ETV Bharat / state

बिहार में आज भी जारी रहेगा बारिश का ताडंव!, पूरे राज्य में अलर्ट जारी

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : October 5, 2025 at 7:34 AM IST 3 Min Read