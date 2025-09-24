बिहार में नवरात्रि के तीसरे दिन बदला मौसम का मिजाज, 26 जिलों में अलर्ट जारी
बिहार में आज भी बदरा जमकर बरसेंगे. पटना सहित कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
पटना: बिहार में आज मौसम करवट बदलने वाला है. जिसको लेकर मौसम विभाग ने राज्य के 26 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहेगा. कल यानी 25 सितंबर के आसपास भारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है.
इन जिलों में येलो अलर्ट: पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया में येलो अलर्ट जारी किया गया है.
मौसम #चेतावनी #बिहार #दिन-1 से दिन-7 तक pic.twitter.com/h7gB5rxhpB— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) September 23, 2025
मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी: मौसम विभाग पटना के अनुसार इन सभी जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और भारी बारिश समेत वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है. यहां पर 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी.
मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी: मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि जलभराव और बाढ़ की स्थिति में ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, जबकि बिजली के खुले तारों से दूर रहे और ठनका गिरते समय खुले मैदान और ऊंचे पेड़ों के पास खड़े ना हों.
पिछले 24 घंटे पटना में हुई सबसे ज्यादा बारिश: पिछले 24 घंटे में राजधानी पटना में अचानक तेज बारिश होने लगी. जिससे जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई और लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं, गोपालगंज और जहानाबाद में भी बारिश देखने को मिली.
प्रमुख शहरों का तापमान: मोतिहारी में 35.6 डिग्री सेल्सियस , वैशाली 35.1 डिग्री सेल्सियस, नालंदा में 35.0 डिग्री सेल्सियस, पूर्णिया में 35.0 डिग्री सेल्सियस, दरभंगा में 34.6 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर में 36.6 डिग्री सेल्सियस, पटना में 33.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है.
क्यों सक्रिय हो रहा मानसून: मौसम विभाग पटना मौसम विज्ञान केंद्र बंगाल की खाड़ी में म्यांमार-बांग्लादेश तटों के पास एक नया लो प्रेशर क्षेत्र बनने की संभावना है. जिससे बिहार में मानसून सक्रिय हो गया है और नवरात्रि के समय अच्छी बारिश हो सकती है.
