पटना : राजधानी पटना में लंबे समय से कई थानों में स्थायी थानेदारों की कमी बनी हुई थी. तबादलों के बाद नई पोस्टिंग न होने से कार्यभार अस्थायी रूप से अन्य अधिकारियों के पास था. गुरुवार को आखिरकार इन थानों पर नए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई. पुलिस विभाग का दावा है कि इससे कानून-व्यवस्था में सुधार होगा और अपराध नियंत्रण में मजबूती आएगी.
गर्दनीबाग में सख्त थाना प्रभारी : इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार को गर्दनीबाग थाना प्रभारी बनाया गया है. वे पहले भी कई महत्वपूर्ण थानों में सेवा दे चुके हैं और अपने कड़े अनुशासन व त्वरित कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं.
कोतवाली पर जनमेजय राय की कमान : इंस्पेक्टर जनमेजय राय को कोतवाली थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है. अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में उनके अनुभव को देखते हुए यह नियुक्ति अहम मानी जा रही है.
बुद्ध कॉलोनी और हवाई अड्डा पर नई तैनाती : इंस्पेक्टर पल्लव को बुद्ध कॉलोनी थाना का प्रभारी नियुक्त किया गया है. वे अपराधियों पर पैनी नजर रखने के लिए जाने जाते हैं. वहीं, इंस्पेक्टर जितेंद्र राणा को हवाई अड्डा थाना प्रभारी बनाया गया है, जो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है.
सब इंस्पेक्टरों को भी मिली नई जिम्मेदारी : सब इंस्पेक्टर आलोक कुमार, जो पहले चित्रगुप्त नगर थाना अध्यक्ष थे, अब धनरूआ में पदस्थापित हुए हैं. सब इंस्पेक्टर रोशनी कुमारी को चित्रगुप्त नगर की कमान दी गई है, जबकि रंजीत कुमार को बिहटा थाना का प्रभारी बनाया गया है.
कानून-व्यवस्था में सुधार की उम्मीद : पटना पुलिस का कहना है कि इन नई नियुक्तियों का उद्देश्य थानों की कार्यकुशलता बढ़ाना और अपराध पर कड़ी लगाम लगाना है. अनुभवी और सख्त अधिकारियों की तैनाती से अपराधियों में भी खौफ पैदा होने की संभावना है.
