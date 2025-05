ETV Bharat / state

पटना में बीपीएससी TRE-3 अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, पुलिस ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, CM आवास का करने पहुंचे थे घेराव - BPSC CANDIDATES PROTEST

पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्च ( ETV Bharat )

Published : May 6, 2025 at 1:46 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 2:02 PM IST

पटना: राजधानी पटना में बीपीएससी टीआरई-3 के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया. वे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे. पुलिस ने छात्रों को वहां से हटने की चेतावनी दी, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी सीएम आवास के बाहर से हटाने के लिए तैयार नहीं थे. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया जिसमें कई अभ्यर्थी घायल हो गए. अभ्यर्थियों का आरोप है कि बीपीएससी ने पारदर्शिता नहीं बरती. पटना में BPSC अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज: पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल हो गए. पुलिस का दावा है कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि कई छात्रों को चोट आई है. बीपीएससी टीआरई-3 के अभ्यर्थी पिछले चार महीनों से खाली शिक्षक पदों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं. उनका दावा है कि उनके अंक कट-ऑफ के बराबर हैं, फिर भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिली, जबकि समान अंक वाले अन्य अभ्यर्थियों को शिक्षक पद मिल चुका है. पटना में अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्च (ETV Bharat) सीएम आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. बीपीएससी अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच कर के हंगामा किया जिसके बाद पटना एसएसपी अवकाश कुमार एक्शन में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री आवास पर लगे सुरक्षा कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिये.पटना एसएसपी ने कहा कि बैठक में जा रहे हैं उसके बाद जानकारी दी जाएगी. मॉक ड्रिल को लेकर के कहा कि बैठक के बाद साझा किया जाएगा. सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ अभ्यर्थियों में आक्रोश (ETV Bharat) "बार-बार टालमटोल का सामना करना पड़ रहा है. शिक्षा विभाग ने मामले को BPSC के पास भेज दिया है, लेकिन आयोग की ओर से अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है. इसी निराशा और गुस्साए अभ्यर्थियों ने आज एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन किया." -अभ्यर्थी पटना में प्रदर्शन करते बीपीएससी कैंडिडेट (ETV Bharat)

