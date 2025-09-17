पटना के इन स्थानों पर किया धरना तो खैर नहीं! प्रशासन ने लगाई धारा 163
पटना में लगातार धरना-प्रदर्शन से बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने कुछ इलाकों में अस्थाई थाना बनाकर धारा 163 लगा दिया-
September 17, 2025
पटना : राजधानी पटना इन दिनों लगातार प्रदर्शन और धरना-प्रदर्शनों का केंद्र बनी हुई है. विभिन्न संगठनों और संविदा कर्मियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. स्थिति को देखते हुए पटना पुलिस और जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं.
डाकबंगला और इनकम टैक्स इलाके में अस्थाई थाना : प्रशासन ने डाकबंगला चौराहा, इनकम टैक्स ऑफिस तथा राजनीतिक दलों के कार्यालयों के आसपास अस्थाई थाना बनाकर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी है. कुछ दिन पहले पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) और जिलाधिकारी (डीएम) ने भाजपा कार्यालय और जदयू कार्यालय का निरीक्षण किया था. इसके बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्णय लिया.
पटना में धारा 163 लागू : प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इन इलाकों में किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन या जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी. इसके लिए प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है, ताकि बड़ी संख्या में लोगों का एक साथ जुटान रोका जा सके. सिटी एसपी दीक्षा ने जानकारी दी कि 26 सितंबर तक यह व्यवस्था लागू रहेगी. जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है.
''पटना की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस अधिकारियों को नियमित गश्त और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं. सीसीटीवी कैमरों की मदद से संवेदनशील इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है.''- दीक्षा, सेंट्रल एसपी, पटना
आम जनता को राहत देने की कोशिश : पिछले कई दिनों से पटना में अलग-अलग संगठनों और कर्मियों के धरना-प्रदर्शन के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो गया था. खासकर डाकबंगला चौराहा और इनकम टैक्स गोलंबर, नेहरू पथ जैसे मुख्य इलाकों में जाम की स्थिति बन जाती थी, जिससे ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी और आम नागरिकों को परेशानी झेलनी पड़ती थी.
हालात काबू में रखने की तैयारी : अब अस्थाई थाना और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के बाद प्रशासन का मानना है कि हालात काबू में रहेंगे. प्रशासन ने राजनीतिक दलों के दफ्तरों के आसपास भी सुरक्षा बढ़ाई है. भाजपा और जदयू दोनों दफ्तर राजधानी के बीचों-बीच स्थित हैं और कई बार यहां प्रदर्शनकारियों का हुजूम पहुंच जाता है. इस वजह से इन इलाकों को संवेदनशील मानते हुए सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है.
लोकतंत्र और कानून का संतुलन : पुलिस और प्रशासन दोनों का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर किसी को अपनी मांग रखने का अधिकार है, लेकिन इससे आम जनता की परेशानी नहीं बढ़नी चाहिए. यही वजह है कि प्रदर्शनकारियों को अब वैकल्पिक जगहों पर ही अपनी बात रखने की इजाजत दी जाएगी.
धारा 163 का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई : जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धारा 163 का सख्ती से पालन कराया जाएगा. अगर कोई समूह या व्यक्ति प्रतिबंध का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पटना की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस अधिकारियों को नियमित गश्त और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं. सीसीटीवी कैमरों की मदद से संवेदनशील इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है.
क्या है धारा 163? : धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कe एक विशेष प्रावधान है, जिसे पहले CrPC की धारा 144 के नाम से जाना जाता था. यह कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब कोई संगठन, समूह या अनेक लोग सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा होने से संभावित झड़प, असामाजिक गतिविधि, उपद्रव या अन्य परेशानी उत्पन्न कर सकते हों, तो इसे एहतियात के तौर पर लगाया जाता है.
