ETV Bharat / state

गिरफ्त में दलाल : पटवारी ने 30 लाख का इंतजाम होने पर 'जय श्री बालाजी' बोलने को कहा, तीन बार बदली लोकेशन

हाथोज पटवारी द्वारा 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का मामला. फरार पटवारी की तलाश में जुटी एसीबी.

Patwari Bribery Case
रिश्वतकांड में गिरफ्तार पटवारी का दलाल (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2025 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: जमीन का नामांतरण खोलने के बदले 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोपी हाथोज पटवारी नरेंद्र मीणा फिलहाल एसीबी की गिरफ्त से बाहर है. उसके लिए रिश्वत की रकम लेने वाले दलाल विकास शर्मा को एसीबी ने रविवार रात को गिरफ्तार कर लिया. अब एसीबी की टीमें आरोपी पटवारी की तलाश में छापेमारी कर रही हैं. एसीबी के एएसपी और प्रकरण के जांच अधिकारी संदीप सारस्वत ने बताया कि हाथोज पटवारी नरेंद्र मीणा ने परिवादी की जमीन का नामांतरण खोलने के बदले परिवादी से 50 लाख की डिमांड की.

कॉल पर शिकायत का सत्यापन करवाने पर 45 लाख रुपए मांगे. आखिरकार सौदा 30 लाख रुपए में तय किया. पटवारी ने 30 लाख रुपए का इंतजाम होने पर कॉल कर 'जय श्री बालाजी' बोलने को कहा था. उन्होंने बताया कि संभवतः पटवारी को एसीबी के पीछे लगे होने का अंदेशा हो गया था. इसलिए उसने परिवादी को तीन बार अलग-अलग लोकेशन पर बुलाया, लेकिन खुद रुपए लेने नहीं आया.

एसीबी एएसपी संदीप सारस्वत ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

आखिरकार दलाल को दिलवाए रुपए : उन्होंने बताया कि पटवारी नरेंद्र ने परिवादी को रविवार को मिलने के लिए बुलाया था. इसके बाद दोपहर में दो से तीन बजे के बीच कॉल करने को कहा. एसीबी के कहने पर पटवारी को परिवादी ने कॉल किया तो पहले उसने गोविंदपुरा इलाके में गोविंदम टावर के पास बुलाया. हालांकि, इस दौरान संभवतः उसे भनक लग गई. उसने अपनी लोकेशन बदली और एक रेस्टोरेंट के पास मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वहां भी रकम लेने नहीं आया. इसके बाद उसने दलाल विकास शर्मा के ऑफिस का पता बताया और रुपए उसके पास रखने को कहा.

पढे़ं : जमीन का नामांतरण खोलने के लिए ली 30 लाख की रिश्वत, दलाल गिरफ्तार, हाथोज पटवारी हुआ फरार

अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच : पहले परिवादी ने मना किया, लेकिन बाद में जब पटवारी ने आने से इनकार कर दिया तो उसने दलाल विकास को रुपए दिए. उन्होंने कहा कि परिवादी ने रिश्वत के 30 लाख रुपए दिए. इनमें पांच लाख रुपए परिवादी ने असली करेंसी रखी थी, जबकि 25 लाख रुपए की फेक करेंसी बैग में रखी गई थी. पटवारी की तलाश में टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. उन्होंने बताया कि आरोपियों के ठिकानों की तलाशी के लिए टीमों का गठन किया गया है. इसके साथ ही इस पूरे मामले में अन्य अधिकारियों की भूमिका को लेकर जांच की जा रही है. पटवारी का सर्विस रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJASTHAN ACB ACTIONPATWARI BROKER ARRESTEDDEMANDING RUPEES 30 LAKHतीन बार बदली लोकेशनACB TRAP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सुबह के समय क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, किन लोगों को ज्यादा खतरा? जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ

शारदीय नवरात्रि : जयपुर में भी कर सकते हैं मां वैष्णो देवी के दर्शन, दुर्गम पथरीले रास्तों से होकर पहुंचते हैं श्रद्धालु

OpenAI ला रहा ChatGPT वाला स्मार्ट डिवाइस, 2027 में लॉन्च की उम्मीद: रिपोर्ट

जानें क्या है रेलवे की स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली, जो सुरक्षित और तेज यात्रा संभव बनाती है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.