेत्रफल 85.51 वर्ग मीटर, कीमत 44 लाख 35 हजार रुपये. वसंत श्रेणी (2BHK) के 32 फ्लैट, क्षेत्रफल 80.25 वर्ग मीटर, कीमत 43 लाख 2 हजार रुपये.
फ्लैट्स के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं में खाली पड़े 72 प्लॉट भी आवंटित किए जाएंगे. इनमें 49 व्यावसायिक और 23 आवासीय प्लॉट शामिल हैं. सबसे ज्यादा 16 प्लॉट कालिंदीपुरम आवासीय योजना में हैं.
