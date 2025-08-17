ETV Bharat / state

पत्नी के अवैध संबंध के शक में हैवान बना पति, पड़ोसी के मासूम बेटे का प्राइवेट पार्ट काटा - PATNA CRIME

पटना में पत्नी पर अवैध संबंध का शक होने पर पड़ोसी के मासूम बच्चे का प्राइवेट पार्ट काटकर खौफनाक बदला लिया-

बच्चे का प्राइवेट पार्ट काटा
बच्चे का प्राइवेट पार्ट काटा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 17, 2025 at 7:40 PM IST

पटना : राजधानी पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 14 अगस्त को एक मासूम पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया. घटना से पूरे इलाके में सनसनी है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है.

पत्नी पर शक बनी वारदात की वजह : पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी को अपनी पत्नी पर शक था. उसे संदेह था कि पत्नी के पड़ोसी से अवैध संबंध हैं. इसी शक में उसने मासूम को शिकार बना लिया.

कार्तिकेय शर्मा, एसएसपी, पटना
कार्तिकेय शर्मा, एसएसपी, पटना (ETV Bharat)

बच्चे का प्राइवेट पार्ट काटा : मासूम ने होश में आने के बाद परिजनों को बताया कि आरोपी ने पहले उसके गले पर धारदार हथियार रखा. लेकिन बाद में उसने उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया.

खून से लथपथ हालत में भागकर पहुंचा घर : हमले के बाद मासूम किसी तरह अपने घर पहुंचा. खून से सनी हालत में उसे देख परिवार के लोग घबरा गए और तुरंत अस्पताल ले गए.

पीएमसीएच में चल रहा इलाज : मासूम का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, खतरे से बाहर है लेकिन अभी निगरानी में रखा गया है.

पहले भी हुआ था विवाद : पुलिस ने बताया कि कुछ दिन पहले आरोपी का पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ था. इसी के बाद से शक गहराता चला गया और उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया.

खेलने के बहाने घर बुलाया : पीड़ित परिवार ने बताया कि घटना के दिन आरोपी मासूम को खेलने के बहाने अपने घर ले गया और वहीं उस पर हमला कर दिया और उसके साथ बर्बरता की.

गांव में घटना से आक्रोश : घटना से पूरा गांव हिल गया है. लोग हैरान हैं कि महज शक के चलते कोई इतना क्रूर कदम कैसे उठा सकता है. ग्रामीण कठोर सजा की मांग कर रहे हैं.

''आरोपी ने अपनी शंका को आधार बनाकर इतनी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है.''- कार्तिकेय शर्मा, एसएसपी, पटना

ग्रामीणों ने मांगा इंसाफ : परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है. आरोपी को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा कदम न उठा सके.
