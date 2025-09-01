लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार की शाम 13 पीसीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया. नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की ओर से जारी इस आदेश में सभी अधिकारियों को तत्काल अपने नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं. यह तबादला प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने और विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है.

आदेश के अनुसार, राम प्रकाश, जो महोबा में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) के पद पर तैनात थे, अब गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे. वहीं, प्रयागराज के मुख्य राजस्व अधिकारी कुंवर पंकज को महोबा में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) नियुक्त किया गया है.

ट्रांसफर का आदेश (Photo Credit: UP Govt Order)

नवीन चंद्र, जो उन्नाव में उप जिलाधिकारी थे, अब मेरठ में अपर जिलाधिकारी (भूमि अधिग्रहण) का दायित्व संभालेंगे. इसी तरह, ज्योति राय, जो लखनऊ में पशुपालन निदेशालय में उप निदेशक थीं, अब बलरामपुर में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) होंगी. दूसरी ओर, बलरामपुर के अपर जिलाधिकारी प्रदीप कुमार को लखनऊ में पशुपालन निदेशालय में उप निदेशक बनाया गया है.

सुनंदू सुधाकरन, जो सुल्तानपुर में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) थे, अब वाराणसी मंडल में अपर आयुक्त के रूप में कार्य करेंगे. उनकी जगह सुल्तानपुर में राकेश सिंह, जो पहले लखनऊ में अपर जिलाधिकारी (नगर ट्रांस गोमती) थे, को नियुक्त किया गया है. लखनऊ के सहकारी चीनी मिल संघ में प्रधान प्रबंधक राजकुमार मित्तल अब लखनऊ में अपर जिलाधिकारी (नगर ट्रांस गोमती) होंगे, जबकि बाराबंकी के उप जिलाधिकारी पवन कुमार को सहकारी चीनी मिल संघ में प्रधान प्रबंधक बनाया गया है.

राज कुमार सिंह यादव, जो महोबा में उप जिलाधिकारी थे, अब बाराबंकी में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) होंगे. मोहम्मद कमर को झांसी नगर निगम के अपर नगर आयुक्त से लखनऊ में महिला कल्याण निदेशालय में उप निदेशक बनाया गया है. राहुल कुमार यादव झांसी में अपर नगर आयुक्त होंगे, और अंजली गंगवार, जो कासगंज में उप जिलाधिकारी थीं, अब सहकारी चीनी मिल संघ में प्रधान प्रबंधक होंगी.

