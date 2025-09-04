ETV Bharat / state

पटना में थाने के सामने कोचिंग से बुलाकर युवक के सीने में मारी गोली, आरोपी फरार - PATNA CRIME

पटना मनेर थाना के सामने कोचिंग से बुलाकर दोस्त ने छात्र को गोली मारी है. उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया-

युवक को मारी गोली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 4, 2025 at 7:53 PM IST

2 Min Read

पटना : बिहार की राजधानी पटना के मनेर थाना क्षेत्र से सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां थाना के ठीक सामने स्थित कोचिंग संस्थान के बाहर एक युवक को उसके ही दोस्त ने बुलाकर सीने में गोली मार दी. वारदात के घटना की वीडियो फुटेज भी सामने आई है.

घायल छात्र की हुई पहचान : गोली लगने से घायल युवक की पहचान राहुल कुमार के रूप में हुई है, जो हुलासीटोला मनेर का रहने वाला है. गोली लगते ही राहुल किसी तरह दौड़कर थाना पहुंचा और वहां से पुलिस ने उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया.

ETV Bharat
अस्पताल में बैठे घायल के परिजन (ETV Bharat)

दानापुर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती : थानेदार ने तत्काल घायल छात्र को दानापुर सगुना मोड़ स्थित एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है. उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है.

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात : पूरी घटना मनेर थाना के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी ने पहले राहुल से बातचीत की और फिर आराम से सीने में गोली मार दी. और बाइक लेकर आराम से निकल गया.

एसपी मौके पर पहुंचे : पटना सिटी एसपी वेस्ट भानुप्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए. उन्होंने बताया कि छात्र को उसके ही दोस्त ने बुलाकर गोली मारी है. युवक कोचिंग की लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तभी उसने बुलाकर किसी वीडियो के विवाद में गोली मारी है.

"घटना के फुटेज मिले हैं. उसमें उसे सुना जा सकता है कि किसी विडीयो के विवाद में गोली मारी है. कोचिंग की लाइब्रेरी से बुलाकर लड़के के साथ आरोपी बहस करता है. फिर विवाद होता है तो गोली मारकर चला जाता है. आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम गठित कर दी है जो छापेमारी कर रही है. लड़का घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है."- भानुप्रताप सिंह, पटना, एसपी वेस्ट

वारदात के कारण से पुलिस अनजान : फिलहाल घटना के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है. पुलिस फुटेज के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है.

