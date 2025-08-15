ETV Bharat / state

पटना इस्कॉन मंदिर में बैंकॉक-मॉरीशस से आया 8 टन फूल, जन्माष्टमी पर 18 घंटे खुला रहेगा बांके बिहारी का दरबार - KRISHNA JANMASHTAMI 2025

कल कृष्ण जन्माष्टमी है, इसको लेकर अंतिम चरण में तैयारियां चल रही है. पटना का इस्कॉन मंदिर सज-धजकर तैयार है. पढ़ें पूरी खबर.

Patna ISKCON Temple
पटना इस्कॉन मंदिर (ETV Bharat)
Published : August 15, 2025 at 4:51 PM IST

पटना : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस बार शनिवार को है. पटना के बुद्ध मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर में तैयारियां चरम पर हैं. हर ओर भक्ति और उल्लास का माहौल है. मंदिर प्रांगण को सजाने-संवारने का कार्य लगातार जारी है. इस बार की भव्यता को देखते हुए मंदिर प्रबंधन द्वारा श्रद्धालुओं की भीड़ का नया रिकॉर्ड बनने की संभावना जताई जा रही है.

''इस वर्ष मंदिर में करीब 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. पिछले वर्ष लगभग 7 लाख भक्तों ने बांके बिहारी के दर्शन किए थे. इस बार की तैयारियां उस संख्या को पीछे छोड़ने के लिए की जा रही हैं.''- नंद गोपाल दास, प्रवक्ता, इस्कॉन पटना

Patna ISKCON Temple
पटना इस्कॉन मंदिर (ETV Bharat)

वृंदावन की थीम पर सजेगा बांके बिहारी का दरबार : नंद गोपाल दास ने बताया कि शुक्रवार तक मंदिर परिसर में बैंकॉक और मॉरीशस के अलावा चेन्नई, बेंगलुरु और पुणे से 8 टन ताजे फूल पहुंच चुके हैं. इन फूलों से बांके बिहारी के दरबार को सजाया जाएगा. इस बार की सजावट की खास थीम 'वृंदावन' है, ताकि श्रद्धालुओं को ऐसा महसूस हो कि वे वास्तव में वृंदावन में ही हैं. फूलों की महक और रंग-बिरंगी साज-सज्जा भक्तों को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव देगी.

बरसात में भी नहीं थमेगा उत्सव : बरसात के मौसम को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने पूरा इंतजाम किया है. मंदिर प्रांगण में वॉटरप्रूफ पंडाल लगाए गए हैं, जिससे भक्त आराम से दर्शन कर सकें. मंदिर के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर बांस-बल्ले से बैरिकेडिंग की गई है, ताकि भीड़ को व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित किया जा सके. पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग पंक्तियों की व्यवस्था भी की गई है. अलग-अलग पंक्तियों की व्यवस्था सड़क से लेकर मंदिर के दूसरे दल पर स्थित बांके बिहारी के दरबार तक है.

Krishna Janmashtami 2025
बांके बिहारी मंदिर में तैयारी (ETV Bharat)

भक्तों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था : नंद गोपाल दास ने बताया कि श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए बांके बिहारी के दरबार में प्रसादम के लिए इस बार तीन से पांच पुजारियों की तैनाती की गई है. पहले केवल एक पुजारी प्रसाद चढ़ाते थे, जिससे भीड़ अधिक हो जाती थी और समय लगता था. अब अधिक पुजारी होने से भीड़ का प्रवाह बेहतर ढंग से नियंत्रित होगा और श्रद्धालुओं को जल्दी-जल्दी दर्शन और प्रसाद चढ़ाने का अवसर मिलेगा.

सुबह 7 बजे से रात 1 बजे तक खुला रहेगा दरबार : नंद गोपाल दास ने बताया कि शनिवार को जन्माष्टमी के अवसर पर सुबह 7 बजे से बांके बिहारी के दर्शन प्रारंभ होंगे और देर रात 1 बजे तक दरबार भक्तों के लिए खुला रहेगा. मायापुरी और वृंदावन से विशेष भजन-कीर्तन मंडलियां आ रही हैं, जो पूरे दिन भगवान के गुणगान से वातावरण को मंत्रमुग्ध कर देंगी. दिन के 12:00 जन्माष्टमी कार्यक्रम का विशेष उद्घाटन होगा.

पटना इस्कॉन मंदिर
हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की... (ETV Bharat)

''इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के दिन बांके बिहारी का 251 चांदी के कलशों से महाभिषेक किया जाएगा. इसके अलावा भगवान को 501 प्रकार का महाभोग अर्पित किया जाएगा. दक्षिणावर्ती शंख से भी विशेष अभिषेक होगा, जो पूरे दिन चलता रहेगा. मंदिर परिसर में पालने की व्यवस्था भी की गई है, जहां भगवान के बाल रूप को रखकर भक्त उन्हें झूला झुला सकेंगे.''- नंद गोपाल दास, प्रवक्ता, इस्कॉन पटना

सुरक्षा के कड़े इंतजाम : नंद गोपाल दास ने बताया कि भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती होगी. जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है. मंदिर के दक्षिणी छोर से आने वाले भक्तों की कतार अशोक सिनेमा हॉल से शुरू होगी, जबकि उत्तरी छोर से आने वाले भक्तों की कतार मौर्या लोक से लगाई जाएगी. इसके अलावा बड़ी संख्या में प्राइवेट बाउंसर भी मंदिर परिसर में मौजूद रहेंगे, जो श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को संभालेंगे.

Krishna Janmashtami 2025
पटना इस्कॉन मंदिर (ETV Bharat)

'हर श्रद्धालु को मिलेगी विशेष अनुभूति' : नंद गोपाल दास ने बताया कि जन्माष्टमी के दिन पटना इस्कॉन मंदिर केवल पूजा-अर्चना का स्थान नहीं, बल्कि भक्ति और सांस्कृतिक रंगों से सजा एक अद्भुत अनुभव बन जाएगा. फूलों की महक, भजन-कीर्तन की धुन, रंगीन सजावट और भगवान के दिव्य दर्शन, ये सब मिलकर हर भक्त के मन को गहराई से छू लेंगे.

''मंदिर प्रबंधन का प्रयास है कि हर श्रद्धालु यहां से विशेष आध्यात्मिक अनुभूति लेकर जाए और उनके मन को सुकून मिले. जन्माष्टमी हमारे लिए केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का पर्व है. इस बार हम चाहते हैं कि हर आने वाला व्यक्ति यहां से यही संदेश लेकर जाए.''- नंद गोपाल दास, प्रवक्ता, इस्कॉन पटना

