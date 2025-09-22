ETV Bharat / state

गिरफ्त में दलाल : पटवारी ने 30 लाख का इंतजाम होने पर 'जय श्री बालाजी' बोलने को कहा, तीन बार बदली लोकेशन

कॉल पर शिकायत का सत्यापन करवाने पर 45 लाख रुपए मांगे. आखिरकार सौदा 30 लाख रुपए में तय किया. पटवारी ने 30 लाख रुपए का इंतजाम होने पर कॉल कर 'जय श्री बालाजी' बोलने को कहा था. उन्होंने बताया कि संभवतः पटवारी को एसीबी के पीछे लगे होने का अंदेशा हो गया था. इसलिए उसने परिवादी को तीन बार अलग-अलग लोकेशन पर बुलाया, लेकिन खुद रुपए लेने नहीं आया.

जयपुर: जमीन का नामांतरण खोलने के बदले 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोपी हाथोज पटवारी नरेंद्र मीणा फिलहाल एसीबी की गिरफ्त से बाहर है. उसके लिए रिश्वत की रकम लेने वाले दलाल विकास शर्मा को एसीबी ने रविवार रात को गिरफ्तार कर लिया. अब एसीबी की टीमें आरोपी पटवारी की तलाश में छापेमारी कर रही हैं. एसीबी के एएसपी और प्रकरण के जांच अधिकारी संदीप सारस्वत ने बताया कि हाथोज पटवारी नरेंद्र मीणा ने परिवादी की जमीन का नामांतरण खोलने के बदले परिवादी से 50 लाख की डिमांड की.

आखिरकार दलाल को दिलवाए रुपए : उन्होंने बताया कि पटवारी नरेंद्र ने परिवादी को रविवार को मिलने के लिए बुलाया था. इसके बाद दोपहर में दो से तीन बजे के बीच कॉल करने को कहा. एसीबी के कहने पर पटवारी को परिवादी ने कॉल किया तो पहले उसने गोविंदपुरा इलाके में गोविंदम टावर के पास बुलाया. हालांकि, इस दौरान संभवतः उसे भनक लग गई. उसने अपनी लोकेशन बदली और एक रेस्टोरेंट के पास मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वहां भी रकम लेने नहीं आया. इसके बाद उसने दलाल विकास शर्मा के ऑफिस का पता बताया और रुपए उसके पास रखने को कहा.

अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच : पहले परिवादी ने मना किया, लेकिन बाद में जब पटवारी ने आने से इनकार कर दिया तो उसने दलाल विकास को रुपए दिए. उन्होंने कहा कि परिवादी ने रिश्वत के 30 लाख रुपए दिए. इनमें पांच लाख रुपए परिवादी ने असली करेंसी रखी थी, जबकि 25 लाख रुपए की फेक करेंसी बैग में रखी गई थी. पटवारी की तलाश में टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. उन्होंने बताया कि आरोपियों के ठिकानों की तलाशी के लिए टीमों का गठन किया गया है. इसके साथ ही इस पूरे मामले में अन्य अधिकारियों की भूमिका को लेकर जांच की जा रही है. पटवारी का सर्विस रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा.