ETV Bharat / state

UP में अब PCS अफसरों के ट्रांसफर, कई जिलों के DM भी बदलने की तैयारी में योगी सरकार - pcs transfer in up

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : Jun 27, 2024, 12:49 PM IST | Updated : Jun 27, 2024, 5:09 PM IST

pcs officers transfer ordered by yogi government in up. ( photo credit: social media )

लखनऊ: PCS Transfer in UP: उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में लोकसभा चुनाव की हार के बाद हलचल बनी हुई है. एक दिन पहले 15 जिलों के डीएम और 8 जिलों के एसपी बदलने के बाद अब पीसीएस अफसर योगी सरकार के रडार पर हैं. आज हुए ट्रांसफर के तहत PCS अभिषेक कुमार सिंह ADM FR (वित्त एवं राजस्व) बुलन्दशहर बनाये गए हैं. PCS विवेक कुमार मिश्र ADM भूमि अर्जन गाजियाबाद बनाये गए हैं. इस ट्रांसफर के बाद माना जा रहा है कि एक-दो दिन में कई जिलों में तैनात पीसीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले हो सकते हैं. एक बार फिर 12 अन्य जिलों के जिलाधिकारी बदले जाएंगे. इनकी सूची निकट भविष्य में जारी कर दी जाएगी. फिलहाल उत्तर प्रदेश के 60 से अधिक जिलों में जिलाधिकारी की धुकधुकी बढ़ी हुई है. लगभग 40 जिलों के डीएम बदले जाने की संभावना है. जिनकी सूची एक-एक करके जारी की जाएगी. इसके बाद जुलाई के मध्य से जिलों की व्यवस्था बदली हुई नजर आएगी. लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार जिलाधिकारियों के बड़े तबादलों में सरकार की सख्ती की झलक दिखाई दी है. खासतौर पर हारी हुई लोकसभा सीटों पर तैनात जिला अधिकारियों पर पहले गाज गिरी है. मुरादाबाद में तैनात जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह अब तक सरकार की आंख के तारे थे मगर संभल और मुरादाबाद दोनों सीट पर हार के बाद उनको पद से हटाकर साइड लाइन पोस्टिंग दे दी गई है. इसी तरह से जगह-जगह जहां बीजेपी की हार हुई थी उन सीटों पर जिलाधिकारी को हटाकर सरकार ने कार्यकर्ताओं की आवाज सुनी है. चुनाव में बीजेपी की हार के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों का समर्थन नहीं मिला. उनका व्यवहार नेताओं के प्रति खराब था इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जरूरी हो गया था कि अपनी पार्टी की आवाज सुनें. इधर, कोर्ट के आदेश पर इन अफसरों का बैच बदला UP स्टेट कोटे के सात अफसरों को पूर्व 2015 बैच आवंटित किया गया था. अब इन्हें 2014 बैच का कर दिया गया है. ये अधिकारी हैं. IAS श्याम बहादुर सिंह

IAS पवन कुमार गंगवार

IAS ब्रजेश कुमार

IAS हरिकेश चौरसिया

IAS महेंद्र सिंह

IAS रविंद्र पाल सिंह

IAS अनिल कुमार ये भी पढ़ेंः यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर चला योगी का हंटर; 15 जिलों के डीएम, 8 जिलों के एसपी बदले, देखें लिस्ट

लखनऊ: PCS Transfer in UP: उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में लोकसभा चुनाव की हार के बाद हलचल बनी हुई है. एक दिन पहले 15 जिलों के डीएम और 8 जिलों के एसपी बदलने के बाद अब पीसीएस अफसर योगी सरकार के रडार पर हैं. आज हुए ट्रांसफर के तहत PCS अभिषेक कुमार सिंह ADM FR (वित्त एवं राजस्व) बुलन्दशहर बनाये गए हैं. PCS विवेक कुमार मिश्र ADM भूमि अर्जन गाजियाबाद बनाये गए हैं. इस ट्रांसफर के बाद माना जा रहा है कि एक-दो दिन में कई जिलों में तैनात पीसीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले हो सकते हैं. एक बार फिर 12 अन्य जिलों के जिलाधिकारी बदले जाएंगे. इनकी सूची निकट भविष्य में जारी कर दी जाएगी. फिलहाल उत्तर प्रदेश के 60 से अधिक जिलों में जिलाधिकारी की धुकधुकी बढ़ी हुई है. लगभग 40 जिलों के डीएम बदले जाने की संभावना है. जिनकी सूची एक-एक करके जारी की जाएगी. इसके बाद जुलाई के मध्य से जिलों की व्यवस्था बदली हुई नजर आएगी. लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार जिलाधिकारियों के बड़े तबादलों में सरकार की सख्ती की झलक दिखाई दी है. खासतौर पर हारी हुई लोकसभा सीटों पर तैनात जिला अधिकारियों पर पहले गाज गिरी है. मुरादाबाद में तैनात जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह अब तक सरकार की आंख के तारे थे मगर संभल और मुरादाबाद दोनों सीट पर हार के बाद उनको पद से हटाकर साइड लाइन पोस्टिंग दे दी गई है. इसी तरह से जगह-जगह जहां बीजेपी की हार हुई थी उन सीटों पर जिलाधिकारी को हटाकर सरकार ने कार्यकर्ताओं की आवाज सुनी है. चुनाव में बीजेपी की हार के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों का समर्थन नहीं मिला. उनका व्यवहार नेताओं के प्रति खराब था इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जरूरी हो गया था कि अपनी पार्टी की आवाज सुनें. इधर, कोर्ट के आदेश पर इन अफसरों का बैच बदला UP स्टेट कोटे के सात अफसरों को पूर्व 2015 बैच आवंटित किया गया था. अब इन्हें 2014 बैच का कर दिया गया है. ये अधिकारी हैं. IAS श्याम बहादुर सिंह

IAS पवन कुमार गंगवार

IAS ब्रजेश कुमार

IAS हरिकेश चौरसिया

IAS महेंद्र सिंह

IAS रविंद्र पाल सिंह

IAS अनिल कुमार ये भी पढ़ेंः यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर चला योगी का हंटर; 15 जिलों के डीएम, 8 जिलों के एसपी बदले, देखें लिस्ट

Last Updated : Jun 27, 2024, 5:09 PM IST