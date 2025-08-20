पटना : बिहार की पटना हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता मामले में साफ कहा है कि पति का पहला कर्तव्य पत्नी का देखभाल करना है. रिश्तेदारों की जिम्मेदारी बाद में आती है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भाइयों को आश्रित नहीं माना जा सकता और दिवंगत बहन की बेटी की देखभाल नैतिक जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन यह कानूनी दायित्व नहीं है.

हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका : जस्टिस अरुण कुमार झा ने आवेदक चंदन पासवान की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि पति का पहला दायित्व पत्नी की देखभाल करना है और रिश्तेदारों का नंबर बाद में आता है.

आरपीएफ कांस्टेबल है पति : आवेदक आरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है. सभी कटौतियों के बाद उसे लगभग 41,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है.

पत्नी ने दायर किया था भरण-पोषण वाद : पत्नी ने अपने गुजारे के लिए गया के परिवार न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत वाद दायर किया था. परिवार न्यायालय ने पति को निर्देश दिया था कि वह हर महीने की 15 तारीख तक पत्नी को 12,000 रुपये भरण-पोषण के रूप में दे.

पति ने दी थी फैसले को चुनौती : पति ने इस आदेश को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उसकी कोर्ट में दलील थी उसे अपने दो भाइयों और मृत बहन की बेटी की देखभाल करनी होती है. इसलिए परिवार न्यायालय ने उसकी देनदारियों पर विचार नहीं किया.

कोर्ट का साफ संदेश : कोर्ट ने कहा कि ''चाहे पति पर भाइयों और भांजी की जिम्मेदारी हो, लेकिन सबसे पहले पत्नी का गुजारा सुनिश्चित करना होगा. भाइयों को आश्रित नहीं माना जा सकता. बहन की बेटी की देखभाल नैतिक कर्तव्य हो सकता है लेकिन यह कानूनी बाध्यता नहीं है.'' हाई कोर्ट ने परिवार न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए पति की याचिका को खारिज कर दिया.

