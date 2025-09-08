ETV Bharat / state

सोन नदी इलाके से हथियारों के साथ 6 बालू माफिया गिरफ्तार, पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई

गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई : गुप्त सूचना मिलने के बाद पटना वेस्ट एसपी भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. टीम ने तुरंत छापेमारी कर छह अपराधियों को मौके से गिरफ्तार किया. सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है. ये सभी आरोपी भोजपुर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस इनसे पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

अपराधी फैलाते थे दहशत : पुलिस सूत्रों के अनुसार, अहमदाबाद सोन नदी क्षेत्र में अनीश कुमार और उसके साथियों द्वारा अत्याधुनिक हथियारों के बल पर अवैध बालू खनन कराया जा रहा था. नाव चालकों और स्थानीय लोगों में दहशत फैलाने के लिए खुलेआम हथियार लहराए जा रहे थे.

अपराधियों से हथियार भी बरामद : गिरफ्तार आरोपियों के पास एक ऑटोमैटिक राइफल, एक देशी पिस्टल, 49 जिंदा कारतूस और पांच मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. हथियारों के बल पर ये अपराधी अवैध बालू खनन और रंगदारी वसूली कर रहे थे.

पटना पुलिस की कार्रवाई (ETV Bharat)

''गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई की गई. पकड़े गए आरोपियों के पास आधुनिक हथियार बरामद हुए, जिससे साफ है कि यह गिरोह सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था.''- भानु प्रताप सिंह, पश्चिमी एसपी, पटना

पहले भी हो चुकी है बड़ी कार्रवाई : गौरतलब है कि इसी इलाके में 24 अगस्त को भी पुलिस ने छापेमारी की थी. उस दौरान एके-47 सहित कई हथियार बरामद किए गए थे और चार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था. लगातार हो रही कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि बालू माफिया सोन नदी क्षेत्र को अपना गढ़ बना चुके थे.

''बिहटा और आसपास के इलाकों में लंबे समय से बालू माफिया सक्रिय थे. हाल के दिनों में लगातार हो रही पुलिस कार्रवाई से इस तरह की घटनाओं में कमी आई है. माफियाओं के हौसले पस्त हो रहे हैं और अवैध बालू कारोबार पर नकेल कसी जा रही है.'' -कार्तिकेय शर्मा, एसएसपी, पटना

अभियान लगातार जारी रहेगा : पुलिस ने साफ किया है कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है. अवैध बालू कारोबार से जुड़े हर शख्स पर कड़ी नजर रखी जा रही है. टीम अब गिरोह के नेटवर्क, सप्लाई चैन और पैसे के स्रोत की भी जांच कर रही है. आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी.

अपराधी अब बख्शे नहीं जाएंगे : पटना पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि प्रशासन अवैध खनन और उससे जुड़े अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है. हथियारों के बल पर खनन और लोगों को डराकर वसूली करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी से इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है. पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि "बालू का काला खेल अब नहीं चलेगा" और ऐसे अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

