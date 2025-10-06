ETV Bharat / state

'रावण से मिलता है पवन सिंह का चरित्र', पावर स्टार का पुतला दहन

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के समर्थन में लोग सड़क पर उतर आए. रोहतास में पवन सिंह का पुतला दहन किया गया.

Pawan Singh Jyoti Singh Controversy
पवन सिंह का पुतला दहन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 6, 2025 at 7:05 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतास: पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच विवाद का मामला बढ़ते जा रहा है. अब तक यह दोनों का निजी मामला था, लेकिन रविवार की घटना के बाद से यह मुद्दा सार्वजनिक हो गया है. सोमवार को पवन सिंह के खिलाफ रोहतास में पुतला दहन किया गया और लोगों से ज्योति सिंह का समर्थन करने की अपील की गयी.

पति से मिलने लखनऊ गयी थी ज्योति: दरअसल, शनिवार को पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी थी कि वह अपने पति से मिलने के लिए लखनऊ जा रही है. रविवार को ज्योति सिंह पवन सिंह के लखनऊ आवास पर पहुंची तो वहां पहले से पुलिस मौजूद थी. पुलिस ने ज्योति सिंह को थाना चलने के लिए कहा. इसको लेकर जमकर बवाल हुआ.

पवन सिंह का पुतला दहन (ETV Bharat)

ज्योति सिंह के पोस्ट से बवाल: ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर इसकी जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि पवन सिंह उनके लिए पुलिस बुलाकर रखी थी. उनके साथ थाना चलने के लिए जोर जबरदस्ती की गयी. उन्होंने लाइव वीडियो में रो-रोकर ये सारी बातें कह रही थी. सोशल मीडिया पर इस तरह का वीडियो आने के बाद समर्थकों में पवन सिंह के प्रति गुस्सा देखने को मिला.

रावण से पवन सिंह की तुलना: सोमवार को ज्योति सिंह के समर्थन में रोहतास में पवन सिंह का विरोध जताया गया. इस दौरान जन सुराज के नेता सहित कई लोगों ने पवन सिंह का पुतला दहन किया और कार्रवाई की मांग की. इस दौरान बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए. पवन सिंह की तुलना रावण से की गयी.

'वोट के लिए पत्नी का इस्तेमाल': जन सुराज के नेता समीर कुमार ने बताया कि सबसे पहले पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा चुनाव के समय अपनी पत्नी को वोट के लिए समाज में घुमाकर इस्तेमाल किया. जैसे ही चुनाव सम्पन्न हुआ उसने पत्नी को त्याग दिया. पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के खिलाफ वोट लेकर क्षेत्र की जनता का अपमान किया. फिर एनडीए नेताओं के चरणों मे चंदन-वंदन करने लगे, जिससे पूरा काराकाट के लोग शर्मिंदा हैं

"खुद को भाजपा नेता कहने वाला पवन सिंह की चाल, चरित्र और चेहरा पर कोई बीजेपी नेता बोलने को तैयार नहीं है. ऐसे में भाजपा का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है. ज्योति सिंह के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और पवन सिंह के खिलाफ पूरे बिहार प्रदेश में आंदोलन करेंगे." - समीर कुमार, नेता, जन सुराज

Pawan Singh Jyoti Singh Controversy
पवन सिंह का पुतला दहन (ETV Bharat)

'पवन सिंह अपना फैसला सुनाएं': समीर कुमार ने कहा कि ज्योति सिंह बिहार की बहु-बेटी है. पवन सिंह ने जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया है, यह एक महिला के सम्मान के साथ मजाक है. जिसे यहां की जनता कभी सहन नहीं करेगी. कुंवर राणा सामाजिक कल्याण संस्था के राजन सिंह ने कहा कि ज्योति सिंह को किसी भी कीमत पर न्याय मिलना चाहिए.

"नारी शक्ति को जिस तरह से पवन सिंह ने लखनऊ में पुलिस टीम भिजवा सरेआम बेइज्जती की, यह समाज कभी बरदाश्त नहीं करेगा. इस देश में नारी की हमेशा इज्जत की जाती है, पूजा की जाती है. ज्योति सिंह को हर हाल में पवन सिंह को अपनाना ही होगा या फिर अपना फैसला सुनाना होगा, वरना समाज आंदोलन को बाध्य होगा." -राजन सिंह

कोर्ट में तलाक का केस लंबित: बता दें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच आरा कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है. ज्योति सिंह की ओर से मांगे जा रहे मुआवजे पर बात नहीं बन रही है, जिसमें यह मामला उलझा हुआ है. पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों साथ नहीं रह रहे हैं.

लोकसभा चुनाव में की थी प्रचार: हालांकि लोकसभा चुनाव के वक्त ज्योति सिंह ने पवन सिंह के लिए प्रचार जरूर की थी. चर्चा थी कि ज्योति सिंह और पवन सिंह में सबकुछ ठीक हो गया है, लेकिन हाल में ज्योति सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट और पवन सिंह की चुप्पी से कुछ ठीक नहीं लग रहा है. रविवार को ज्योति सिंह के खिलाफ पुलिस बुलाने का मामला तुल पकड़ लिया है.

ज्योति सिंह दूसरी पत्नी: बता दें कि ज्योति सिंह पवन सिंह की दूसरी पत्नी है. 05 मार्च 2018 को पवन सिंह ने ज्योति सिंह से अरेंज मैरिज की थी. पहली शादी नीलम सिंह के साथ 2014 में हुई थी. शादी के ठीक एक साल के बाद 2015 में नीलम सिंह मुंबई के एक फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

PAWAN SINGHJYOTI SINGHपवन सिंह का पुतला दहनज्योति सिंहPAWAN SINGH CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मगध-शाहाबाद की 48 में से 80% सीट जीतने के लिए NDA का 'मास्टर प्लान', पवन सिंह साबित होंगे 'तुरुप का इक्का'?

दरभंगा में सिक्सर लगाएंगे संजय सरावगी या महागठबंधन के सिर सजेगा ताज, जानें सियासी समीकरण

Explainer: 20 साल से बिहार के CM लेकिन चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं नीतीश कुमार?

मतदान करने पर नक्सली करते थे खून-खराबा, बिहार के गया में आज कैसे हैं हालात, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.