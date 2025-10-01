रावण दहन देखने जाने से पहले ट्रैफिक प्लान जान लीजिए.. नहीं तो घूमते रह जाएंगे..
रावण वध देखने के लिए अगर आप गांधी मैदान जाने की सोच रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक प्लान जान लें.
Published : October 1, 2025 at 6:18 PM IST
पटना: राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाले रावण वध कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन की तैयारी की है. दशहरा के इस मुख्य आयोजन में लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है. इसे देखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो और कार्यक्रम शांति एवं सुगमता से संपन्न हो सके.
11 बजे से लागू रहेगा ट्रैफिक नियम: ट्रैफिक एसपी अपराजिता लोहान ने बताया कि "गांधी मैदान और आसपास के मार्गों पर 2 अक्टूबर की सुबह 11 बजे से लेकर कार्यक्रम और भीड़ समाप्ति तक विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी. इस दौरान सिर्फ एम्बुलेंस, आपातकालीन वाहन और पासधारक वाहनों को ही मैदान के आसपास आने-जाने की अनुमति होगी. सामान्य वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से डायवर्ट किया जाएगा."
किन-किन रास्तों पर रहेगा प्रतिबंध: भट्टाचार्य चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा.
डाकबंगला चौराहा से जेपी गोलंबर (गांधी मैदान) तक का मार्ग केवल विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रहेगा. न्यू डाकबंगला से एसपी वर्मा रोड पर प्रवेश वर्जित रहेगा. जेपी गोलंबर से चिल्ड्रेन पार्क तक का रास्ता आपातकालीन परिस्थितियों के लिए सुरक्षित रहेगा, इस पर आम वाहनों का परिचालन नहीं होगा.
आयुक्त कार्यालय के सामने से गांधी मैदान की ओर, रामगुलाम चौक से जेपी गोलंबर की तरफ और गांधी मैदान के चारों तरफ सभी रास्तों पर पार्किंग और परिचालन पर रोक रहेगी. ठाकुरबाड़ी मोड़, बाकरगंज मोड़, आईएमए हॉल, ट्विन टावर, होटल मौर्या और पनाश होटल के कट से गांधी मैदान की ओर कोई वाहन नहीं जाएगा.
अशोक राजपथ पर गोविंद मित्रा रोड से कारगिल चौक की ओर, बुद्धमार्ग में कोतवाली ‘टी’ से पुलिस लाइन तिराहा तक पूर्व की ओर जाने वाले रास्ते बंद रहेंगे. बेली रोड से गांधी मैदान की ओर आने वाले रिक्शा, ठेला, टेंपो और अन्य धीमी गति के वाहन आयकर गोलंबर से वीरचंद पटेल पथ पर मोड़े जाएंगे.
वैकल्पिक मार्ग: भीड़ और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग भी तय किए हैं. पटना सिटी से अशोक राजपथ होते हुए गांधी मैदान/पटना जंक्शन आने वाले वाहन गांधी चौक से भिखना पहाड़ी मोड़, मछुआटोली, दिनकर गोलंबर, नाला रोड होते हुए सीडीए बिल्डिंग से जंक्शन की ओर जाएंगे. दानापुर से गांधी मैदान की ओर आने वाले वाहन राजापुर पुल से बायीं ओर बोरिंग रोड चौराहा की ओर मोड़े जाएंगे.
पटना जंक्शन से गांधी मैदान जाने वाले वाहन न्यू डाकबंगला, भट्टाचार्य मोड़ होते हुए गोरियाटोली से स्टेशन तक जाएंगे. पासधारक वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों (एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट, ज्ञान भवन, एसबीआई परिसर, जेपी गंगा पथ, मौर्यालोक, वीरचंद पटेल पथ सर्विस लेन और हार्डिंग रोड) में ही पार्किंग की अनुमति होगी.
आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था: प्रशासन ने आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए विशेष चिकित्सा प्रबंध किए हैं. गांधी मैदान के प्रत्येक बड़े गेट पर चिकित्सक स्टाफ, जीवन रक्षक दवाइयां और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा आसपास के प्रमुख अस्पतालों तारा हॉस्पिटल और रूबन हॉस्पिटल को हाई अलर्ट पर रखा गया है.
PMCH तक जाने का रूट: गेट नंबर 05 से चिल्ड्रेन पार्क, आयुक्त कार्यालय मोड़ से जेपी गंगा पथ. गांधी मैदान में दर्शकों का प्रवेश गेट नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 12 से कराया जाएगा. इस दौरान सुरक्षा और विधि-व्यवस्था के लिए 49 स्थानों पर 103 दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है।.
128 सीसीटीवी कैमरों, 10 वॉच टावरों और 24x7 जिला नियंत्रण कक्ष (0612-2219810/2219234) से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी. इसके अलावा एक अस्थायी थाना और कंट्रोल रूम भी क्रियाशील रहेगा.
मुख्य गेट्स पर एसडीआरएफ की टीम और वॉच टावरों पर पुलिस व सिविल डिफेंस कर्मी तैनात रहेंगे. वहीं जिला प्रशासन ने आए हुए लोगों से अनुरोध किया है कि जो भी बच्चे हैं उनके पॉकेट में घर का एड्रेस पिता का नाम और मोबाइल नंबर लिखकर अवश्य डाल दें.
रावण-वध की परंपरा और विशेष आकर्षण: दशहरा कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष कमल नोपानी ने बताया कि यह कार्यक्रम पिछले 70 वर्षों से आयोजित हो रहा है. इस बार आगरा की टीम को आमंत्रित किया गया है, जो रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले तैयार कर रही है.
"रावण का पुतला 80 फीट ऊंचा होगा. वहीं मेघनाथ का 75 फीट और कुंभकरण का 70 फीट का पुतला बनाया गया है. नागा बाबा ठाकुरबाड़ी से भगवान राम की शोभायात्रा निकलकर गांधी मैदान पहुंचती है और रावण-वध के बाद सीता माता के साथ वापसी होती है."- कमल नोपानी, अध्यक्ष, दशहरा कमेटी ट्रस्ट
जिलाधिकारी ने दिए कड़े निर्देश: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी त्यागराजन ने भवन निर्माण विभाग के अभियंताओं को पूरे गांधी मैदान का समतलीकरण और सभी गड्ढों की भराई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि बैरिकेडिंग, पंडाल और मंच मजबूत एवं सुरक्षित होना चाहिए. सभी गेट्स की कार्यशीलता की जांच की गई और गेटों की मजबूती सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया.
कार्यक्रम के दौरान जेपी गंगा पथ, अशोक राजपथ और एक्जीबिशन रोड सहित सभी प्रमुख मार्गों पर विशेष यातायात प्रबंधन किया जाए. नगर पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी और अपर जिला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था कार्यक्रम से पूर्व भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और आकस्मिक सेवाओं को लेकर मॉक ड्रिल कराएं. इसमें एसडीआरएफ सहित सभी संबंधित विभागों को शामिल किया जाएगा.
ये भी पढ़ें
बिहार विधानसभा चुनाव की नैया पार करेंगी मां दुर्गा! सीएम नीतीश से लेकर तेजस्वी यादव कर रहे आराधना
बिहार में 2 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना दुर्गा पंडाल, तिरुपति बालाजी और बैंकाक के अरुण मंदिर की झलक