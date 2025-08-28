ETV Bharat / state

जस्टिस पीबी बजंथरी बने पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस पंचोली सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त - PATNA HIGH COURT

जस्टिस पीबी बजंथरी को पटना हाईकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया. जस्टिस विपुल एम पंचोली सुप्रीम कोर्ट जज बने, पढ़ें खबर.

Patna High Court
जस्टिस पीबी बजंथरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 28, 2025 at 7:51 AM IST

पटना: केंद्र सरकार ने जस्टिस पवनकुमार भीमप्पा बजंथरी को पटना हाईकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है. यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत की गई है. केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 27 अगस्त 2025 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है.

विपुल एम पंचोली को नया पदभार: अधिसूचना में कहा गया कि जस्टिस बजंथरी तत्काल प्रभाव से यह जिम्मेदारी संभालेंगे. यह फैसला तब लिया गया, जब पटना हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपुल एम पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया.

जस्टिस पंचोली का सुप्रीम कोर्ट में स्वागत: जस्टिस विपुल एम पंचोली, जो अब तक पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, अब देश की सर्वोच्च अदालत में अपनी सेवाएं देंगे. माना जा रहा है कि वे शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे. उनकी इस नई उपलब्धि को लेकर कानून जगत में उत्साह का माहौल है. जस्टिस पंचोली के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के बाद पटना हाईकोर्ट में उनकी जगह जस्टिस पीबी बजंथरी को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का दायित्व सौंपा गया है.

जस्टिस बजंथरी की नई जिम्मेदारी: पटना हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज के रूप में जस्टिस पवनकुमार भीमप्पा बजंथरी को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है. उनकी नियुक्ति के बाद अब हाईकोर्ट के सभी मामलों और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी. सभी नए केस उनके नाम से दायर किए जाएंगे, और वे हाईकोर्ट के दैनिक कार्यों का संचालन करेंगे.

जस्टिस पंचोली का विदाई समारोह: जस्टिस विपुल एम पंचोली के सम्मान में गुरुवार को पटना हाईकोर्ट परिसर में एक विदाई समारोह का आयोजन किया जाएगा. यह कार्यक्रम शताब्दी भवन में सुबह आयोजित होगा, जिसमें हाईकोर्ट के जज, वकील और कर्मचारी हिस्सा लेंगे. जस्टिस पंचोली ने अपने कार्यकाल के दौरान पटना हाईकोर्ट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करने में योगदान दिया.

कानून मंत्रालय की अधिसूचना: केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने जस्टिस बजंथरी की नियुक्ति और जस्टिस पंचोली के सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण को लेकर अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं. इन अधिसूचनाओं की प्रतियां बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई हैं. मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जस्टिस बजंथरी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जिससे हाईकोर्ट के कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो.

न्यायिक प्रक्रिया में निरंतरता: जस्टिस पीबी बजंथरी की नियुक्ति के साथ ही पटना हाईकोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया की निरंतरता सुनिश्चित की गई है. हाईकोर्ट में चल रहे मामलों और नए केसों के दायर होने में कोई व्यवधान नहीं होगा. जस्टिस बजंथरी के नेतृत्व में हाईकोर्ट के प्रशासनिक और न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है. उनके अनुभव को देखते हुए यह माना जा रहा है कि वे हाईकोर्ट की गरिमा और कार्यकुशलता को और मजबूत करेंगे.

