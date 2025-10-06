ETV Bharat / state

पटना मेट्रो का उद्घाटन, नीतीश कुमार ने भूतनाथ स्टेशन तक किया सफर, कल से आम लोग कर सकेंगे सफर

पटना मेट्रो का उद्घाटन कर दिया गया है. पहली बार सीएम नीतीश कुमार ने भूतनाथ स्टेशन तक सफर किया.

Patna Metro inauguration
पटना मेट्रो का उद्घाटन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 6, 2025 at 3:19 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 3:57 PM IST

पटना: बिहार की राजधानी पटना ने अपने विकास यात्रा में ऐतिहासिक अध्याय जोड़ लिया. सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की पहली मेट्रो सेवा का औपचारिक शुभारंभ किया. मौके पर सीएम नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी और कई वरिष्ठ अधिकारी व जनप्रतिनिधि पहली बार भूतनाथ स्टेशन तक यात्रा की. उद्घाटन समारोह पाटलिपुत्र आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन पर हुआ.

तीन स्टेशनों पर परिचालन: मेट्रो सेवा का संचालन फिलहाल तीन स्टेशन पाटलिपुत्र आईएसबीटी, जीरोमाइल और भूतनाथ तक पर शुरू हुआ है. यह राजधानी का पहला परिचालन खंड है जो शहर के पूर्वी इलाकों को आपस में जोड़ेगा. पाटलिपुत्र आईएसबीटी से जीरो माइल तक किराया ₹15 जबकि भूतनाथ रोड तक ₹30 तय किया गया है. शुरुआत में मेट्रो सीमित समय के लिए चलाई जाएगी, जिसे यात्रियों की बढ़ती मांग के अनुसार धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा.

Patna Metro
पटना मेट्रो (ETV Bharat)

पहले दिन यात्रियों में उत्साह: पहले सफर में सैकड़ों यात्री शामिल हुए. लोगों ने कहा कि मेट्रो सेवा पटना के लिए किसी तोहफे से कम नहीं. एक यात्री ने कहा, 'अब बस स्टैंड या स्टेशन जाने के लिए ट्रैफिक में घंटों फंसे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मेट्रो से यात्रा करना सुविधाजनक और आरामदायक है.' दूसरी ओर एक युवक ने बताया कि 'मेट्रो की शुरुआत से अब धूल-धकड़ और ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी. यह पूरी तरह सुरक्षित और सस्ता परिवहन साधन है.'

डीपीआरओ ने की मेट्रो की तारीफ: पटना के डीपीआरओ लोकेश कुमार ने भी पहले दिन मेट्रो यात्रा का अनुभव साझा किया. कहा कि 'यह पूरी तरह इको-फ्रेंडली और आधुनिक तकनीक पर आधारित परिवहन व्यवस्था है. सरकार ने पटना के नागरिकों को एक बेहतरीन उपहार दिया है. यह परिवहन व्यवस्था शहर के प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या को काफी हद तक कम करेगी.'. सरकार ने पटना में मरीन ड्राइव, विभिन्न जगहों पर फोरलेन और अब मेट्रो जैसी परियोजनाओं के माध्यम से यातायात के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया है.

Patna Metro
पटना मेट्रो (ETV Bharat)

मेट्रो की बोगी में बिहार की संस्कृति की झलक: मेट्रो बिहार की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक भी है. हर बोगी पर गोलघर, महावीर मंदिर, मधुबनी पेंटिंग, और भगवान महावीर की कलात्मक झलकियां उकेरी गई हैं. तीन कोच वाली इस मेट्रो ट्रेन में लगभग 900 यात्रियों के बैठने-खड़े होने की व्यवस्था है. मेट्रो की अधिकतम रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों सुनिश्चित की जा सके.

कॉरिडोर वन, भूमिगत टनल और छह स्टेशन: पटना मेट्रो परियोजना का पहला और सबसे अहम भाग कॉरिडोर वन है जो पटना जंक्शन से रुकनपुरा और मीठापुर तक फैला हुआ है. इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 9.35 किलोमीटर है, जिसमें छह भूमिगत स्टेशन बनाए जा रहे हैं. इसकी लागत ₹2565.80 करोड़ है. निर्माण एजेंसी को 42 महीनों में कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है. इस कॉरिडोर के शुरू होने से राजधानी के मुख्य इलाकों को आपस में जोड़ा जाएगा.

Patna Metro
पटना मेट्रो रूट (ETV Bharat)

दो चरणों में पूरा होगा निर्माण कार्य: कॉरिडोर वन को दो हिस्सों में बांटा गया है. पहले भाग में रुकनपुरा, राजा बाजार और चिड़ियाघर स्टेशन बनाए जाएंगे. पाटलिपुत्र एलिवेटेड स्टेशन के बाद रुकनपुरा रैंप से विकास भवन तक टनल का निर्माण होगा, जिस पर ₹1147.50 करोड़ खर्च किए जाएंगे.

दूसरे चरण में इस रूट का निर्माण: दूसरे भाग में विकास भवन, विद्युत भवन और पटना जंक्शन स्टेशन शामिल होंगे. विकास भवन से मीठापुर रैंप तक टनल निर्माण की लागत ₹1418.30 करोड़ तय की गई है. दोनों हिस्सों के पूरा होने के बाद मेट्रो का नेटवर्क और यात्री सुविधा दोनों में बड़ा सुधार होगा.

आधुनिक सुविधाओं से लैस मेट्रो स्टेशन: पटना मेट्रो के प्रत्येक स्टेशन को अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित किया गया है. यात्रियों की सुविधा के लिए एस्केलेटर, लिफ्ट, स्मार्ट टिकटिंग मशीन और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. दिव्यांगों के लिए अलग टिकट काउंटर है. रैंप के साथ गाइड मार्किंग की व्यवस्था है. सुरक्षा के लिए प्रत्येक कोच में पैनिक बटन, इंटरकॉम, और आपातकालीन अलार्म सिस्टम मौजूद है. टिकट बुकिंग के लिए मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड सिस्टम भी शुरू किया गया है.

Patna Metro
पटना मेट्रो रूट (ETV Bharat)

पर्यावरण और ट्रैफिक दोनों को राहत: नगर विकास विभाग के अनुसार, पटना मेट्रो के परिचालन से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या में काफी कमी आएगी. विशेष रूप से पाटलिपुत्र आईएसबीटी, कंकड़बाग, और भूतनाथ रोड जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में वाहनों का दबाव घटेगा. सड़क पर वाहनों की संख्या कम होने से प्रदूषण में भी कमी आएगी. सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में मेट्रो के अन्य कॉरिडोर भी शुरू किए जाएं, जिससे पूरा शहर मेट्रो नेटवर्क से जुड़ सके.

आम जनता के लिए मंगलवार से खुलेगी मेट्रो सेवा: मंगलवार से आम जनता के लिए मेट्रो सेवा शुरू होगी. शुरुआती दिनों में ट्रायल आधार पर सीमित समय के लिए परिचालन किया जाएगा ताकि तकनीकी और परिचालन संबंधी सभी पहलुओं की जांच की जा सके.

