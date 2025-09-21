ETV Bharat / state

त्योहारों से पहले सुधा ने घटाई दूध-पनीर की कीमतें, घी-बटर भी मिलेगा सस्ता, नई दरें 22 सितंबर से लागू

Published : September 21, 2025

पटना: राज्य की सबसे बड़ी डेयरी संस्था बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (काम्फेड) ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. जीएसटी दरों में कटौती के बाद सुधा ब्रांड के दूध और अन्य दुग्ध उत्पादों की कीमतों में कमी की गई है. नई दरें सोमवार 22 सितंबर से पूरे राज्य में लागू होंगी. दूध, पनीर और घी की कीमतों में कटौती: नए रेट कार्ड के अनुसार, 500 एमएल और 1000 एमएल दूध पैक की कीमत में एक रुपये की कटौती की गई है. पनीर और घी जैसे उत्पादों पर भी कीमतें घटाई गई हैं. उपभोक्ताओं को अब 200 ग्राम पनीर पर पांच रुपये की बचत होगी, जिसकी कीमत 90 रुपये से घटाकर 85 रुपये कर दी गई है. वहीं 500 ग्राम पनीर अब 210 रुपये की बजाय 205 रुपये में मिलेगा जिससे ग्राहकों को सीधी राहत मिलेगी. पटना में सुधा पार्लर (ETV Bharat) टेट्रा पैक और एलेस्टर दूध की कीमतों में भी कमी: दूध की श्रेणी में टेट्रा पैक टोंड मिल्क (1000 एमएल) की कीमत 74 रुपये से घटाकर 73 रुपये कर दी गई है, जबकि डीटीएम दूध अब 70 की बजाय 68 रुपये में मिलेगा. एलेस्टर टोंड दूध के 200 एमएल, 500 एमएल और 1000 एमएल पैक में एक-एक रुपये की कटौती की गई है. वहीं, एलेस्टर स्टैंडर्ड दूध (500 एमएल) की नई कीमत 34 रुपये तय की गई है, जो पहले 35 रुपये थी. घी और मक्खन भी हुए सस्ते: काम्फेड ने घी और मक्खन की कीमतों में भी मामूली कमी की है. स्पेशल पाउच घी का 200 एमएल पैक अब 145 रुपये की जगह 143 रुपये और 500 एमएल पैक 320 रुपये की जगह 315 रुपये में मिलेगा. वहीं टेबल बटर के 50 ग्राम, 100 ग्राम और 500 ग्राम पैकों की कीमतों में 1 से 5 रुपये तक की कटौती की गई है. यह बदलाव उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की जरूरतों में थोड़ी आर्थिक राहत देगा.