ETV Bharat / state

जन्मदिन के बहाने डोटासरा का शक्ति प्रदर्शन, बधाइयों का दौर जारी...

पीसीसी वॉर रूम के बाहर विशाल मंच पर नेताओं और कार्यकर्ताओं की ले रहे शुभकामनाएं. पीसीसी मुख्यालय में रक्तदान शिविर लगाया.

Blood donation camp at PCC headquarters
पीसीसी मुख्यालय में रक्तदान शिविर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2025 at 12:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बुधवार को जन्मदिन मना रहे हैं. जन्मदिन के बहाने डोटासरा कैंप के नेता शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं. डोटासरा के जन्मदिन पर बधाइयों का दौर जारी है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जन्मदिन की बधाई दी. सभी जिलों से भी कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता डोटासरा को जन्मदिन की बधाई देने जयपुर पहुंच रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी जन्मदिन की बधाइयों का दौर चल रहा है. सभी जिलों में रक्तदान शिविर, कुष्ठ आश्रम और अस्पतालों में मरीजों को फल वितरण जैसे कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं.

10 हजार का दावा: पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समर्थकों का दावा है कि जन्मदिन की बधाई देने के लिए प्रदेश भर से करीब 10 हजार कार्यकर्ता जयपुर पहुंचेंगे. कांग्रेस वॉर रूम के बाहर विशाल मंच बनाया है, जहां डोटासरा लोगों की बधाई स्वीकार कर रहे हैं.

पढ़ें: कांग्रेस में धड़ेबंदी के बीच जन्मदिन के बहाने शक्ति प्रदर्शन करेंगे पीसीसी चीफ डोटासरा

पीसीसी मुख्यालय भी सजाया: दिलचस्प है कि पीसीसी चीफ के जन्मदिन पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय भी सजाया गया है. पीसीसी मुख्यालय में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सतवीर अलोरिया की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया. डोटासरा ने भी शिविर में रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया.

गहलोत-पायलेट की बधाई: पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं राजस्थान के शिक्षा मंत्री रहे गोविंद सिंह डोटासरा को जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर से आपके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करता हूं. कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण समय में आपने कमान संभाली और जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया. शुभकामनाएं हैं कि आप इसी ऊर्जा के साथ आगे कार्य करते रहें. प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि राजस्थान की मिट्टी से जुड़ी आपकी सादगी, कांग्रेस की विचारधारा के प्रति समर्पण और जनसेवा का जज्बा हम सबके लिए प्रेरणा है.

पूर्व डिप्टी सीएम पायलट ने कहा कि मैं आपके जीवन की मंगल कामना करता हूं. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लिखा कि कांग्रेस के ऊर्जावान अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं. ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं. बायतु से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि डोटासरा को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं.महादेव से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने कहा कि मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं.

For All Latest Updates

TAGGED:

डोटासरा का जन्मदिनBLOOD CAMP AT PCC HEADQUARTERSBIRTHDAY CELEBRATION OF DOTASARACONGRATULATIONS ON SOCIAL MEDIAPCC CHIEF GOVIND SINGH DOTASARA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोने-चांदी के भावों में तेजी, अब हल्के वजन के आभूषणों की बढ़ी डिमांड, कम कैरेट के आभूषण भी तैयार

दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति इन 3 राशियों को करेंगे मालामाल! करियर-व्यवसाय में तरक्की के योग!

निकाल दी हेकड़ी! संजू को चिढ़ाने चला पाकिस्तानी गेंदबाज, चैंपियन बनने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने काटा जमकर बवाल

29 सितंबर 2025 का राशिफल: सप्ताह के पहले दिन इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें भविष्यफल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.