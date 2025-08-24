ETV Bharat / state

बिहटा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 50-60 राउंड चली गोलियां, AK-47 रायफल सहित 4 अपराधी गिरफ्तार - PATNA ENCOUNTER

पटना के बिहटा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें चार अपराधी एके-47 राइफल, रायफल और 160 कारतूस के साथ दबोचे गए-

ETV Bharat
पटना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 24, 2025 at 11:16 PM IST

4 Min Read

पटना : बिहार की राजधानी पटना के बिहटा थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने न केवल चार कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया, बल्कि उनके पास से खतरनाक हथियार भी बरामद किए. यह गिरोह सोन नदी किनारे अवैध खनन और रंगदारी वसूली के धंधे में लिप्त था. पुलिस का कहना है कि इस गिरोह के पास से मिली अवैध हथियारों की बरामदगी गंभीर चिंता का विषय है.

पटना के बिहटा में मुठभेड़ : पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि अमनाबाद सोन नदी किनारे अपराधी गिरोह नाव चालकों और बालू कारोबारियों से रंगदारी वसूलते हैं. इसके बाद पुलिस ने शनिवार देर रात इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी. सुबह 4 बजे जैसे ही पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, अपराधियों ने फायरिंग कर दी. करीब 30 मिनट तक दोनों ओर से 50-60 राउंड गोलियां चलीं. पुलिस का दबाव बढ़ने पर अपराधियों ने आत्मसमर्पण कर दिया.

चार अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े : पुलिस ने संजय सिंह गिरोह के चार अपराधियों को गिरफ्तार किया. इनमें संजय कुमार (25, डोरीगंज छपरा), सोनू कुमार सिंह (38, जलपुरा पालीगंज), अजित कुमार (20, चकिया डोरीगंज) और यश कुमार (19, आरा शिवगंज भोजपुर) शामिल हैं. ये अपराधी पूर्व में कुख्यात मानिक गिरोह से भी जुड़े रहे हैं.

AK-47 और कारतूस बरामद : मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अपराधियों के पास से एक अवैध एके-47 राइफल, 315 बोर का रायफल, 160 कारतूस और दो मोबाइल फोन बरामद किए. आशंका है कि अपराधियों ने कुछ हथियार नदी में भी फेंक दिए. पुलिस का कहना है कि इलाके में और भी हथियार छिपे हो सकते हैं.

मुठभेड़ के बाद AK-47 और कारतूस बरामद
मुठभेड़ के बाद AK-47 और कारतूस बरामद (ETV Bharat)

''यह गिरोह लंबे समय से सोन नदी क्षेत्र में सक्रिय था. अपराधी नावों से रंगदारी वसूलते थे. इनका मुख्य मकसद दहशत फैलाकर बालू घाटों पर कब्जा जमाना और खनन से मोटी कमाई करना था. गिरोह की दहशत छपरा और भोजपुर तक फैली हुई थी. फायरिंग कर दहशत फैलाने का काम करते थे. 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. इनके पास से एक एके-47, एक रायफल और 160 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं.''- कार्तिकेय शर्मा, एसएसपी, पटना

रंगदारी और खनन का खेल : गिरोह लंबे समय से सोन नदी क्षेत्र में सक्रिय था. यह गिरोह नावों से प्रति नाव 4 से 6 रुपये रंगदारी वसूलता था. मकसद दहशत फैलाकर बालू घाटों पर कब्जा करना और खनन से मोटी कमाई करना था. गिरोह का नेटवर्क पटना, छपरा और भोजपुर तक फैला हुआ था.

ETV Bharat
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा (ETV Bharat)

पांडव और मानिक गिरोह का कनेक्शन : सोन नदी क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर वर्षों से गैंगवार चल रहा है. पहले पांडव और मानिक गिरोह का दबदबा था, बाद में इनसे टूटकर छोटे गिरोह बने. संजय राय गिरोह भी इन्हीं में से एक है. इन गिरोहों के बीच वर्चस्व को लेकर लगातार गोलीबारी होती रहती है.

पुलिस का सख्त रुख : पटना पुलिस ने साफ किया है कि अवैध खनन और रंगदारी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. लगातार गश्त और सर्च ऑपरेशन बढ़ाए गए हैं. स्थानीय लोगों से भी अपराधियों की सूचना देने की अपील की गई है.

बिहार पुलिस की बड़ी चुनौती : अमनाबाद में हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पुलिस अब अपराधियों को खुला मैदान नहीं छोड़ने वाली. हालांकि अभी भी इस गिरोह के कई सदस्य फरार हैं और उनके पास खतरनाक हथियार होने की आशंका जताई जा रही है. ऐसे में पुलिस की आने वाली कार्रवाई और भी अहम होगी.

