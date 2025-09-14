मोदी सरकार ने जीएसटी से जनता को लूटा, छत्तीसगढ़ में चलेगा वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान: दीपक बैज
पीसीसी चीफ दीपक ने मोदी सरकार पर हमला किया और प्रदेश में वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान के बारे में चर्चा की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 14, 2025 at 6:26 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने जीएसटी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने रायपुर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बीजेपी सरकार पर वार किया. उन्होंने जीएसटी, कानून व्यवस्था, किसान नीति और भाजपा की सामाजिक गतिविधियोउन्होंने साथ ही कांग्रेस द्वारा आयोजित आगामी “वोट चोर, गद्दी छोड़” अभियान की रूपरेखा भी साझा की.
"8 साल तक जनता को लूटा": दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार 2017 से जीएसटी के नाम पर गरीब और मध्यम वर्ग से भारी वसूली कर रही थी. उन्होंने बताया कि दवाइयों, आटा, दूध, पनीर, घी और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री पर 8 सालों तक भारी जीएसटी वसूली गई, जिससे एक मध्यम आय वाले परिवार पर सालाना लगभग 50 हजार रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा.
अब जीएसटी में मामूली कटौती करके सरकार अपने 8 सालों के “जेब काटने” के पाप से बचने की कोशिश कर रही है. कृषि क्षेत्र पर भी यह वसूली अत्यधिक थी और सरकार का यह कदम जनता के साथ अन्याय था- दीपक बैज, पीसीसी चीफ
न्यूड पार्टी, भाजपा सरकार का बदनुमा चेहरा: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य में हाल ही में हुए न्यूड पार्टी आयोजन पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन भाजपा के संस्कारों की नग्नता को दर्शाते हैं और यह सरकार एवं पुलिस की नाकामी का प्रतीक है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो से स्पष्ट होता है कि राज्य में अराजक तत्व कितने बेलगाम हो चुके हैं. बैज ने मुख्यमंत्री से घटना की जिम्मेदारी लेने और गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की.
तीन दिन तक चलेगा वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान: दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में वोट चोर, गद्दी छोड़ कार्यक्रम कांग्रेस चलाएगी. यह कार्यक्रम तीन दिन तक चलेगा और इसमें हस्ताक्षर अभियान, पदयात्रा, मशाल रैली और जनसभाएं शामिल होंगी.
रायगढ़ से होगी अभियान की शुरुआत: दीपक बैज ने कहा कि 16 सितंबर को रायगढ़ से हस्ताक्षर अभियान और पदयात्रा शुरू होगी, जबकि उसी दिन कोरबा में मशाल रैली आयोजित की जाएगी. 17 सितंबर को तखतपुर, मुंगेली और बेमेतरा में कार्यक्रम होंगे. 18 सितंबर को राजनांदगांव, दुर्ग-भिलाई में कार्यक्रम होंगे. इस अभियान में कांग्रेस के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट सहित प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे.