'रेल हादसा नहीं चाचा ने सुपारी देकर कराई ऑनर किलिंग'.. महाकाल गैंग ने तड़पा-तड़पा कर ले ली जान

पटना में ऑनर किलिंग की गुत्थी पुलिस ने सुलझा लिया है. प्रेम प्रसंग से नाराज परिवार ने गैंग को सुपारी देकर प्रेमी-युगल की हत्या करवाई-

पटना ऑनर किलिंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 14, 2025 at 8:20 PM IST

पटना : 2 सितंबर 2025 की सुबह पटना-गया रेलखंड के पोठही स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक और युवती के शव पड़े मिले थे. दोनों क्षत-विक्षत हालत में थे. स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर दी. पहले तो मामला रेल दुर्घटना समझा गया, लेकिन धीरे-धीरे जांच ने एक सनसनीखेज वारदात की इशारा किया.

प्रेम कहानी का खौफनाक अंत : पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों प्रेमी-प्रेमिका थे और फरार होकर किराए के कमरे में रह रहे थे. परिवार वालों को उनका यह रिश्ता मंजूर नहीं था. खासकर युवती के पिता और चाचा को लगता था कि यह रिश्ता उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर धब्बा है. इसी नाराजगी ने उन्हें ऐसी साजिश रचने पर मजबूर किया जो दोनों की जान ले बैठी.

परिचय कुमार, पुलिस अधीक्षक, पूर्वी
परिचय कुमार, पुलिस अधीक्षक, पूर्वी (ETV Bharat)

गैंग को दी गई सुपारी : पुलिस अधीक्षक पूर्वी परिचय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि युवती के चाचा ने महाकाल गैंग से संपर्क किया. गैंग को सुपारी देकर कहा गया कि प्रेमी युगल को रास्ते से हटा दिया जाए. योजना के मुताबिक युवक-युवती को रामकृष्ण नगर स्थित एक मकान से अगवा किया गया. उसी कमरे और सीढ़ियों पर खून के धब्बे बाद में पुलिस ने बरामद किए.

''तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इस कांड में मकान मालकिन समेत तीन को गिरफ्तार किया गया है. इन दोनों पर कई आपराधिक इतिहास रहे हैं. धनरूआ थाना में एक आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट, रंगदारी के पांच मामले हैं, जबकि दूसरे पर तीन मामले हैं. हत्या के बाद आत्महत्या का रूप देने के लिए इनके द्वारा साजिश रची गई थी लेकिन हत्या का पर्दाफाश हो चुका है''- परिचय कुमार, पुलिस अधीक्षक, पूर्वी

कमरे से रेल ट्रैक तक की खौफनाक कहानी : गैंग के सदस्यों ने पहले दोनों को बेरहमी से मारा. फिर शवों को गाड़ी में डालकर पोठही के पास चंदननगर गांव के रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया. मकसद साफ था—लोगों को लगे कि यह रेल दुर्घटना है और मामला दबा रह जाए.

मकान मालकिन ने नहीं दी सूचना : अनुसंधान में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई. जिस मकान में प्रेमी युगल रह रहा था, वहां की मकान मालकिन ने 24 घंटे बाद भी पुलिस को घटना की सूचना नहीं दी. यहां तक कि खून के धब्बे तक साफ नहीं किए गए. इसी लापरवाही ने जांच को पुख्ता सबूत दे दिए.

गिरफ्तारी और आपराधिक इतिहास : पुलिस ने तकनीकी जांच और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इनमें मुख्य आरोपी, गैंग के सहयोगी और मकान मालकिन शामिल हैं. गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं—रंगदारी, आर्म्स एक्ट और अन्य अपराधों में वे पुलिस की नजर में पहले भी रह चुके हैं.

फरार आरोपियों की तलाश : पुलिस का कहना है कि अभी कई आरोपी फरार हैं. उन्हें पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की गई है और लगातार छापेमारी की जा रही है.

ऑनर किलिंग पर समाज में सवाल : यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, बल्कि उस सोच की झलक भी है जिसमें परिवार ‘इज्जत’ के नाम पर अपने ही बच्चों की जिंदगी छीन लेते हैं. पटना का यह ऑनर किलिंग केस फिर से बता रहा है कि सामाजिक प्रतिष्ठा और जातीय बंधनों के सामने प्रेम आज भी बलि चढ़ रहा है.