य़े भी पढ़ें-

पटना : बिहार की राजधानी पटना के बिहटा थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने न केवल चार कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया, बल्कि उनके पास से खतरनाक हथियार भी बरामद किए. यह गिरोह सोन नदी किनारे अवैध खनन और रंगदारी वसूली के धंधे में लिप्त था. पुलिस का कहना है कि इस गिरोह के पास से मिली अवैध हथियारों की बरामदगी गंभीर चिंता का विषय है.

पटना के बिहटा में मुठभेड़ : पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि अमनाबाद सोन नदी किनारे अपराधी गिरोह नाव चालकों और बालू कारोबारियों से रंगदारी वसूलते हैं. इसके बाद पुलिस ने शनिवार देर रात इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी. सुबह 4 बजे जैसे ही पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, अपराधियों ने फायरिंग कर दी. करीब 30 मिनट तक दोनों ओर से 50-60 राउंड गोलियां चलीं. पुलिस का दबाव बढ़ने पर अपराधियों ने आत्मसमर्पण कर दिया.

चार अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े : पुलिस ने संजय सिंह गिरोह के चार अपराधियों को गिरफ्तार किया. इनमें संजय कुमार (25, डोरीगंज छपरा), सोनू कुमार सिंह (38, जलपुरा पालीगंज), अजित कुमार (20, चकिया डोरीगंज) और यश कुमार (19, आरा शिवगंज भोजपुर) शामिल हैं. ये अपराधी पूर्व में कुख्यात मानिक गिरोह से भी जुड़े रहे हैं.

AK-47 और कारतूस बरामद : मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अपराधियों के पास से एक अवैध एके-47 राइफल, 315 बोर का रायफल, 160 कारतूस और दो मोबाइल फोन बरामद किए. आशंका है कि अपराधियों ने कुछ हथियार नदी में भी फेंक दिए. पुलिस का कहना है कि इलाके में और भी हथियार छिपे हो सकते हैं.

मुठभेड़ के बाद AK-47 और कारतूस बरामद
मुठभेड़ के बाद AK-47 और कारतूस बरामद (ETV Bharat)

''यह गिरोह लंबे समय से सोन नदी क्षेत्र में सक्रिय था. अपराधी नावों से रंगदारी वसूलते थे. इनका मुख्य मकसद दहशत फैलाकर बालू घाटों पर कब्जा जमाना और खनन से मोटी कमाई करना था. गिरोह की दहशत छपरा और भोजपुर तक फैली हुई थी. फायरिंग कर दहशत फैलाने का काम करते थे. 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. इनके पास से एक एके-47, एक रायफल और 160 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं.''- कार्तिकेय शर्मा, एसएसपी, पटना

रंगदारी और खनन का खेल : गिरोह लंबे समय से सोन नदी क्षेत्र में सक्रिय था. यह गिरोह नावों से प्रति नाव 4 से 6 रुपये रंगदारी वसूलता था. मकसद दहशत फैलाकर बालू घाटों पर कब्जा करना और खनन से मोटी कमाई करना था. गिरोह का नेटवर्क पटना, छपरा और भोजपुर तक फैला हुआ था.

ETV Bharat
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा (ETV Bharat)

पांडव और मानिक गिरोह का कनेक्शन : सोन नदी क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर वर्षों से गैंगवार चल रहा है. पहले पांडव और मानिक गिरोह का दबदबा था, बाद में इनसे टूटकर छोटे गिरोह बने. संजय राय गिरोह भी इन्हीं में से एक है. इन गिरोहों के बीच वर्चस्व को लेकर लगातार गोलीबारी होती रहती है.

पुलिस का सख्त रुख : पटना पुलिस ने साफ किया है कि अवैध खनन और रंगदारी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. लगातार गश्त और सर्च ऑपरेशन बढ़ाए गए हैं. स्थानीय लोगों से भी अपराधियों की सूचना देने की अपील की गई है.

बिहार पुलिस की बड़ी चुनौती : अमनाबाद में हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पुलिस अब अपराधियों को खुला मैदान नहीं छोड़ने वाली. हालांकि अभी भी इस गिरोह के कई सदस्य फरार हैं और उनके पास खतरनाक हथियार होने की आशंका जताई जा रही है. ऐसे में पुलिस की आने वाली कार्रवाई और भी अहम होगी.

य़े भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

संजय सिंह गिरोहपटना के बिहटा में मुठभेड़AK 47 RECOVERED FROM BIHTABIHTAPATNA ENCOUNTER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार में वाम का 'अमृत काल', आजादी से लेकर अबतक के सफर को विस्तार से समझिए

बिहार में 'किंगमेकर' की भूमिका में मुस्लिम वोटर, 17.7% वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार का प्लान तैयार

'मजबूत या मजबूर सरकार', लालू से मुकाबले के लिए बिहार में BJP क्यों जरूरी?

पिटबुल क्यों होता है खतरनाक? विशेषज्ञ ने बताया इसे पालने में किन-किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.