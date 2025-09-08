ETV Bharat / state

जब कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम होता है तो आती है ईडी टीम, दीपक बैज का बयान

कांग्रेस दफ्तर पर ईडी के छापे को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बयान दिया है.

ED team In Congress office
कांग्रेस दफ्तर पहुंची ईडी टीम (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 8, 2025 at 8:36 PM IST

रायपुर: रायपुर में आज अचानक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में दबिश दी. ईडी अधिकारियों ने इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मलकीत सिंह गैदू को चालान सौंपा. ईडी की एंट्री के साथ ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल हो गया.

ईडी टीम ने मांगा खर्च का हिसाब: ईडी टीम ने कांग्रेस के सुकमा कार्यालय के निर्माण से जु़ड़े सवाल पूछे. सुकमा कांग्रेस भवन के निर्माण खर्च को लेकर ईडी पहले ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी से लिखित में हिसाब-किताब तलब कर चुकी थी. ईडी को यह जवाब प्रदेश महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने ही सौंपा था। आज की कार्रवाई उसी मामले की अगली कड़ी मानी जा रही है.

सुकमा भवन है अटैच: ईडी ने इससे पहले सुकमा के कांग्रेस भवन को अटैच कर लिया है. ईडी का आरोप है कि सुकमा कांग्रेस भवन का निर्माण कांग्रेस सरकार के दौरान हुए शराब घोटाले की रकम से कराया गया था. ईडी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक सुकमा कांग्रेस भवन का निर्माण तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा की निगरानी में ही हुआ था.

शराब घोटाले में जेल में बंद हैं कवासी लखमा: कवासी लखमा इस समय ईडी की गिरफ्त में हैं और रायपुर जेल में बंद हैं. उन्हें शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. ईडी का मानना है कि शराब घोटाले से अर्जित अवैध राशि को विभिन्न मदों में खर्च किया गया, जिसमें कांग्रेस भवन का निर्माण भी शामिल है.

दीपक बैज का ईडी पर हमला: कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में ईडी की दबिश पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बिलासपुर में कहा कि जब जब बड़ा प्रोग्राम होता है,तब तब सेंट्रल एजेंसियां आ जाती है. वो अपना काम करें,हम प्रदेश हित में जरूरी मुद्दों को उठाते रहेंगे .

DEEPAK BAIJ TARGETS MODI GOVT
ED VISITS CONGRESS OFFICE
रायपुर कांग्रेस कार्यालय
शराब घोटाला और ईडी एक्शन
PCC CHIEF DEEPAK BAIJ

