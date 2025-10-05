बिहार में आज भी जारी रहेगा बारिश का ताडंव!, पूरे राज्य में अलर्ट जारी
बिहार में आज भी बारिश अपना कहर बरपाएगी. मौसम विभाग के अनुसार पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है. पढ़ें पूरी खबर....
Published : October 5, 2025 at 7:34 AM IST
पटना: बिहार में लगातार हो रही बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा. जिससे मौसम विभाग पटना ने बारिश को लेकर उत्तर बिहार के 10 जिलों में रेड अलर्ट और 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 25 जिलों में येलो अलर्ट है.
10 जिलों में रेड अलर्ट: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि वैशाली, समस्तीपुर, पटना, भोजपुर और बक्सर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
October 4, 2025
100 एमएम से अधिक बारिश होने की संभावना: रेड अलर्ट वाले जिलों में 100 एमएम से अधिक बारिश हो सकती है. साथ ही जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ने की भी संभावना है. वहीं, ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में 70 से 100 एमएम बारिश हो सकती है. कुछ स्थानों पर पेड़ और बिजली गिरने से फसलों को नुकसान हो सकता है.
इन जिलों में येलो अलर्ट: जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, उनमें अरवल, औरंगाबाद, गया, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, जुमई, लखीसराय, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, बांका, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया शामिल है.
October 4, 2025
मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी: मौसम विभाग पटना के अनुसार सभी रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट वाले जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और भारी बारिश समेत वज्रपात की संभावना है. यहां पर 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी.
मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी: मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि जलभराव और बाढ़ की स्थिति में ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, जबकि बिजली के खुले तारों से दूर रहे और ठनका गिरते समय खुले मैदान और ऊंचे पेड़ों के पास खड़े ना हों.
October 4, 2025
क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक: मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य भाग में गहरा दबाव बन रहा है, जो धीरे-धीरे एक गहरा दबाव बन रहा है. ऐसे में इस सिस्टम से उठने वाली नमी वाली दक्षिणी हवा बिहार तक पहुंच रही है.
प्रमुख शहरों का तापमान: मोतिहारी में 31.0 डिग्री सेल्सियस , शेखपुरा 34.9 डिग्री सेल्सियस, नालंदा में 34.2 डिग्री सेल्सियस, गया में 33.1 डिग्री सेल्सियस, दरभंगा में 32.4 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर में 32.7 डिग्री सेल्सियस, रोहतास में 30.6 डिग्री सेल्सियस और पटना में 32.3 में डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है.
October 4, 2025
ये भी पढ़ें-