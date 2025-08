ETV Bharat / state

6 लाख लोगों के बीच भगवद गीता बांट चुके हैं पटना के 'गीता वाले बाबा', हर घर तक पहुंचाने का है लक्ष्य - SANJEEV KUMAR MISHRA

'गीता वाले बाबा' संजीव मिश्रा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : August 3, 2025 at 7:34 AM IST | Updated : August 3, 2025 at 7:42 AM IST 4 Min Read

पटना: अभी तक आपने कई तरह के बाबा का नाम सुना होगा लेकिन पटना के 'गीता वाले बाबा' अपने विशेष कार्यों के लिए जाने जाते हैं. वह कोई प्रोफेशन बाबा नहीं है और न ही किसी से कोई दान-दक्षिणा लेते है, उल्टे ये 'दक्षिणा' देते है. यह लोगों को घूम-घूमकर गीता की पुस्तक बांटते हैं. छह साल पहले शुरू हुआ गीता बांटने का सफर बदस्तूर जारी है. इनका दावा है कि अब तक उन्होंने लगभग छह लाख गीता का वितरण कर दिया है. प्रेरणा कैसे मिली?: पेशे से वकील और राजनीति में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजीव कुमार मिश्रा के जीवन में एक ऐसा समय आया कि उन्होंने अपने अध्यात्म के जरिये को पकड़ते हुए गीता बांटना शुरू कर दिया. संजीव मिश्रा बताते हैं कि जब वैश्विक स्तर कोरोना आया था तो मुझे तीन बार कोरोना हुआ. उस काल से में बच गया. तब मेरे गुरु जगतगुरु आचार्य राम भद्राचार्य ने मुझे धर्म की ओर प्रेरित करते कहा कि धर्म के लिए कुछ करो. उन्हीं के मार्ग पर 2019 से लगातार गीता बांट रहे हैं. 'गीता वाले बाबा' संजीव कुमार मिश्रा (ETV Bharat) पैसे कहां से आते है?: गीता वाले बाबा संजीव बताते हैं कि वह पेशे से वकील हैं. उनकी वकालत ठीक-ठाक चलती है. वकालत की कमाई से 25% रुपये मैं इस कार्य में लगाता हूं. संजीव मिश्रा बताते है कि शुरू में घर में इस बात पर विरोध हुआ तो पत्नी को भी इसी कार्य से जोड़ दिया. अब कोई इस कार्य के बारे में कुछ नहीं बोलता है. मैं किसी से भी एक पैसा डोनेशन के रूप में नही लेता हूं. मेरी गाड़ी में अक्सर गीता का स्टॉक रहता है. यदि कोई मांगता है तो मैं तुरंत उपलब्ध कराता हूं. गीता वाले बाबा से मिली पहचान: संजीव मिश्रा बताते हैं कि छात्र जीवन से लगातार आरएसएस से जुड़े रहे हैं. वहां से निकलकर एबीवीपी में रहा और फिर बीजेपी में काम किया. दो बार विधानसभा के टिकट की दावेदारी की लेकिन टिकट नही दिया गया. वे कहते हैं कि जब से मैंने गीता बांटना शुरू किया तब से मुझे बहुत सुकून मिलता है. अब मुझे बीजेपी नेता और वकील के तौर पर नहीं, बल्कि गीता वाले बाबा के नाम से जाना जाता है.

गीता वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं संजीव मिश्रा (ETV Bharat) बड़े बड़े लोगों को गीता भेंट किया: गीता वाले बाबा बताते है कि अब तक उन्होंने आम लोगों के साथ साथ कई अहम लोगों को गीता भेंट किया है. जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, चिराग पासवान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, पूर्व क्रिकेटर कपिल देव और भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह शामिल हैं. क्या उद्देश्य है?: संजीव मिश्रा बताते हैं कि आचार्य राम भद्राचार्य के आदेश पर घर घर गीता पहुचाने का लक्ष्य दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि किसी को कुछ भेंट करना है तो गीता दीजिये. संजीव मिश्रा ने इसे एक संस्था का रूप दे दिया है, जिसके संरक्षक इंद्रेश कुमार, सीपी ठाकुर, नंद किशोर यादव जैसे लोग हैं. ये लोग लगातार संजीव मिश्रा के इस कार्य को प्रोत्साहित करते हैं. सम्राट चौधरी और अक्षरा सिंह के साथ संजीव मिश्रा (ETV Bharat) गीता प्रेस देती है डिस्काउंट: संजीव मिश्रा बताते है अमूमन गीता प्रेस गोरखपुर अपनी किताबों पर डिस्काउंट नहीं देता है, क्योंकि वो पहले से ही सब्सिडी में रहता है लेकिन इतनी संख्या में गीता लेने की वजह से मुझे गीता प्रेस की तरफ से 18 फीसदी का डिस्काउंट दिया जाता है. संजीव मिश्र कहते हैं कि गीता 25 रुपये से शुरू होकर 500 रुपये तक की मिलती है. जीतनराम मांझी और चिराग पासवान के साथ संजीव मिश्रा (ETV Bharat) छोटी-बड़ी गीता की पुस्तक भेंट करता हूं: वे कहते हैं कि एक नंबर कोड वाली गीता बहुत बड़ी होती है. इसके बाद कई साइज में गीता मिलती है. जिसमें सचित्र, कलर सचित्र, अर्थ सहित, हिंदी अनुवाद वाली, सबका अलग-अलग कोड है, ये अलग-अलग साइज और कीमत में मिलती है. जो हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक देता हूं. "कोरोना काल में जगतगुरु आचार्य राम भद्राचार्य ने इसके लिए प्रेरित किया. उस समय से मैं इस कार्य में लगा हूं. मैंने इसे अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है. अब तक 6 लाख लोगों को भगवद गीता भेंट कर चुका हूं. अब तो लोग मुझे गीता वाले बाबा के नाम से ही जानने लगे हैं."- संजीव मिश्रा, बीजेपी नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ संजीव मिश्रा (ETV Bharat) ये भी पढ़ें: Geeta Gyan : मनुष्य के मन में लगाव पैदा हो जाता है, ये लगाव ही इच्छा को जन्म देता है और इच्छा...

