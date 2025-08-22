पटना : बिहार के पालीगंज थाना क्षेत्र के माधमा गांव में उस समय-अफरा तफरी का माहौल हो गया. जब एक भाई ने दूसरे भाई को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक और आरोपी रिश्ते में ममेरा और फुफेरा भाई लगता है. जहां फुफेरा भाई शैलेन्द्र यादव की मौत हो गई, जबकि आरोपी ममेरे भाई की पहचान माधमा गांव निवासी प्रियरंजन यादव के रूप में हुई है.

सिर में गोली मारकर हत्या : घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि एक दिन पूर्व घर में श्रद्धाभोज था. इस भोज में सभी परिवार के लोग पहुंचे हुए थे. आज शाम को किसी बात को लेकर ममेरा और फुफेरा भाइयों के बीच विवाद हुआ. इसी दौरान आरोपी ममेरे भाई प्रियरंजन यादव ने अपने फुफेरा भाई शैलेन्द्र यादव के ऊपर गोली चला दी. जहां एक गोली उसके सर में लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इधर मौत के बाद परिवार में मातम छा गया. मृतक नौबतपुर थाना क्षेत्र के अनंतपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है.

जांच करती पटना पुलिस की टीम (ETV Bharat)

फरार अपराधी की गिरफ्तारी में छापेमारी : इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पटना पश्चिम सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह एवं पालीगंज डीएसपी-1 राजीव चंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं. घटना की जानकारी पटना FSL टीम को दी गई है. फिलहाल फरार अपराधी की गिरफ्तारी में पुलिस की टीम लग गई है.

सिटी एसपी मौके पर पहुंचे : इधर घटना को लेकर पटना पश्चिम सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह घटनास्थल पहुंचकर मृतक के परिजनों से घटना को लेकर जानकारी लिया. साथ ही साथ अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर विशेष टीम का भी गठन किया गया. घटना को लेकर पटना पश्चिम एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि पालीगंज थानाक्षेत्र के माधमा गांव में एक शख्स की गोली मारकर हत्या की गई है.

सिर में गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

''शैलेंद्र कुमार नामक युवक की गोली मारकर हत्या की गई है. सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची. घटना का पीछे कारण आपसी रंजिश-विवाद सामने आ रहा है. आरोपी ममेरा भाई प्रियरंजन है जो फिलहाल फरार है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. घटना को लेकर FSL टीम को सूचना दी गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.''- भानु प्रताप सिंह, पटना पश्चिम सिटी एसपी

