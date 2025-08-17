पटना : राजधानी पटना के इस्कॉन मंदिर में शनिवार रात 12 बजे श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न हुआ. मध्यरात्रि होते ही घंटा-घड़ियाल और शंखध्वनि के बीच भगवान का जन्म हुआ और पूरा मंदिर परिसर 'राधे-राधे' और 'हरे कृष्ण हरे राम' के जयकारों से गूंज उठा.

कृष्ण जन्मोत्सव की धूम : सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी थीं लेकिन जन्मोत्सव के समय हजारों की भीड़ मंदिर परिसर में मौजूद रही. महिलाएं और पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी ने भगवान के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया और आशीर्वाद प्राप्त किया.

x (x)

वृंदावन की थीम पर सजा दरबार : इस वर्ष दरबार को वृंदावन की थीम पर सजाया गया था. आठ टन ताजे पुष्पों और विभिन्न फलों से दरबार की भव्य सजावट की गई जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो गया.

जन्मोत्सव की धूम (ETV Bharat)

बच्चों में दिखा कान्हा का रूप : श्रद्धालुओं ने अपने छोटे बच्चों को विशेष रूप से कृष्ण और राधा का रूप देकर मंदिर में प्रस्तुत किया. किसी को बालकृष्ण की वेशभूषा पहनाई गई तो किसी बच्ची को राधा बनाकर लाया गया. इन झांकियों को देखकर हर कोई भावविभोर हो उठा.

कान्हा बने बाल गोपाल (ETV Bharat)

आधी रात दुग्धाभिषेक, झुलाया झूला : मध्यरात्रि के समय भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति का शंख और चांदी के कलश से दुग्धाभिषेक किया गया. इसके बाद बालकृष्ण को पालने में झूला झुलाया गया. इस अवसर पर डीजीपी विनय कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे और पूजा-अर्चना की.

बाल गोपाल को झूला झुलाते श्रद्धालु (ETV Bharat)

सुरक्षा के कड़े इंतजाम : जन्माष्टमी उत्सव के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए. ढाई सौ से अधिक पुलिसकर्मी मंदिर प्रांगण और आसपास तैनात रहे. महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग कतार की व्यवस्था की गई जिससे श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन मिल सके.

दुग्धाभिषेक करते श्रद्धालु (ETV Bharat)

''सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है और ढाई सौ से अधिक पुलिसकर्मी मंदिर प्रांगण में सुरक्षा का जिम्मा उठाए हुए हैं. बांके बिहारी के दरबार को वृंदावन की थीम पर भव्य तरीके से सजाया गया है. लोग वृंदावन में होने की अनुभूति कर रहे हैं. महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग लाइन की व्यवस्था की गई है.''- राधा पति चरण दास, सदस्य, इस्कॉन मंदिर प्रबंधन समिति, पटना

भक्तों की भावनाएं और संदेश : भक्तों ने इस अवसर पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए अच्छे कर्म करने और सही राह पर चलने का संदेश दिया. बच्चों को कान्हा का रूप देकर लाने वाली माताओं ने कहा कि आज ऐसा लग रहा है जैसे भगवान स्वयं उनके घर अवतरित हो गए हों. वहीं मंदिर प्रबंधन समिति ने जिला प्रशासन का आभार जताया और कहा कि इस बार जन्माष्टमी उत्सव श्रद्धा और सुरक्षा के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ.

पटना इस्कॉन मंदिर में जन्मोत्सव (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें-