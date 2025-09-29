ETV Bharat / state

बड़ा बयान : डोटासरा बोले- सरकार दिसंबर के बाद सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाएगी

पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर तंज कसा है.

PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा
PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Sikar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2025 at 10:03 AM IST

4 Min Read
सीकर: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रामगढ़ शेखावाटी में आयोजित एक बड़े अभिनंदन समारोह में सत्ता और मंत्रिमंडल पर तीखा प्रहार किया. डोटासरा ने दावा किया कि प्रदेश की भाजपा सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि दिसंबर 2025 के बाद कर्मचारियों को वेतन देना तक मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने कहा कि आप मुझसे लिखकर ले लो, दिसंबर के बाद सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह भी सरकार नहीं दे पाएगी.

चपरासी तक उनकी बात नहीं मानता : उन्होंने बजट को लेकर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार कुल बजट का 10% भी खर्च नहीं कर पाई है. उनके अनुसार, यह सरकार सिर्फ बड़े-बड़े भाषण देने में व्यस्त हैं, असल काम जमीन पर कहीं नजर नहीं आता. डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर विशेष कटाक्ष करते हुए कहा कि वे केवल मोबाइल पकड़ने और छोटी-छोटी बातों में उलझे रहते हैं. अगर कोई शिक्षक क्लासरूम में मोबाइल पर बात करता है तो वो दोषी है, लेकिन अगर वही मोबाइल प्रिंसिपल के रूम में लॉकअप में रखा है तो वो दोषी नहीं है.

डोटासरा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Sikar)

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश के मंत्रियों का हाल इतना खराब है कि उनके चैंबर के बाहर बैठा चपरासी तक उनकी बात नहीं मानता. एक मंत्री का सेक्रेटरी उनकी नहीं सुनता, मुख्यमंत्री का सीएमओ अधिकारी नहीं मानता. सीएस तक के आदेशों को अनसुना कर देता है. डोटासरा ने पूरे मंत्रिमंडल को 'अली बाबा और 40 चोर' की संज्ञा देते हुए कहा कि यह जनता का भरोसा खो चुकी सरकार है.

पढ़ें. प्रिंसिपल तबादलों पर डोटासरा का हमला, बोले- पर्ची से चलने वाली सरकार, आरोपों पर दी जांच की चुनौती

प्रिंसिपल ट्रांसफर का मुद्दा : सभा में डोटासरा ने शिक्षा विभाग में हो रहे ट्रांसफर और नियुक्तियों को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के पांच साल में भी इतनी मनमानी ट्रांसफर लिस्ट नहीं आई, जितनी भाजपा शासन में आ रही है. 5000 प्रिंसिपल्स के तबादले कर दिए, लेकिन वास्तविक समस्या का समाधान एक भी नहीं हुआ. डोटासरा ने यमुना जल परियोजना पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने चार महीने में डीपीआर बनाने का वादा किया था, लेकिन पौने पांच साल गुजरने के बाद भी कोई डीपीआर तैयार नहीं हुई.

उन्होंने मंच से मुख्यमंत्री को चुनौती दी कि अगर आप सुन रहे हो तो वो डीपीआर दिखा दो, बजट दिखा दो. यह सब सिर्फ झूठे भाषण हैं. मुख्यमंत्री हर दौरे में यमुना जल की बात करते हैं लेकिन न डीपीआर बनी, न बजट स्वीकृत हुआ और न ही कोई काम शुरू हुआ. मुख्यमंत्री और उनके मंत्री सिर्फ लंबा-लंबा भाषण ठोकते हैं. पांच-पांच, छह-छह घंटे भाषण देने से जनता का पेट नहीं भरता.

पढ़ें. पीएम मोदी के आरोपों पर डोटासरा का पलटवार, कहा- राजस्थान को नहीं मिला विशेष पैकेज

उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस विकास पर नहीं, बल्कि जनता को भ्रमित करने पर है. भ्रमण, भाषण और भ्रमित करना ही भाजपा की कार्यशैली बन गई है. सीएम 9 बार सीकर आ चुके हैं, लेकिन एक भी घोषणा जिले के लिए नहीं की. हमारा संभाग नीम का थाना चला गया, लेकिन मुख्यमंत्री ने अब तक कोई नई सौगात नहीं दी. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में विधायक हाकम अली खान ने जो काम शुरू कराए थे, वे भी भाजपा सरकार पूरे नहीं कर पा रही है.

कांग्रेस जनता को संगठित करने और असली मुद्दों पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है. डोटासरा ने जनता से आह्वान किया कि आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस को समर्थन दें. समय आ गया है कि जनता जागे और तय करे कि कौन उनके साथ खड़ा है. भाजपा ने सिर्फ झूठे वादे किए, न पानी दिया, न रोजगार, न विकास. कांग्रेस युवाओं और आम लोगों की ताकत से इस सरकार को जवाब देगी.

