आजादी के पर्व पर सजा बाजार, तिरंगा से लेकर सजावटी चीजों की बढ़ी डिमांड - PATRIOTIC GIFTS OF INDEPENDENCE DAY

स्वतंत्रता दिवस को लेकर रायपुर का बाजार सज चुका है.इस बार कई तरह की सजावटी चीजें मार्केट में मौजूद हैं.

Market on Independence Day
आजादी के पर्व पर सजा बाजार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2025 at 12:23 PM IST

रायपुर : रायपुर सहित पूरे देश में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का पर्व शुक्रवार को मनाया जाएगा. स्वतंत्रता के दिवस पर्व को देखते हुए राजधानी का बाजार भी तिरंगामय हो गया है. राजधानी के बाजार में तिरंगा झंडा के साथ ही पगड़ी, बैच, दुपट्टा, बुके, लटकन, स्टिकर टेबल स्टैंड तोरण फ्रॉक और टी शर्ट जैसी तमाम तरह की चीज बाजार में देखने को मिल रही है. छोटे और बड़े तिरंगे झंडे के साथ ही रिस्ट बैंड, बैचेस, गमछे की डिमांड ज्यादा है. इन सभी चीजों का निर्माण मथुरा और सूरत में होता है. टैक्स फ्री होने के कारण पिछले साल की तुलना में इस बार दाम में भी गिरावट आई है.


बाजार में छाई रौनक : दुकानदार विमल कुमार जैन ने बताया कि हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगे झंडे की डिमांड बाजार में काफी बढ़ गई है. लोगों में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय भावना जागृत हुई है. जिसके कारण बाजार भी रौनक है. दुकानदार बताते हैं कि हम कम मार्जिन में काम करके लोगों को आसानी से चीजों को बाजार में उपलब्ध करा रहे हैं. तिरंगे झंडे की डिमांड भी पिछले साल की तुलना में इस बार बढ़ गई है.

Market on Independence Day
तिरंगा रिबन लोगों का बना फेवरेट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Market on Independence Day
बैच और रंग बिरंगी चीजें (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
आजादी के पर्व पर सजा बाजार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शॉटन, खादी और कॉटन के झंडा बाजार में बिक रहे हैं. इसके साथ ही तीन रंगों वाले टैटू दो पहिया और चार पहिया वाहनों में लगने वाले तिरंगे झंडे है. बालों में लगाई जाने वाली बैंड, रिस्ट बैंड, चूड़ियां, मफलर और दुपट्टे भी बाजार में उपलब्ध है. मेटल प्लास्टिक और कपड़े के बैच भी बाजार में अवेलेबल है. स्कूली बच्चों के लिए भी तिरंगे झंडे के रंग में रंगे कई तरह की चीजें हैं. इन सामानों में टैक्स फ्री होने से पिछले साल की तुलना में इस बार इन सामानों के दाम में कमी आई है.इस तरह की चीज मथुरा और सूरत में बनती है- विमल कुमार जैन,दुकानदार

Market on Independence Day
आजादी के पर्व पर सजा बाजार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

झंडों की डिमांड बढ़ गई है : दुकानदार विनय कुमार जैन ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए हर साल की तुलना में इस बार सभी तरह की चीजों की डिमांड भी अच्छी है. सरकार के द्वारा हर घर तिरंगा घर-घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है. जिसकी वजह से पिछले 5 दिनों से झंडे की डिमांड मार्केट में पहले की तुलना में बढ़ गई है. स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में उत्सुकता भी देखने को मिल रही है.

Market on Independence Day
मार्केट में लड़ियां भी मौजूद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Market on Independence Day
लोग बढ़ चढ़कर कर रहे हैं खरीदारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाजार में वैरायटी की बहार : वैरायटी भी अन्य सालों की तुलना में इस बार ज्यादा है. इसके साथ ही तिरंगे झंडे के रंग में रंगे कई सजावट के सामान की बाजार में दिखाई पड़ रहे हैं. तिरंगा लड़ी है. समोसे की लड़ी है. कागज कपड़ा और प्लास्टिक के तोरण भी इस बार चलन में है. तिरंगे झंडे के साथ घड़ी लगी हुई टेबल स्टैंड भी है.

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

