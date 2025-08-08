पटना : बिहार में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पटना में नेपाली युवती से दुष्कर्म और नौकरी के नाम पर धोखा देकर बेचने की साजिश की गई. पुलिस ने इस गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

बस में दो दिन तक किया दुष्कर्म : सेंट्रल एसपी दीक्षा ने बताया कि- ''25 वर्षीय नेपाली युवती 3 अगस्त को नेपाल से सिलीगुड़ी होते हुए पटना पहुंची थी. पाटलिपुत्र स्टेशन पर बैठी युवती से आरोपी कार्तिक राय ने संपर्क कर नौकरी का झांसा दिया और उसे अपनी बस में बैठा लिया. इसके बाद कार्तिक ने युवती को एयरपोर्ट थाना क्षेत्र स्थित बीएसएपी-1 कैंपस के पास ले जाकर बस की पिछली सीट पर दो दिनों (4-5 अगस्त) तक बंद रखा और कई बार दुष्कर्म किया.''

लूट के बाद बेचने की थी साजिश : दुष्कर्म के दौरान कार्तिक ने पीड़िता का मोबाइल, 13 हजार रुपये, 2,000 नेपाली करेंसी और कुछ गहने भी छीन लिए. इसके बाद उसने पीड़िता को अपने सहयोगी सुनील कुमार को सौंप दिया, जो उसे बेचने की योजना बना रहा था. युवती ने बताया कि सुनील 'ह्यूमन ट्रैफिकिंग' के लिए उसे खरीदने वाला था. 5 अगस्त की रात पीड़िता किसी तरह भागकर बीएसएपी-1 कैंप पहुंची, जहां से उसे एयरपोर्ट थाना लाया गया और 6 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई.

दोनों आरोपी गिरफ्तार, बस जब्त : पुलिस ने सुनील को औरंगाबाद से, जबकि मुख्य आरोपी कार्तिक राय को बरौनी जंक्शन से रेल पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के समय कार्तिक भागने की फिराक में था. उसके पास से पीड़िता का आईडी कार्ड और नेपाली सिम कार्ड भी बरामद हुआ. दोनों आरोपी शादीशुदा हैं. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई प्राइवेट बस जब्त कर ली है और पीड़िता के कपड़ों के सैंपल एफएसएल को भेजे हैं.

तस्करी गिरोह के नेटवर्क की जांच : सचिवालय एसडीपीओ डॉ. अनु कुमारी ने बताया कि- ''सबूतों के आधार पर केस को मजबूत किया जा रहा है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं आरोपी पहले भी ऐसे मामलों में शामिल तो नहीं रहे.'' वहीं, यह सवाल भी उठ रहा है कि दो रात पाटलिपुत्र स्टेशन पर रहने के बावजूद किसी ने युवती की मदद क्यों नहीं की. यह मामला मानव तस्करी और नौकरी के बहाने शोषण के गहरे नेटवर्क की ओर इशारा करता है.

