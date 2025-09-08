ETV Bharat / state

जब कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम होता है तो आती है ईडी टीम, दीपक बैज का बयान

रायपुर: रायपुर में आज अचानक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में दबिश दी. ईडी अधिकारियों ने इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मलकीत सिंह गैदू को चालान सौंपा. ईडी की एंट्री के साथ ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल हो गया.

ईडी टीम ने मांगा खर्च का हिसाब: ईडी टीम ने कांग्रेस के सुकमा कार्यालय के निर्माण से जु़ड़े सवाल पूछे. सुकमा कांग्रेस भवन के निर्माण खर्च को लेकर ईडी पहले ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी से लिखित में हिसाब-किताब तलब कर चुकी थी. ईडी को यह जवाब प्रदेश महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने ही सौंपा था। आज की कार्रवाई उसी मामले की अगली कड़ी मानी जा रही है.

सुकमा भवन है अटैच: ईडी ने इससे पहले सुकमा के कांग्रेस भवन को अटैच कर लिया है. ईडी का आरोप है कि सुकमा कांग्रेस भवन का निर्माण कांग्रेस सरकार के दौरान हुए शराब घोटाले की रकम से कराया गया था. ईडी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक सुकमा कांग्रेस भवन का निर्माण तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा की निगरानी में ही हुआ था.