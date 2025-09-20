विधानसभा चुनाव से पहले पटना पुलिस में बड़ा फेरबदल, 15 थानों में नए थानेदार तैनात
पटना एसएसपी कार्यालय ने तीसरी सूची जारी की जिसमें 15 थानों में नए थानेदार तैनात किए गए. शास्त्रीनगर और रामकृष्णा नगर को स्थायी कमान मिली-
Published : September 20, 2025 at 5:47 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना में पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर फेरबदल जारी है. शनिवार को पटना एसएसपी कार्यालय ने तीसरी सूची जारी की, जिसमें 15 थानों में नए थानेदारों की पोस्टिंग की गई है. इससे पहले अगस्त माह में दो बार स्थानांतरण-पोस्टिंग की सूची जारी की जा चुकी थी.
शास्त्रीनगर और रामकृष्णा नगर को मिला स्थायी थानेदार : पटना के शहरी इलाके के महत्वपूर्ण थानों में शास्त्रीनगर और रामकृष्णा नगर लंबे समय से एडिशनल एसएचओ के प्रभार में थे. नए आदेश के तहत रविन्द्र कुमार को शास्त्रीनगर का थानेदार बनाया गया है, जबकि संजीव कुमार को रामकृष्णा नगर की कमान सौंपी गई है.
दीघा थाने में बड़ा बदलाव : दीघा थाने के वर्तमान थानेदार संतोष सिंह को हटा दिया गया है और उनकी जगह संजीव कुमार को नया थानेदार नियुक्त किया गया है. हाल के दिनों में दीघा थाना क्षेत्र में अपराध की घटनाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहे थे, इसी वजह से यह कार्रवाई की गई है.
15 थानों में नए चेहरों की जिम्मेदारी : पटना एसएसपी कार्यालय के आदेश के मुताबिक 15 थानों में नए थानेदारों की पोस्टिंग की गई है. शास्त्रीनगर के थानेदार बने रविन्द्र कुमार, रामकृष्णा नगर के संजीव कुमार, फतुहा के सदानंद शाह, सचिवालय के बलिराम देव, दीघा के संजीव कुमार, कादरीगंज के सौरव कुमार, हाथीदह के रंजन कुमार, पंचमहला के कुणाल कुमार, समयागढ़ के रौशन कुमार, खुसरूपुर के संजीव कुमार, पालीगंज के सुमन कुमार, गोपालपुर के अमित कुमार सिंह, सालिमपुर के अर्चना सिंह, पचरुखिया के शुभम कुमार और रूपसपुर के शशि भूषण सिंह को जिम्मेदारी दी गई है.
तीसरी सूची में हुआ व्यापक बदलाव : पटना एसएसपी की यह तीसरी सूची है. पहली सूची 14 अगस्त को जारी हुई थी, जिसमें 7 थानों में नए थानेदारों की पोस्टिंग की गई थी, जबकि दूसरी सूची 23 अगस्त को निकली थी, जिसमें 18 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया था. तीसरी सूची में 15 थानों के प्रभारियों को बदलकर नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
अपराध नियंत्रण और सुशासन पर जोर : पुलिस मुख्यालय के अनुसार, लगातार हो रहे फेरबदल का मकसद अपराध नियंत्रण और सुशासन को मजबूत करना है. राजधानी पटना में बीते कुछ महीनों में अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है, इसलिए कई अहम थानों में नए अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर अपराधियों पर नकेल कसने की योजना बनाई गई है.
महकमे में हलचल और नई ऊर्जा : बड़े पैमाने पर हो रही पोस्टिंग और तबादलों को लेकर पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है. कई अनुभवी पदाधिकारियों को शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में भेजा गया है, जबकि नए अधिकारियों को पहली बार जिम्मेदारी दी गई है. एसएसपी कार्यालय का मानना है कि इस बदलाव से थानों के कामकाज में नई ऊर्जा आएगी और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज होगी.
शहर के प्रमुख थानों में नए थानेदार : पटना में लगातार तीसरी बार आई इस सूची के बाद अब शहर के लगभग सभी प्रमुख थानों में नए थानेदार तैनात हो चुके हैं. पुलिस प्रशासन को उम्मीद है कि इन बदलावों से अपराध पर अंकुश लगेगा और आम लोगों को राहत मिलेगी.
