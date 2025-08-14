रायपुर : रायपुर सहित पूरे देश में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का पर्व शुक्रवार को मनाया जाएगा. स्वतंत्रता के दिवस पर्व को देखते हुए राजधानी का बाजार भी तिरंगामय हो गया है. राजधानी के बाजार में तिरंगा झंडा के साथ ही पगड़ी, बैच, दुपट्टा, बुके, लटकन, स्टिकर टेबल स्टैंड तोरण फ्रॉक और टी शर्ट जैसी तमाम तरह की चीज बाजार में देखने को मिल रही है. छोटे और बड़े तिरंगे झंडे के साथ ही रिस्ट बैंड, बैचेस, गमछे की डिमांड ज्यादा है. इन सभी चीजों का निर्माण मथुरा और सूरत में होता है. टैक्स फ्री होने के कारण पिछले साल की तुलना में इस बार दाम में भी गिरावट आई है.





बाजार में छाई रौनक : दुकानदार विमल कुमार जैन ने बताया कि हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगे झंडे की डिमांड बाजार में काफी बढ़ गई है. लोगों में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय भावना जागृत हुई है. जिसके कारण बाजार भी रौनक है. दुकानदार बताते हैं कि हम कम मार्जिन में काम करके लोगों को आसानी से चीजों को बाजार में उपलब्ध करा रहे हैं. तिरंगे झंडे की डिमांड भी पिछले साल की तुलना में इस बार बढ़ गई है.

शॉटन, खादी और कॉटन के झंडा बाजार में बिक रहे हैं. इसके साथ ही तीन रंगों वाले टैटू दो पहिया और चार पहिया वाहनों में लगने वाले तिरंगे झंडे है. बालों में लगाई जाने वाली बैंड, रिस्ट बैंड, चूड़ियां, मफलर और दुपट्टे भी बाजार में उपलब्ध है. मेटल प्लास्टिक और कपड़े के बैच भी बाजार में अवेलेबल है. स्कूली बच्चों के लिए भी तिरंगे झंडे के रंग में रंगे कई तरह की चीजें हैं. इन सामानों में टैक्स फ्री होने से पिछले साल की तुलना में इस बार इन सामानों के दाम में कमी आई है.इस तरह की चीज मथुरा और सूरत में बनती है- विमल कुमार जैन,दुकानदार

झंडों की डिमांड बढ़ गई है : दुकानदार विनय कुमार जैन ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए हर साल की तुलना में इस बार सभी तरह की चीजों की डिमांड भी अच्छी है. सरकार के द्वारा हर घर तिरंगा घर-घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है. जिसकी वजह से पिछले 5 दिनों से झंडे की डिमांड मार्केट में पहले की तुलना में बढ़ गई है. स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में उत्सुकता भी देखने को मिल रही है.

बाजार में वैरायटी की बहार : वैरायटी भी अन्य सालों की तुलना में इस बार ज्यादा है. इसके साथ ही तिरंगे झंडे के रंग में रंगे कई सजावट के सामान की बाजार में दिखाई पड़ रहे हैं. तिरंगा लड़ी है. समोसे की लड़ी है. कागज कपड़ा और प्लास्टिक के तोरण भी इस बार चलन में है. तिरंगे झंडे के साथ घड़ी लगी हुई टेबल स्टैंड भी है.



