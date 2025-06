ETV Bharat / state

क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोलसाहबसर का निधन, समाज और राजनीति में शोक - BHAGWAN SINGH ROLSAHABSAR DEATH

भगवान सिंह रोलसाहबसर का निधन ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : June 6, 2025 at 7:21 AM IST | Updated : June 6, 2025 at 7:31 AM IST 3 Min Read

जयपुर: क्षत्रिय युवक संघ के वरिष्ठ संरक्षक भगवान सिंह रोलसाहबसर का गुरुवार रात 10:15 बजे जयपुर के एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया. वे 24 मई से अस्पताल में भर्ती थे. उनके निधन से क्षत्रिय समाज में गहरा शोक व्याप्त है, और कई राजनीतिक हस्तियों ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. भगवान सिंह रोलसाहबसर ने अपने जीवन के चार दशक से भी अधिक समय श्री क्षत्रिय युवक संघ के माध्यम से समाज के नैतिक, चारित्रिक और सांस्कृतिक उत्थान को समर्पित किया. वे 1989 से संघ के एक आदर्श और सक्रिय नेतृत्वकर्ता रहे. उन्होंने समाज के हर वर्ग को संघ की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई नए प्रयास किए और समाज की बदलती अपेक्षाओं को समझते हुए उन्हें सही दिशा देने का काम किया.

इसे भी पढ़ें: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की पत्नी का निधन, देर रात अचानक बिगड़ी थी तबीयत "श्री प्रताप फाउण्डेशन": समाज और जनप्रतिनिधियों को जोड़ने वाला मंच : रोलसाहबसर ने राजनीति में समाज के प्रतिनिधियों और आमजन के बीच की दूरी कम करने के उद्देश्य से 'श्री प्रताप फाउण्डेशन' की स्थापना की. यह फाउंडेशन समाज और जनप्रतिनिधियों को जोड़ने वाला एक मज़बूत मंच बनकर उभरा. इसके अलावा, वे देश की प्रमुख सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं से भी लगातार जुड़े रहे, और संघ के विचारों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया. उनका आध्यात्मिक पक्ष भी उतना ही प्रभावशाली था. 'यथार्थ गीता' के प्रणेता पूज्य स्वामी अड़गड़ानंद महाराज से उनका संपर्क हुआ, और उनके मार्गदर्शन में उन्होंने अपने सहयोगियों को अध्यात्म का वास्तविक स्वरूप समझाया. उन्होंने भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर कोलकाता और सुदूर दक्षिण तक स्वामीजी का संदेश समाज तक पहुंचाया. 2021 में दायित्व सौंपा : 4 जुलाई 2021 को भगवान सिंह ने श्री क्षत्रिय युवक संघ के संघप्रमुख का उत्तरदायित्व लक्ष्मण सिंह बैण्यांकाबास को सौंप दिया और स्वयं संरक्षक व मार्गदर्शक की भूमिका अपनाई. उनके निधन से केवल श्री क्षत्रिय युवक संघ ही नहीं, बल्कि पूरा क्षत्रिय समाज ने एक सशक्त मार्गदर्शक, नीतिवान नेतृत्वकर्ता और संवेदनशील चिंतक को खो दिया है. राजनीतिक हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि : संरक्षक भगवान सिंह रोलसाहबसर के निधन पर श्री क्षत्रिय युवक संघ परिवार और समस्त समाज जन ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके दिखाए पथ पर चलने का संकल्प दोहराते हैं. उनके निधन पर श्री क्षत्रिय युवक संघ और समस्त समाजजन ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दीया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ व पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई नेताओं ने गहरी संवेदना व्यक्त की.

