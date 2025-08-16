पटना : देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. मथुरा-वृंदावन से लेकर पटना तक मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है. राजधानी पटना के इस्कॉन मंदिर में सुबह से ही भक्ति और उल्लास का माहौल बना हुआ है.

पटना इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ : पटना के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की विशेष रौनक देखने को मिली. सुबह से ही हजारों भक्त भगवान श्रीकृष्ण की आराधना और भजन-कीर्तन में डूबे नजर आए.

पटना इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी (ETV Bharat)

डीजीपी विनय कुमार ने किए भगवान के दर्शन : बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार भी इस्कॉन मंदिर पहुंचे. उन्होंने पूजा-अर्चना कर भगवान श्रीकृष्ण से आशीर्वाद लिया. इस दौरान श्रद्धालुओं ने भी डीजीपी के साथ दर्शन किए.

सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचीं सिटी एसपी : भीड़ को देखते हुए पटना सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया. उन्होंने पुलिस बल को सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के आवश्यक निर्देश दिए.

पटना इस्कॉन मंदिर (ETV Bharat)

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतज़ाम : सिटी एसपी दीक्षा ने बताया कि मंदिर में बैरिकेडिंग, अलग-अलग प्रवेश और निकास मार्ग तथा मेडिकल टीम की व्यवस्था की गई है. महिला सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों की भी बड़ी संख्या में तैनाती की गई है.

भजन-कीर्तन और झांकियों से गूंजा मंदिर परिसर : मंदिर में पूरे दिन भजन-कीर्तन, झांकियां और विशेष आयोजन हुए. श्रीकृष्ण जन्म की तैयारियों ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया. देर रात तक भव्य पूजा और कार्यक्रम जारी रहेंगे.

भक्ति और उल्लास से झूमे भक्तजन : जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर इस्कॉन मंदिर भक्तिमय वातावरण का केंद्र बना रहा. भव्य सजावट और झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया.

इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर सुरक्षा का जायजा लेती पुलिस (ETV Bharat)

जन्माष्टमी पर डीजीपी का संदेश : डीजीपी विनय कुमार ने मीडिया कर्मियों से कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं. उन्होंने कहा कि यह हर्षोल्लास का दिन है. डीजीपी ने बिहारवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई दी है.

''इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.पुलिस मुस्तैद है. पूरे इस्कॉन परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं. जो भी गड़बड़ी होगी उसकी पहचान तुरंत ही हो सकेगी और तुरंत ही एक्शन होगा. जन्माष्टमी हर्षोल्लास का पर्व है. पूरे बिहार वासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की बधाई.'' - विनय कुमार, डीजीपी, बिहार

ये भी पढ़ें-