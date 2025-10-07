ETV Bharat / state

भवन तो बन गए लेकिन नहीं बना शौचालय, आधा पेट खाना और कम पानी पीना मजबूरी

नूरा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नहवां ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : October 7, 2025 at 5:35 PM IST 4 Min Read