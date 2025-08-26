ETV Bharat / state

डोटासरा बोले- दिल्ली ने इशारा कर दिया है, बदलने वाली है भजनलाल की 'पर्ची'... - DOTASARA TARGETS BJP GOVERNMENT

कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा का भजनलाल सरकार पर हमला. कहा- दिल्ली ने इशारा कर दिया है. अब भजनलाल के नाम की पर्ची बदलने वाली है.

Govind Singh Dotasara, PCC Chief
गोविंद सिंह डोटासरा, पीसीसी चीफ (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2025 at 12:06 PM IST

Updated : August 26, 2025 at 12:52 PM IST

जोधपुर: कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि दिल्ली से इशारा हो गया है और पर्ची बदलने वाली है, क्योंकि सीएम की लगातार ऊपर शिकायतें हो रही है. इसीलिए वे विधायकों को बुलाकर मिलन समारोह कर रहे हैं. डोटासरा ने कहा कि विधायकों को काम चाहिए, लेकिन मंत्री उनकी सुन नहीं रहे हैं. मंत्रियों की आपस में नहीं बन रही है.

डोटासरा ने मंगलवार को जोधपुर सेकंड हाउस में मीडिया से चर्चा में कहा कि सीएम काम नहीं कर पा रहे हैं. उनकी कुर्सी हिली हुई है. ऊपर पूरा फीडबैक पहुंच गया. अब पर्ची बदलने वाली है. जो काम हमारी सरकार ने 5 साल में किए थे, डेढ़ साल में सब कुछ बर्बाद कर दिया. किसान खाद के लिए लाठियां खा रहे हैं. छापामार मंत्री कभी टावर पर चढ़ रहे हैं, कभी ट्रैक्टर पर चल रहे हैं. मुख्यमंत्री ने दोनों ऐसे मंत्रियों को बाढ़ क्षेत्र में भेजा, जिनकी आपस में नहीं बनती है.

कांग्रेस नेता बोले... (ETV Bharat Jodhpur)

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने चार दिन पहले मंत्री जवाहर सिंह बेढम की दिल्ली में शिकायत की कि इस आदमी ने पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क कर रखा है. सवाई माधोपुर और भरतपुर में हालत खराब है. बकरी और शेर को एक घाट पर पानी पिलाने की कोशिश हो रही है. पूरे प्रदेश में अफसरशाही हावी है. डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश प्रभारी सुखजिंद्र सिंह रंधावा जोधपुर से जैसलमेर के मोहनगढ़ जाएंगे, जहां वे दिवंगत पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम को श्रद्धांजलि देंगे.

मंत्री बोले-80 मौतें होगी, सीएम चुप : डोटासरा ने कहा कि किरोड़ी लाल ने बयान दिया था कि बाढ़ से 80 मौतें होंगी, फिर मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? उनका कोई दायित्व नहीं बनता? सीएम कुछ नहीं बोले रहे हैं. मुख्यमंत्री सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि मेरे से खुश हो या नहीं, काम मत पूछो...कांग्रेस को कोसने का काम हो रहा है. लोगों में शिकायत थी कि मुख्यमंत्री किसी से मिलते नहीं है और मिलता है तो किसी का काम नहीं करता है. इसकी शिकायत ऊपर तक गई तो अब ये बुलाकर सबके साथ बात कर रहे हैं. पर्ची बदलने वाली है इसलिए समारोह किए जा रहे हैं. लोग काम चाहते हैं और भाजपा कार्यकर्ता दुखी है.

जिम्मेदारी भी लेनी होगी: भाजपा नेताओं के कांग्रेस और अकाल को साथ जोड़ने के सवाल पर डोटासरा बोले, अगर ऐसा है तो जो अतिवृष्टि हो रही है, वह भजनलालजी ने करवाई है. इससे जो नुकसान और मौतें हुई है, इसकी जिम्मेदारी भी उनको लेनी चाहिए. मंत्री एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं. जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है. भाग्य अच्छा है इसलिए भजनलाल मुख्यमंत्री बन गए. जब नहीं भी रहेंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री तो कहलाएंगे, लेकिन काम के हिसाब से जनता आकलन करती है. पद के हिसाब से नहीं करती है. जब काम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या फायदा?

कोर्ट चुनाव नहीं रोकता: पंचायत चुनाव पर डोटासरा ने कहा कि संविधान कहता है कि समय पर चुनाव होने चाहिए. इस संविधान में एमएलए और एमपी के चुनाव 5 साल में हो रहे हैं, तो पंचायत चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? हाईकोर्ट ने कहा कि जांच होनी चाहिए कि किसकी गलती से चुनाव नहीं हुए हैं. डबल बैंच में जो स्टे मिला है, उसका जब निर्णय होगा तो इनको राहत नहीं मिलेगी. कोई भी न्यायालय चुनाव नहीं रोकता है.

भाग्य आजमा चुका नरेश: डोटासरा ने नरेश मीणा को अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का टिकट नहीं देने के संकते दिए. उन्होंने कहा कि किस बात का टिकट? अभी टिकट का समय नहीं आया है. यह आलाकमान को तय करना है. नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़कर अपना भाग्य आजमा चुका है.

विधानसभा में उठाएंगे मुद्दे: नेता प्रतिशत प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विधानसभा सत्र की तैयारी कर रहे हैं. जल्दी ही हमारे विधायक दल की बैठक होगी. इसमें सरकार की विफलता के मुद्दे तय किए जाएंगे. आज प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था बड़ी समस्या है. सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर भारत मंडपम बनाने की बात कर रही है, वहीं प्रदेश के बच्चों के लिए स्कूलों में छत तक नहीं दे पा रहे. स्कूलों की टपकती छतों के चलते कई जिलों में कलेक्टरों को विद्यालयों की छुट्टी करनी पड़ रही है.

दिल्ली जाना कहां तक सही: जूली ने कहा कि ये कैसे मुख्यमंत्री हैं, जिनको अपने प्रदेश के पार्टी सांसदों से बात करने दिल्ली जाना पड़ रहा है. मुख्यमंत्री जयपुर बुलाकर उनसे बात कर सकते हैं. विडंबना है कि सीएम को दिल्ली जाकर अपने सांसदों को भोज देना पड़ रहा है.

गोविंद सिंह डोटासरा का आरोप, संघ के दबाव में जल्द होंगे 3000 प्रिंसिपल के तबादले - CONGRESS TARGETS BJP GOVERNMENT

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा, बोले- छात्रसंघ चुनाव कराने में भाजपा सरकार की आनाकानी - STUDENT UNION ELECTIONS

