पटना वासियों का इंतजार इस महीने खत्म होने वाला है. बहुप्रतिक्षित पटना मेट्रो की शुरुआत होने वाली है. पढ़ें पटना से कृष्णनंदन की रिपोर्ट.

patna metro
पटना मेट्रो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 1, 2025 at 5:18 PM IST

पटना : राजधानी पटना के लोगों का इंतजार अब खत्म होने की कगार पर है. ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से जूझ रही इस ऐतिहासिक नगरी को जल्द ही मेट्रो रेल की सौगात मिलने जा रही है. पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट (PMRCL) ने घोषणा की है कि मेट्रो का पहला ट्रायल रन इसी महीने शुरू किया जाएगा, जबकि लक्ष्य है कि महीने के अंत तक यात्रियों के लिए सेवा खोल दी जाए.

सीएम ने किया था निरीक्षण : गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों बैरिया स्थित मेट्रो डिपो जाकर पूरे निर्माण कार्य का जायजा लिया. उन्होंने पटरी पर चढ़ चुकी तीन बोगी वाली नीली रंग की मेट्रो को देखा और इंजीनियरों से प्रगति की जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि काम में किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए. इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब पटना मेट्रो परियोजना अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है.

patna metro
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

क्यों टला 15 अगस्त का ट्रायल रन ? : दरअसल, पहले 15 अगस्त 2025 से ट्रायल रन की योजना बनाई गई थी. लेकिन मेट्रो डिपो और कई जरूरी तकनीकी काम पूरे न होने की वजह से इसे टालना पड़ा. PMRCL के अधिकारियों ने बताया कि डिपो का निर्माण, इलेक्ट्रिफिकेशन और पटरियों पर तकनीकी फिटिंग में समय लग गया. अब अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं और ट्रायल रन के लिए तैयारी पूरी बताई जा रही है.

कहां होगा पहला ट्रायल रन ? : पहला ट्रायल रन प्रायोरिटी कॉरिडोर पर होगा। यह कॉरिडोर मलाही पकड़ी से न्यू ISBT (पटलिपुत्र बस टर्मिनल) तक करीब 6–6.5 किलोमीटर लंबा एलीवेटेड सेक्शन है. इस हिस्से में कुल 5 स्टेशन हैं- न्यू ISBT, जीरो माइल/बाईपास, भूतनाथ रोड, खेमनीचक और मलाही पकड़ी स्टेशन. इन स्टेशनों पर सिविल वर्क 90 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है. अब शेष काम, जैसे स्लैब बिछाना, इलेक्ट्रिफिकेशन और तकनीकी उपकरणों की इंस्टॉलेशन तेजी से चल रही है.

patna metro
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

ट्रायल में किन बातों की होगी जांच ? : मेट्रो अधिकारियों की मानें तो ट्रायल रन सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक बड़ी तकनीकी प्रक्रिया है. इसमें मेट्रो के हर पहलू की बारीकी से जांच होगी. सिग्नलिंग सिस्टम, स्पीड टेस्टिंग, ट्रैक की मजबूती, फायर सेफ्टी और इमरजेंसी सिस्टम की बारीकी से जांच होगी. ट्रायल सफल होने के बाद ही यात्री सेवाओं को हरी झंडी दी जाएगी. फिलहाल पटना मेट्रो डिपो में तीन कोच तैयार खड़े हैं. ये कोच आधुनिक तकनीक से लैस हैं और कई मायनों में खास हैं. मेट्रो के कोचों की बनावट को पटना के मौसम और ट्रैफिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

patna metro
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

नगर विकास विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा ने बताया कि ट्रायल रन सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक बड़ी तकनीकी प्रक्रिया है. इसमें मेट्रो के हर पहलू की बारीकी से जांच होगी. सिग्नलिंग सिस्टम, स्पीड टेस्टिंग, ट्रैक की मजबूती, फायर सेफ्टी और इमरजेंसी सिस्टम की बारीकी से जांच होगी. ट्रायल सफल होने के बाद ही यात्री सेवाओं को हरी झंडी दी जाएगी.

