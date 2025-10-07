भवन तो बन गए लेकिन नहीं बना शौचालय, आधा पेट खाना और कम पानी पीना मजबूरी
राजधानी पटना में एक ऐसा सरकारी स्कूल है, जहां पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है. जिससे नीतीश सरकार के दावों पोल खुल गई है.
October 7, 2025
पटना: सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने की बात कहती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है. नीतीश सरकार ने 3 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में 3 लाख 17 हजार करोड़ का बजट पेश किया था. 60964.87 करोड़ रुपए का बजट शिक्षा के लिए प्रस्तावित था, लेकिन इस बजट का क्या हुआ, आईये जानते हैं.
उत्क्रमित मध्य विद्यालय नहवां का हाल: पटना के मसौढ़ी प्रखंड के नूरा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नहवां, जहां पर स्कूल की बिल्डिंग तो बनी है, लेकिन शौचालय नहीं बना है. जिससे छात्र-छात्राओं के साथ-साथ महिला शिक्षकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है.
कम खाना और पानी पीकर आना मजबूरी: आलम ये है कि छात्र-छात्राओं के साथ-साथ शिक्षिकाएं घर से कम खाना खाकर और कम पानी पीकर आती हैं, ताकि स्कूल आकर उन्हें शौचालय ना जाना पड़े. कई बार शिक्षिकाओं को गांव के अगल-बगल के घरों में शौचालय के लिए जाना पड़ता है. जिससे शर्म महसूस होती है.
क्या कहते हैं स्थानीय?: स्थानीय लोगों ने बताया कि एक समय यह विद्यालय गांव के अंदर था, लेकिन जब यह विद्यालय उत्क्रमित हुआ तो साल 2019 में दो मंजिल भवन बना, लेकिन शौचालय नहीं बनवाया गया.
शौचालय ना होने से उपस्थिति में कमी: शिक्षिका प्रीति कुमारी ने बताया कि विद्यालय में शौचालय नहीं होने के कारण कई बार हमें स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है और अगर स्कूल आते हैं तो कम पानी पीते हैं. शौचालय की सुविधा ना होने से बच्चों की उपस्थिति भी बहुत कम है. नामांकन डेढ़ सौ से अधिक हैं. जिसमें से 80-90 लड़कियां आती हैं. विद्यालय में तकरीबन सात महिला शिक्षिकाएं हैं.
''मैंने जब से यहां ज्वाइन किया है, तब से यहां शौचालय का नामोनिशान नहीं है. ऐसे में हमें बहुत परेशानी होती है. वहीं, जब कभी इमरजेंसी में शौचालय जाना होता है, तब अगल-बगल के घरों में जाकर शौचालय का उपयोग करते हैं." - प्रीति कुमारी, शिक्षिका, उत्क्रमित मध्य विद्यालय नहवां
स्कूल आने से भी कतराती हैं छात्राएं: छात्राएं कहती हैं कि हमलोग घर से कम खाना और कम पानी पीकर आते हैं, क्योंकि स्कूल में शौचालय नहीं है. शौचालय नहीं होने से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कभी-कभी तो स्कूल आने से भी कतराते हैं.
''विद्यालय में शौचालय नहीं है. इसकी सूचना हमें मिली है, जिसके बाद इस दिशा में पहल की जा रही है कि जल्द ही विद्यालय में शौचालय बने, ताकि स्कूल के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े''. - राजेंद्र ठाकुर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मसौढ़ी
तीन श्रेणियों में स्कूल विभाजित: सरकारी आकड़ा देखें तो बिहार में 81,000 सरकारी स्कूल हैं. इन स्कूलों को तीन श्रेणियों में रखा गया है. पहली श्रेणी प्राथमिक विद्यालय, दूसरी श्रेणी मध्य विद्यालय और तीसरी श्रेणी में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय को रखा गया है. यह जानकारी कई सरकारी घोषणाओं में है.
96.4 प्रतिशत स्कूल में शौंचालय: स्कूल में शौंचालय की सुविधा की बात करें तो 96.4 प्रतिशत स्कूल में शौंचालय है, जिसमें 94.3 प्रतिशत की काम करता है. 81.6% स्कूल में हाथ धोने की सुविधा है. 94.3 को-एड स्कूल हैं, जहां लड़के-लड़कियां दोनों पढ़ते हैं. ऐसे में शौचालय नहीं होने के कारण छात्राओं को ज्यादा समस्या होती है.
क्या कहते हैं आंकड़े: प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1-5) की संख्या की बात करें तो यहां पर 43,000 स्कूल हैं, जबकि मध्य विद्यालय (कक्षा 1-8) - 29,000 हैं. वहीं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9-12) - 9,360 हैं. इसके अलावा बिहार के सरकारी विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात 32:1 है, जो राष्ट्रीय औसत 35:1 से बेहतर है.
इतने स्कूल भवनहीन: बिहार में साल 2024 और 2025 तक भवनहीन सरकारी विद्यालयों की संख्या के बारे में हाल के आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं. जून 2024 तक बिहार में 4,918 सरकारी स्कूलों के पास अपनी बिल्डिंग नहीं थी. ये विद्यालय दूसरे स्कूलों के साथ मर्ज करके संचालित किए जा रहे थे. इनमें से 700 स्कूल सुबह-शाम में संचालित हो रहे हैं, जबकि कई स्कूलों में एक ही कमरे में तीन-तीन कक्षाएं चल रही हैं.
