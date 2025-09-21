ETV Bharat / state

पटना हाई कोर्ट के 46वें चीफ जस्टिस बने पीबी बजनथ्री, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने दिलाई शपथ

जस्टिस पीबी बजनथ्री ने 46वें चीफ जस्टिस के रुप में ली शपथ ( ETV Bharat )

कार्यकाल और सेवानिवृत्ति : जस्टिस पीबी बजनथ्री का नियमित चीफ जस्टिस के रूप में कार्यकाल सीमित है. उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 22 अक्टूबर 2025 निर्धारित है. इस अवधि में वे पटना हाईकोर्ट की पूर्णकालिक जिम्मेदारी संभालेंगे.

46वें चीफ जस्टिस के रुप में ली शपथ : जस्टिस पीबी बजनथ्री पटना हाईकोर्ट के 46वें चीफ जस्टिस बने हैं. एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में पहले से कार्यरत बजनथ्री अब पूर्णकालिक जिम्मेदारी संभालेंगे और कोर्ट की कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा का संचार करेंगे.

पटना : बिहार की पटना हाई कोर्ट में ऐतिहासिक क्षण आया जब जस्टिस पीबी बजनथ्री ने नियमित चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण की. उन्हें यह शपथ बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में दिलाई. इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कानून मंत्री और वरिष्ठ न्यायाधीश भी उपस्थित रहे.

चीफ जस्टिस तक का सफर : जस्टिस बजनथ्री पहले पटना हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस थे. उन्हें यह जिम्मेदारी तब दी गई थी जब तत्कालीन चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली सुप्रीम कोर्ट में जज बने थे. उनके अनुभव और न्यायिक योग्यता को देखते हुए उनका नाम नियमित चीफ जस्टिस के लिए प्रस्तावित किया गया और केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी.

जस्टिस बजनथ्री की न्यायिक पृष्ठभूमि : जस्टिस बजनथ्री का न्यायिक करियर कर्नाटक हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शुरू हुआ. इसके बाद वे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी कार्यरत रहे और नवंबर 2018 में पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने. अगस्त 2025 तक उन्हें कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में कार्य करने का अवसर मिला. उन्हें निष्पक्ष और संवेदनशील न्यायिक निर्णयों के लिए जाना जाता है.

कॉलेजियम की अनुशंसा और केंद्र की मंजूरी : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस बजनथ्री को नियमित चीफ जस्टिस बनाने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी थी. केंद्र ने इस सिफारिश को स्वीकार किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की. जिसके बाद आज शपथ ग्रहण पूरा होने पर जस्टिस पीबी बजनथ्री 46वें चीफ जस्टिस के रूप में योगदान दे रहे हैं.

ये भी पढ़ें-