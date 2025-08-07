Essay Contest 2025

जलजमाव व प्रोन्नति विवाद पर HC सख्त, पावर होल्डिंग कंपनी और पटना नगर निगम से जवाब तलब - PATNA HIGH COURT

बिहार पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा ‘सर्विस ग्रीवांस सेल’ नहीं बनने पर HC ने नाराजगी जताई वहीं जल-निकासी को लेकर पीएमसी से भी जवाब-तलब किया है-

पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 7, 2025 at 7:26 PM IST

पटना : बिहार पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की कार्यप्रणाली पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान की एकलपीठ ने कंपनी के प्रबंध निदेशक से पूछा है कि जब वे बिहार सरकार के सभी नियमों का पालन करते हैं, तो अब तक 'सर्विस ग्रीवांस रेड्रेसल सेल' क्यों नहीं बनाया गया. कोर्ट ने टिप्पणी की कि आपकी लापरवाहियों के कारण न्यायालय पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है. इस मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.

प्रोन्नति विवाद को लेकर दाखिल हुई याचिका : यह आदेश याचिकाकर्ता प्रतिभा कुमारी सिन्हा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने अदालत को बताया कि प्रतिभा कुमारी को असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ स्टोर पद पर प्रोन्नति नहीं दी गई, जबकि उनसे कनिष्ठ अधिकारी को इस पद पर प्रोन्नत कर दिया गया.

उन्होंने आरोप लगाया कि वरीयता सूची में जानबूझकर याचिकाकर्ता को नीचे रखा गया, जिससे उन्हें प्रोन्नति से वंचित होना पड़ा. यह न केवल अन्याय है, बल्कि नियमों का सीधा उल्लंघन भी है.

वरीयता और प्रोन्नति सूची को रद्द करने की मांग : याचिका में 20 दिसंबर, 2023 को जारी वरीयता सूची और 8 जनवरी, 2024 को जारी प्रोन्नति सूची को रद्द करने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि विभाग को नए सिरे से वरीयता के अनुसार सूची तैयार करने का निर्देश दिया जाए और उसे असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ स्टोर पद पर प्रोन्नत किया जाए.

बकाया वेतन और पेंशन लाभ की भी मांग : इसके साथ ही याचिका में यह भी मांग की गई कि याचिकाकर्ता को उसका बकाया वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन राशि का भुगतान किया जाए. हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है..

एक अलग जनहित याचिका पर सुनवाई : राजधानी पटना के एजी कॉलोनी, समनपुरा, इंद्रपुरी, कृषि नगर और बैंक ऑफ इंडिया कॉलोनी समेत आसपास के क्षेत्रों में बरसात के दिनों में होने वाले भीषण जलजमाव की समस्या को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. यह याचिका सुधीर कुमार नामक नागरिक ने दाखिल की है, जिसमें कोर्ट से जल्द समाधान की मांग की गई है.

बरसात में गंभीर होती है स्थिति : याचिका में कहा गया है कि हर साल मानसून के दौरान इन इलाकों में जलजमाव की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है. पानी की निकासी न होने के कारण कई दिनों तक गंदा पानी जमा रहता है, जिससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भारी परेशानी होती है.

IGIMS परिसर में पंप और निकासी सुधार की मांग : याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (IGIMS) के निदेशक को निर्देश दिया जाए कि परिसर के उत्तर-पश्चिम कोने में जहां बड़े पैमाने पर जलजमाव होता है, वहां उच्च क्षमता वाला पंप लगाया जाए. बताया गया है कि इस क्षेत्र के जलजमाव से लगभग 400 परिवारों सहित 3200 नागरिक प्रभावित होते हैं. साथ ही परिसर की आंतरिक जलनिकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी ठोस उपाय किए जाएं.

नगर निगम को भी कार्रवाई के निर्देश देने की मांग : सुधीर कुमार द्वारा दायर याचिका में पटना नगर निगम को भी निर्देश देने की मांग की गई है कि सभी नालों की समुचित सफाई और जलनिकासी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. इसके अलावा, फ्रेंड्स कॉलोनी में अवैध खटालों को हटाने का अनुरोध भी किया गया है ताकि वर्षा जल के प्राकृतिक प्रवाह में कोई बाधा न हो.

8 अगस्त को हो सकती है सुनवाई : इस जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट में 8 अगस्त 2025 को सुनवाई की संभावना है. याचिकाकर्ता को उम्मीद है कि कोर्ट इस गंभीर समस्या पर संज्ञान लेकर संबंधित विभागों को जल्द आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देगा.

