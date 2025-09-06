ETV Bharat / state

पटना में पलटा मिल्क टैंकर, दूध लूटने की मची होड़, हादसे में 4 लोग घायल

दूध टैंकर की चपेट में ऑटो और बाइक ( ETV Bharat )

तेज रफ्तार बनी वजह : जानकारी के अनुसार, दूध का टैंकर हाजीपुर से पटना की ओर आ रहा था. दशरथ मोड़ पर सामने से अचानक एक ऑटो आ गया. उसे बचाने की कोशिश में चालक ने ब्रेक लगाया, लेकिन वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. उसी समय वहां से गुजर रही बाइक और पीछे से आ रहा ऑटो टकरा गए.

दूध लूटने की मची होड़ : हादसे के बाद सड़क पर दूध फैल गया. स्थानीय लोग घरों से बर्तन लेकर पहुंचे और भर-भरकर दूध ले जाने लगे. पुलिस के आने तक लोग खुलेआम दूध लूटते रहे. यह नजारा राहगीरों के लिए अजीबोगरीब था.

पटना : बिहार की राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया. दशरथ मोड़ के पास दूध से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया. हादसे में एक बाइक व ऑटो को टैंकर ने अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस दौरान लोग दूध लूटने में जुट गए.

हादसा देख दहल गए लोग : प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टैंकर काफी तेज रफ्तार से आ रहा था. अचानक ब्रेक लगाने पर चालक नियंत्रण खो बैठा और टैंकर पलट गया. इस दौरान बाइक टैंकर के नीचे दब गई और पीछे से आ रहा ऑटो भी भिड़ गया. बाइक पर दो लोग और ऑटो में तीन से चार लोग सवार थे.

पटना में पलटा मिल्क वाहन (ETV Bharat)

हादसे में 4 लोग घायल : हादसे में घायल लोगों में गया जिले के हिरतु बीघा निवासी सोनू कुमार (26) और वैशाली जिले के बरहमपुर राघोपुर निवासी साधु शरण दास शामिल हैं. सोनू पटना में रहकर ऑटो चलाता था. घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अलग-अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. टैंकर चालक भी जख्मी हुआ है.

भीषण था हादसा : घटना की जानकारी मिलते ही जक्कनपुर और गर्दनीबाग थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. ट्रैफिक पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और जाम हटवाया. ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, हालांकि किसी की मौत की सूचना नहीं है.

लापरवाह ड्राइविंग पर सवाल : स्थानीय लोगों ने कहा कि दशरथ मोड़ पर अक्सर तेज रफ्तार से गाड़ियां गुजरती हैं, जिससे हादसे होते रहते हैं. इस घटना ने एक बार फिर से लापरवाह ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

