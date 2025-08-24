ETV Bharat / state

साय मंत्रिमंडल विस्तार असंवैधानिक, गृह विभाग नाकाम, विजय शर्मा को हटाएं सीएम- दीपक बैज - PCC CHIEF DEEPAK BAIJ

20 अगस्त को साय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ. उसके बाद से कांग्रेस लगातार साय सरकार पर हमलावर है.

Deepak Baij targets sai govt
दीपक बैज का साय सरकार पर निशाना (ETV BHARAT)
Published : August 24, 2025 at 5:01 PM IST

रायपुर: 20 अगस्त को छत्तीसगढ़ सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार पूरी तरह असंवैधानिक है. यह आरोप पीसीसी चीफ दीपक बैज ने साय सरकार पर लगाए हैं. रायपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए दीपक बैज ने गृह मंत्री विजय शर्मा पर भी तीखे हमले किए. उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को मिलाकर छत्तीसगढ़ में केवल 13 मंत्री हो सकते हैं.

एक मंत्री को तुरंत हटाना होगा: दीपक बैज ने कहा कि साय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों की संख्या 14 हो गई है. सरकार ने इसके लिए अनुमति कब और किससे ली तथा इसका गजट नोटिफिकेशन कब जारी हुआ. यदि अनुमति नहीं ली गई तो एक मंत्री को तुरंत हटाना होगा.

"गृह मंत्री नाकाम, हर मोर्चे पर फेल": पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि साय मंत्रिमंडल विस्तार के समय गृह मंत्री विजय शर्मा को भी बदला जाना चाहिए था. प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा बीते 20 महीने से प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह विफल रहे हैं.

छत्तीसगढ़ में हत्या, चाकूबाजी, लूटपाट, अपहरण, बलात्कार और गोलीबारी जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. जेलों के भीतर भी अपराधियों का नेटवर्क सक्रिय है, जिससे प्रदेश की स्थिति और चिंताजनक हो गई है. विजय शर्मा प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालने में फेल रहे हैं-

"आयुष्मान भारत योजना पर संकट": साय सरकार पर दीपक बैज का हमला यहीं नहीं रुका. उन्होंने कहा कि साय सरकार की लापरवाही से आयुष्मान भारत योजना बंद होने की कगार पर है. निजी अस्पतालों ने 17 महीनों से भुगतान न मिलने पर इलाज बंद करने की चेतावनी दी है. कई गंभीर बीमारियों का इलाज केवल निजी अस्पतालों में संभव है. अगर यह सेवा रुकी तो गरीब मरीजों के सामने जीवन-मृत्यु का संकट खड़ा हो जाएगा.

किसानों को नहीं मिल रहा खाद, हो रही परेशानी: दीपक बैज ने साय सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार किसानों को सही समय पर खाद मुहैया नहीं करवा पा रही है. भाजपा सरकार पहले किसानों को डीएपी उपलब्ध नहीं करा सकी और अब पूरे प्रदेश में यूरिया की भारी कमी है. खुले बाजार में 266 रुपये की यूरिया 1000 रुपये में और 1350 रुपये की डीएपी 2000 रुपये में बिक रही है. यह दर्शाता है कि सरकार किसानों को जानबूझकर परेशान कर रही है, ताकि पैदावार कम हो और समर्थन मूल्य पर खरीदी घट सके.

बिना किताब से विद्यार्थी कैसे पढ़े, शिक्षा व्यवस्था बेहाल: प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी पीसीसी चीफ दीपक बैज ने हमला बोला है. उन्होंने कहा कि स्कूल शाला उत्सव होने के बाद ढाई महीने बीत चुके हैं. अब तक स्कूली बच्चों तक किताबें नहीं पहुंची हैं. तिमाही परीक्षाएं निकट हैं लेकिन बिना किताब और अधूरे कोर्स के छात्र परीक्षा कैसे देंगे. बैज ने कहा कि यह 25 साल में पहली बार हुआ है कि स्कूल खुलने के बाद इतने लंबे समय तक किताबें नहीं पहुंच पाई हैं. यह विभाग लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पास रहा है, इसलिए इस लापरवाही की जिम्मेदारी सीएम की बनती है.

"शराबबंदी पर बीजेपी ने लिया यू टर्न": दीपक बैज ने अवैध शराब को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री खुलेआम हो रही है. गली-मोहल्लों से लेकर किराना दुकानों तक शराब बिक रही है. शराब दुकानों में अवैध होलोग्राम लगाकर बिक्री हो रही है.

विपक्ष में रहते भाजपा शराबबंदी की मांग करती थी लेकिन अब सत्ता में आकर बीजेपी शराब की काली कमाई में लिप्त है. भाजपा बताए, शराबबंदी कब लागू होगी- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

अतिथि व्याख्याताओं पर आपत्ति: दीपक बैज ने प्रदेश की साय सरकार पर युवाओं के साथ धोखा देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार शासकीय विद्यालयों में आउटसोर्सिंग के जरिए अतिथि व्याख्याता नियुक्त करने जा रही है.यह प्रदेश के योग्य युवाओं के साथ धोखा है.

कांग्रेस की मांग है कि आउटसोर्सिंग बंद कर सीधे राज्य के युवाओं को अवसर दिए जाएं- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

सरकार लगातार हो रही फेल: दीपक बैज ने साय सरकार पर चौतरफा हमला किया. उन्होंने कहा कि यह सरकार लगातार फेल हो रही है. सरकार हर मोर्चे पर विफल है. इस सरकार का मंत्रिमंडल असंवैधानिक है, गृह विभाग नाकाम है, गरीबों का इलाज बंद होने की कगार पर है, किसान खाद संकट से जूझ रहे हैं, बच्चे बिना किताब के पढ़ाई कर रहे हैं. शराबबंदी के मुद्दे पर भाजपा पूरी तरह पलटी खा चुकी है. इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएगी.