''फिलहाल पटना मेट्रो डिपो में तीन कोच तैयार खड़े हैं. ये कोच आधुनिक तकनीक से लैस हैं और कई मायनों में खास हैं. मेट्रो के कोचों की बनावट को पटना के मौसम और ट्रैफिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. जल्द ही पटना वासियों को मेट्रो की सौगात मिलेगी, विभाग की ओर से अधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है और मुख्यमंत्री ने भी निरीक्षण कर निर्देश दिया है कि ध्यान रखा जाए की कहीं कोई तकनीकी समस्या ना रहे.''- जीवेश मिश्रा, मंत्री, नगर विकास विभाग

देखें पटना से कृष्णनंदन की ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

क्यों हुई देरी, अब क्या स्थिति है ? : दरअसल, पटना मेट्रो का सपना सालों पहले देखा गया था, लेकिन जमीन पर काम ने रफ्तार पिछले दो-तीन वर्षों में ही पकड़ी. सबसे बड़ी देरी डिपो निर्माण और इलेक्ट्रिफिकेशन में हुई. खेमनीचक से भूतनाथ स्टेशन तक छह पिलरों पर स्लैब अभी डाला जा रहा है. इसके बाद ट्रैक और बिजली तार बिछाने का काम होगा. वहीं, ISBT स्टेशन का बाहरी ढांचा लगभग तैयार है, लेकिन अंदर फिनिशिंग और तकनीकी इंस्टॉलेशन बाकी है. फिर भी स्थानीय लोगों का मानना है कि काम अब तेज रफ्तार से चल रहा है. अगर इसी गति से काम जारी रहा तो दशहरा तक उद्घाटन संभव हो सकता है.

पूरे सेफ्टी उपकरण के साथ काम कर रहे कर्मी : पटना मेट्रो में आईएसबीटी स्टेशन पर सेफ्टी ऑफिसर के रूप में तैनात वरुण कुमार झा ने बताया कि काम तेज गति से चल रहा है और सभी कर्मी पूरे सेफ्टी के साथ काम करते हैं. मीडिया और अन्य लोगों को अभी कार्य स्थल अथवा निर्माणाधीन स्टेशन में घूमने की अनुमति नहीं है. जल्द ही इसकी शुरुआत होगी.

patna metro
पटना मेट्रो (ETV Bharat)

''मेट्रो के शुरू होने से पटना वासियों को काफी आराम होगा और ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी. बस स्टैंड से पटना शहर जाने के लिए आसानी हो जाएगी और समय भी कम लगेगा. लोगों को पटना शहर से बस स्टैंड तक पॉल्यूशन फ्री कंडीशन में आने का मौका मिलेगा. काम काफी तेज गति से चल रहा है और उम्मीद है कि इस गति से रहा तो दशहरा तक शुरुआत हो सकता है.''- धर्मेंद्र कुमार राय, स्थानीय दुकानदार

कब मिल सकती है सवारी की सौगात ? : PMRCL और शहरी विकास विभाग का लक्ष्य है कि सितंबर 2025 के अंत तक मेट्रो यात्रियों के लिए खोल दी जाए. फिलहाल अभी मेट्रो निर्माण दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से हो रहा है और उसी की एक इकाई है पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन. हालांकि यह पूरी तरह ट्रायल रन की सफलता और नियामकीय अनुमतियों पर निर्भर करेगा. शुरुआती सेवाएं सिर्फ प्रायोरिटी कॉरिडोर तक सीमित रहेंगी. इसके बाद धीरे-धीरे ब्लू लाइन का बाकी हिस्सा चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा.

patna metro
जब जायजा लेने पहुंचे थे सीएम नीतीश कुमार (ETV Bharat)

किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा? : सबसे बड़ा लाभ रोजाना मलाही पकड़ी से न्यू ISBT तक सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगा. फिलहाल इस रूट पर जाम और भीड़भाड़ लोगों को परेशान करती है. मेट्रो शुरू होने के बाद यात्रा समय में बड़ी कटौती होगी. लोगों को यात्रा के दौरान ट्रैफिक और प्रदूषण से राहत मिलेगी. इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन को एक नया विकल्प मिलेगा. फिलहाल जब प्रायोरिटी कॉरिडोर की शुरुआत होगी उसके चंद दिनों पहले ही किराया के बारे में भी फैसला किया जाएगा.

patna metro
पटना मेट्रो (ETV Bharat)

ब्लू लाइन और आगे की राह : पटना मेट्रो की ब्लू लाइन कुल 14.56 किलोमीटर लंबी होगी. इसमें से 6.6 किलोमीटर हिस्सा एलीवेटेड है. बाकी हिस्सा भूमिगत बनाया जा रहा है. यह ब्लू लाइन पटना जंक्शन से न्यू ISBT तक जाएगी और शहर के महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ेगी. प्रायोरिटी कॉरिडोर के बाद ब्लू लाइन के अन्य हिस्सों को भी चरणों में यात्रियों के लिए खोलने की योजना है. कार्य की गति से स्पष्ट हो रहा है कि सरकार की मंशा साफ है, दशहरा से पहले राजधानी की जनता को मेट्रो की सौगात मिल जाए.

