बस्तर: जिले में हाल ही में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. जिले के कई गांवों में जलभराव ने ग्रामीणों की जिंदगी को कठिन बना दिया है. शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने बस्तर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. इसमें मांदर, नेगानार, पारापुर और चित्रकोट जैसे गांव शामिल थे. इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनका हाल जाना.

ग्रामीणों का दर्द: दीपक बैज ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आज मैंने बस्तर जिले के सबसे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. इन इलाकों में ग्रामीणों के पास अब कुछ भी नहीं बचा है. उनका सब कुछ बाढ़ में बह गया है. ग्रामीणों की आवाज़ सुनकर बहुत दुख हुआ, वे अभी भी इस त्रासदी के बाद सहमे हुए हैं. इस दौरान कुछ प्रभावित ग्रामीण भावुक हो गए और अपनी परेशानियों का बयान किया.

बस्तर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का पीसीसी अध्यक्ष ने किया दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्पेशल पैकेज की मांग: बैज ने कहा कि, प्रशासन बाढ़ प्रभावित इलाकों में आवश्यक कार्रवाई कर रहा है और मुआवजे के लिए जानकारी जुटाई जा रही है. हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि आरबीसी 6/4 के तहत केवल 30 प्रतिशत ही मदद मिलने की संभावना है. इससे अधिक मदद मिलने संभावना नहीं है. ऐसे में बाढ़ पीड़ितों के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा होनी चाहिए.

बस्तर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का पीसीसी अध्यक्ष ने किया दौरा, (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीणों के नुकसान का आंकलन करना बहुत कठिन है, इसलिए शासन की गाइडलाइन से हटकर विशेष पैकेज की घोषणा की जाए.- दीपक बैज, PCC चीफ

कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है: दीपक बैज ने कहा कि, बाढ़ प्रभावितों की समस्याओं को लेकर राजस्व मंत्री से फोन पर बात की और उन्हें घटनास्थल की जानकारी दी. बैज ने यह भी आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है और उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास करेगी.