ETV Bharat

कॉर्बेट में सीएम धामी की सुरक्षा में चूक की होगी जांच, PCCF वाइल्डलाइफ करेंगे इन्वेस्टिगेशन - LACK OF SECURITY OF CM DHAMI

कॉर्बेट सफारी पर सीएम धामी, यही है वो जिप्सी ( Photo hundred@CM Dhami social media )

Published : July 9, 2025 at 9:49 AM IST | Updated : July 9, 2025 at 10:33 AM IST

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक मामले पर प्रमुख वन संरक्षक हॉफ ने जांच कराने के निर्देश दिए हैं. यह जांच पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ रंजन कुमार मिश्रा करेंगे. दरअसल ईटीवी भारत ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था. इसके बाद वन विभाग से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक में हड़कंप मच गया था. सीएम धामी की सुरक्षा में चूक की जांच: राजाजी टाइगर रिजर्व में नियम विरुद्ध चल रही गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 6 लोगों की मौत पर अभी वन विभाग किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाया है. उधर अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले पर भी जांच बिठा दी गई है. प्रमुख वन संरक्षक हॉफ ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि मामला बेहद गंभीर है. इसकी गंभीरता को देखते हुए फौरन इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं. उम्मीद की जा सकती है कि अगले कुछ दिन में उन्हें जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी. पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ रंजन कुमार मिश्रा करेंगे जांच: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मुख्यमंत्री की सुरक्षा चूक प्रकरण की जांच पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ रंजन कुमार मिश्रा को दी गई है. उधर एक दिन पहले ही प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने भी इस प्रकरण का संज्ञान ले लिया था. जाहिर है कि इस मामले के मुख्यमंत्री से जुड़ा होने के चलते प्रकरण को कोई भी हल्के में नहीं लेना चाहता. खबर है कि रंजन कुमार मिश्रा, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में डायरेक्टर द्वारा चलाई जा रही इस जिप्सी की स्थिति की जांच करेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट उच्च स्तर पर सौंपेंगे.

विभाग फिटनेस ना कराने की बात मान चुका तो PCCF वाइल्डलाइफ किस बात की करेंगे जांच? विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल पहले ही यह बात मान चुके हैं कि मुख्यमंत्री जिस गाड़ी पर सवार थे, उसकी फिटनेस समय पर नहीं कराई गई थी. ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ किस बात की जांच करेंगे. इससे पहले भी राजाजी टाइगर रिजर्व में जांच के नाम पर करीब डेढ़ साल बीत चुके हैं. नतीजा सिफर ही रहा है. तब भी दुर्घटना में घायल चिकित्सक पर ही सवाल उठा दिए गए थे. ऐसे में इस जांच में जिम्मेदार बड़े अधिकारी तक कलम चलाई जा सकेगी, यह अभी भविष्य के गर्भ में है. जानें क्या है पूरा मामला: रविवार 6 जुलाई 2025 को सीएम धामी ने नैनीताल जिले में स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का भ्रमण किया था. सीएम धामी जिप्सी में सवार होकर सैर पर गए थे. सीएम के साथ जिप्सी में कॉर्बेट पार्क के निदेशक साकेत बडोला भी सवार थे. चौंकाने वाली बात ये है कि जिस जिप्सी पर सीएम धामी सवार होकर कॉर्बेट सफारी पर निकले थे, उसका सेफ्टी ऑडिट ही नहीं हुआ था. सबसे बड़ी बात ये है कि इस जिप्सी की फिटनेस 22 अगस्त 2020 को एक्सपायर हो चुकी थी. यानी 5 साल पहले जिस जिप्सी की फिटनेस एक्सपायर हो चुकी थी, उसमें सीएम धामी को जंगल सफारी कराई गई. इस खबर के फैलते ही हड़कंप मच गया. ये भी पढ़ें: सीएम धामी की सुरक्षा में बड़ी चूक, वन विभाग ने पुराने हादसे से भी नहीं लिया सबक? जानिए पूरा मामला

July 9, 2025 at 10:33 AM IST