पटना में RDX गिरोह वारदात की साजिश रचते गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद

पटना पुलिस ने दानापुर में आठ शातिर अपराधियों को हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया. सभी बड़ी वारदात की फिराक में थे-

पटना में RDX गिरोह गिरफ्तार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 11, 2025 at 11:27 PM IST

पटना : बिहार की पटना पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसते हुए गुरुवार को बड़ी सफलता हासिल की है. दानापुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आठ शातिर अपराधियों को धर दबोचा है. ये सभी हथियारों के बड़े जखीरे के साथ पकड़े गए हैं. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था.

मौके पर बरामद हुआ हथियारों का जखीरा : गिरफ्तार अपराधियों के पास से चार देसी कट्टा, दो पिस्टल, एक मैगजीन, आठ जिंदा कारतूस, दो मोटरसाइकिल, एक स्कूटी और पांच स्मार्टफोन बरामद किए गए. पुलिस की मानें तो अपराधी वारदात की योजना बनाकर निकले थे लेकिन सतर्कता के कारण सभी गिरफ्तार कर लिए गए.

कार्तिकेय शर्मा, एसएसपी, पटना
कार्तिकेय शर्मा, एसएसपी, पटना (ETV Bharat)

घेराबंदी के बाद दबोचे गए आरोपी : जानकारी के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि खगौल स्टेशन की तरफ से दो मोटरसाइकिल पर तीन-तीन युवक और एक स्कूटी पर दो युवक दानापुर की ओर आ रहे हैं. सूचना पर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की. पुलिस बल को देखते ही ये लोग भागने लगे लेकिन सतर्क पुलिसकर्मियों ने सभी को पकड़ लिया.

गिरफ्तार अपराधियों की पहचान उजागर : गिरफ्तार युवकों की पहचान चंदन कुमार, टुनटुन यादव, सुमित कुमार उर्फ कल्लू उर्फ आरडीएक्स, अमरजीत यादव, राहुल राय, मनीष राय, योगी कुमार और राधेश्याम प्रसाद के रूप में हुई है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि इनमें से कई अपराधी पहले भी हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट जैसे मामलों में जेल जा चुके हैं.

पुलिस कर रही गहन जांच : पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार सभी युवक पटना और नालंदा जिले के रहने वाले हैं. इनके खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि की गहन जांच कर रही है. प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि सभी अपराधी बड़ी वारदात की साजिश रच रहे थे और हथियारों की तस्करी में भी शामिल थे.

''हथियार तस्करी में शामिल गिरफ्तार सभी युवक पटना और नालंदा जिले के रहने वाले हैं. इनके खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि की गहन जांच कर रही है. प्राथमिक पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ है कि सभी अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे.''- कार्तिकेय शर्मा, एसएसपी, पटना

एसएसपी ने दी सख्त चेतावनी : एसएसपी ने कहा कि पटना पुलिस अपराध और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है. हाल के दिनों में अवैध हथियारों की तस्करी और घटनाओं में तेजी आई है. इसे रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस ने साफ कर दिया है कि अपराधियों पर कार्रवाई में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

