ETV Bharat / state

'पत्नी का भरण-पोषण पहले, भाईयों को आश्रित नहीं माना जा सकता'– पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला - PATNA HIGH COURT

पटना हाई कोर्ट ने भरण पोषण वाद में बड़ा फैसला सुनाया और निर्देश देते हुए आवेदक की याचिका को खारिज कर दिया-

Etv Bharat
पटना हाई कोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 20, 2025 at 7:15 PM IST

2 Min Read

पटना : बिहार की पटना हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता मामले में साफ कहा है कि पति का पहला कर्तव्य पत्नी का देखभाल करना है. रिश्तेदारों की जिम्मेदारी बाद में आती है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भाइयों को आश्रित नहीं माना जा सकता और दिवंगत बहन की बेटी की देखभाल नैतिक जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन यह कानूनी दायित्व नहीं है.

हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका : जस्टिस अरुण कुमार झा ने आवेदक चंदन पासवान की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि पति का पहला दायित्व पत्नी की देखभाल करना है और रिश्तेदारों का नंबर बाद में आता है.

आरपीएफ कांस्टेबल है पति : आवेदक आरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है. सभी कटौतियों के बाद उसे लगभग 41,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है.

पत्नी ने दायर किया था भरण-पोषण वाद : पत्नी ने अपने गुजारे के लिए गया के परिवार न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत वाद दायर किया था. परिवार न्यायालय ने पति को निर्देश दिया था कि वह हर महीने की 15 तारीख तक पत्नी को 12,000 रुपये भरण-पोषण के रूप में दे.

पति ने दी थी फैसले को चुनौती : पति ने इस आदेश को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उसकी कोर्ट में दलील थी उसे अपने दो भाइयों और मृत बहन की बेटी की देखभाल करनी होती है. इसलिए परिवार न्यायालय ने उसकी देनदारियों पर विचार नहीं किया.

कोर्ट का साफ संदेश : कोर्ट ने कहा कि ''चाहे पति पर भाइयों और भांजी की जिम्मेदारी हो, लेकिन सबसे पहले पत्नी का गुजारा सुनिश्चित करना होगा. भाइयों को आश्रित नहीं माना जा सकता. बहन की बेटी की देखभाल नैतिक कर्तव्य हो सकता है लेकिन यह कानूनी बाध्यता नहीं है.'' हाई कोर्ट ने परिवार न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए पति की याचिका को खारिज कर दिया.

ये भी पढ़ें-

पटना : बिहार की पटना हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता मामले में साफ कहा है कि पति का पहला कर्तव्य पत्नी का देखभाल करना है. रिश्तेदारों की जिम्मेदारी बाद में आती है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भाइयों को आश्रित नहीं माना जा सकता और दिवंगत बहन की बेटी की देखभाल नैतिक जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन यह कानूनी दायित्व नहीं है.

हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका : जस्टिस अरुण कुमार झा ने आवेदक चंदन पासवान की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि पति का पहला दायित्व पत्नी की देखभाल करना है और रिश्तेदारों का नंबर बाद में आता है.

आरपीएफ कांस्टेबल है पति : आवेदक आरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है. सभी कटौतियों के बाद उसे लगभग 41,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है.

पत्नी ने दायर किया था भरण-पोषण वाद : पत्नी ने अपने गुजारे के लिए गया के परिवार न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत वाद दायर किया था. परिवार न्यायालय ने पति को निर्देश दिया था कि वह हर महीने की 15 तारीख तक पत्नी को 12,000 रुपये भरण-पोषण के रूप में दे.

पति ने दी थी फैसले को चुनौती : पति ने इस आदेश को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उसकी कोर्ट में दलील थी उसे अपने दो भाइयों और मृत बहन की बेटी की देखभाल करनी होती है. इसलिए परिवार न्यायालय ने उसकी देनदारियों पर विचार नहीं किया.

कोर्ट का साफ संदेश : कोर्ट ने कहा कि ''चाहे पति पर भाइयों और भांजी की जिम्मेदारी हो, लेकिन सबसे पहले पत्नी का गुजारा सुनिश्चित करना होगा. भाइयों को आश्रित नहीं माना जा सकता. बहन की बेटी की देखभाल नैतिक कर्तव्य हो सकता है लेकिन यह कानूनी बाध्यता नहीं है.'' हाई कोर्ट ने परिवार न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए पति की याचिका को खारिज कर दिया.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

पटना हाई कोर्टजस्टिस अरुण कुमार झाHUSBAND MUST MAINTAIN WIFEFAMILY MAINTENANCE CASEPATNA HIGH COURT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: इतना आसान नहीं हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, क्या है इसकी प्रक्रिया? जानें सबकुछ

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

कौन हैं बी सुदर्शन रेड्डी, जिन्हें इंडिया ब्लॉक ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बनाया उम्मीदवार? जानें

बिहार में राहुल गांधी की अबतक की सबसे बड़ी यात्रा, जानें 'वोटर अधिकार यात्रा' की इनसाइड स्टोरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.