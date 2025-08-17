जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को दो पारियों में पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया. जिसमें 88.88 फीसदी उपस्थिति रही. 3705 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती परीक्षा में 676011 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 600858 अभ्यर्थियों ने भाग लिया. बोर्ड की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कड़े नियमों के चलते उपस्थिति में काफी सुधार आया है.

पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 की पहली पारी सुबह 9 से 12 बजे तक हुई, जिसमें 338060 अभ्यर्थी पंजीकृत थे. जिनमें से 298310 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 39750 अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी. जबकि दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक हुई. जिसमें 337951 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, इनमें से 302548 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे. जबकि 35403 अभ्यर्थी एब्सेंट रहे. परीक्षा के दौरान बोर्ड की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना की गई. इसमें ड्रेस कोड और अनुचित साधनों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी शामिल रही.

पढ़ें: पटवारी सीधी भर्ती 2025: पहली पारी में जीके के सवाल आसान, परीक्षार्थी बोले- ऊंची रह सकती मेरिट - PATWARI RECRUITMENT EXAM 2025

वहीं कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के पांच विकल्प होंगे - A, B, C, D और E इनमें अंतिम विकल्प E का चयन तभी करना होगा, जब प्रश्न का उत्तर न देना चाहें. कोई भी प्रश्न बिना उत्तर छोड़ा और 'E' गोला नहीं भरा तो उस प्रश्न के 1/3 अंक काटे जाएंगे. यदि 10% से अधिक प्रश्नों में विकल्प नहीं भरा तो अभ्यर्थी को परीक्षा के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. बोर्ड ने प्रत्येक अभ्यर्थी को इस कार्य के लिए 10 मिनट अतिरिक्त दिए. ताकि OMR शीट पर सभी प्रश्नों के लिए उत्तर/‘E’ गोला जरूर भरा है या नहीं.

पढ़ें: पटवारी भर्ती परीक्षा 2025: 3705 पदों पर 17 अगस्त को होगी परीक्षा,जानिए क्या बरतें सावधानी... - PATWARI RECRUITMENT EXAM 2025

उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि यदि उनके पहचान पत्र (आधार/पैन आदि) में लगी फोटो 3 वर्ष या अधिक पुरानी है, तो अपडेट करा लें. कुछ परीक्षा केंद्र पर इस तरह के मामले सामने आए, ऐसे अभ्यर्थियों को दूसरे पहचान पत्र दिखाने के बाद सेंटर इंचार्ज की संतुष्टि पर ही एग्जाम देने की अनुमति दी गई. परीक्षा में नकल रोकने के लिए अभ्यर्थियों की त्रिस्तरीय जांच की गई. बायोमेट्रिक डिवाइस और फ्रिस्किंग एजेंसी की ओर से फेस रिकॉग्नाइज होने के बाद सतर्कता दल ने जांच की और उसके बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में बैठने की अनुमति दी गई.

पढ़ें: पटवारी भर्ती में बढ़े 1685 पद, युवाओं के लिए फिर खुला आवेदन पोर्टल - PATWARI RECRUITMENT

आपको बता दें कि अजमेर राजस्व मंडल ने पटवारी भर्ती 2025 में बीते दिनों 1685 पद बढ़ाते हुए कुल 3705 पदों पर भर्ती का फैसला लिया था. इनमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 3183 और अनुसूचित क्षेत्र के 522 पद शामिल हैं. इस फैसले ने पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे बेरोजगारों की उम्मीदें और बढ़ा दी. परीक्षा में उपस्थिति बढ़ने का एक कारण बढ़े हुए पदों को भी माना जा रहा है.