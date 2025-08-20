ETV Bharat / state

रेव पार्टी के चक्कर में दुकानदारों को जाना पड़ गया जेल, 9 महिलाओं समेत 37 लोग गिरफ्तार

पौड़ी पुलिस ने रेव पार्टी का भड़ाफोड़ किया है. बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर कंपनी के मैनेजर से ये रेव पार्टी आयोजित की थी.

रेव पार्टी
रेव पार्टी (रेव पार्टी)
August 20, 2025

ऋषिकेश: पौड़ी गढ़वाल जिले में ऋषिकेश के पास लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में पुलिस ने रिसॉर्ट में छापा मारकर वहां चल रही रेव पार्टी का खुलासा किया. इस मामले में पुलिस ने 9 महिलाओं सहित 37 लोगों को गिरफ्तार किया है. सभी लोग यूपी के मुजफ्फनगर के दुकानदार हैं.

पौड़ी पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर लक्ष्मण झूला थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल और रामझूला चौकी प्रभारी उत्तम रमोला की टीम ने भोगपुर इलाके में स्थित रिसोर्ट में छापेमारी की, जिसमें गैर राज्यों से पहुंचे लोगों की रेव पार्टी होते हुए पकड़ी गई. जबकि बारिश के चलते एसडीएम यमकेश्वर ने एक जुलाई से सभी रिजॉर्ट को बंद करने के आदेश जारी किए हुए हैं. ऐसे में पुलिस ने होटल स्वामी प्रशांत के खिलाफ एसडीएम के आदेशों का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया है.

इसके अलावा रेव पार्टी के आयोजन की पहचान मवाना उत्तर प्रदेश निवासी मनोज कुमार के रूप में हुई है, जो एग्रीकल्चर कंपनी का मैनेजर है. कंपनी में चार करोड़ का टारगेट पूरा करने के लिए मनोज ने दुकानदारों को लोक लुभावनी स्कीम के तहत रेव पार्टी में आमंत्रित किया था.

पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल पकड़े गए सभी 37 लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है. थाना प्रभारी संतोष पैथवाल ने बताया की पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में स्थित होटलों, रिजॉर्ट और होम स्टे आदि में चेकिंग कर अनियमितता पाए जाने पर तत्काल आवश्यक वैधानिक कार्रवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में बीते 18 अगस्त को रात्रि में थाना लक्ष्मणझूला पर सूचना प्राप्त हुई कि चौकी चीला क्षेत्रान्तर्गत ईवाना रिजॉर्ट में कुछ लोग हुडदंग मचा रहे हैं.

सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष लक्ष्मणझूला मय फोर्स के पहुंचे तो देखा कि रिजॉर्ट में कुछ लोग तेज आवाज में गाने बजाकर हुडदंग कर रहे है. क्योंकि उपजिलाधिकारी यमकेश्वर द्वारा मानसून और बरसात के मौसम के दृष्टिगत सभी होटल व रिसॉर्ट एक जुलाई 2025 से बंद करने के निर्देश जारी किए गए थे. इसके बावजूद ईवाना रिजॉर्ट में अवैध रूप से रेव पार्टी आयोजित कर कुछ युवक और युवतियां डांस कर रही है. जब उनसे पार्टी आयोजन के सम्बन्ध में अनुमति पत्र दिखाने को कहा गया, तो वे कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए. जिस सम्बन्ध में होटल संचालक के खिलाफ थाना लक्ष्मझूला पर मुकदमा अपराध संख्या 55/2025, धारा- 223 BNS पंजीकृत किया गया. वहीं अन्य 37 लोगों के खिलाफ 172 बीएनएसएस के तहत कार्रवाही की गई.

रेव पार्टी प्रकरण में पूछताछ में हुआ खुलासा: उर्वरक कंपनी का टारगेट पूरा करने के लिए आयोजित की गई थी पार्टी. पार्टी आयोजक मनोज कुमार द्वारा पूछताछ में बाताया कि वह एग्रीकल्चर कंपनी में एरिया मैनेजर है. कंपनी ने उसे इस मानसून सीज़न में चार करोड़ रुपये का टर्नओवर पूरा करने का लक्ष्य दिया था, जिसे वह हासिल नहीं कर पा रहा था. इसके तहत उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटरों व दुकानदारों को अधिक उर्वरक खरीदने के लिए लुभावने पैकेज का ऑफर दिया और उन्हें रेव पार्टी में आमंत्रित किया. प्रथम चरण में उसने मुजफ्फरनगर जिले के 28 दुकानदारों को पार्टी में शामिल कर कंपनी का लक्ष्य पूरा करने हेतु प्रेरित किया.

