ETV Bharat / state

पटना हाईकोर्ट में दो अहम मामलों पर सुनवाई, एक टली तो दूसरी याचिका खारिज - PATNA HIGH COURT

पटना हाईकोर्ट ने लॉ कालेजों मामले की सुनवाई 22 अगस्त तक टाली, वहीं एएनएम भर्ती में श्रेणी बदलने वाली याचिका खारिज कर दी गई.

Etv Bharat
पटना हाई कोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 11, 2025 at 11:51 PM IST

2 Min Read

पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी और निजी लॉ कालेजों की स्थिति को लेकर चल रही जनहित याचिका की सुनवाई 22 अगस्त 2025 तक स्थगित कर दी. यह मामला अधिवक्ता कुणाल कौशल की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया.

बीसीआई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश : चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लंबित निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने का आदेश पहले ही दिया था. पिछली सुनवाई में बीसीआई के आग्रह पर तीन सप्ताह का समय भी दिया गया था.

मानकों का पालन न करने पर चेतावनी : याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि कई लॉ कालेज बीसीआई मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं. यहां तक कि शिक्षकों के पास पीएचडी जैसी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता तक नहीं है. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि केवल वही कालेज एडमिशन ले सकते हैं जो सभी मानकों को पूरा करते हैं.

एएनएम पद पर गलती से श्रेणी बदलने का मामला : दूसरे मामले में पटना हाईकोर्ट ने एएनएम पद की आवेदिका चांदनी कुमारी को राहत देने से इनकार कर दिया. उन्होंने आवेदन में गलती से ईबीसी श्रेणी के बजाय बीसी श्रेणी दर्ज कर दी थी.

साइबर कैफे में हुई त्रुटि का दावा : आवेदिका का कहना था कि वह कंप्यूटर संचालन में दक्ष नहीं हैं और साइबर कैफे से फॉर्म भरवाते समय यह गलती हुई. बाद में सुधार के बावजूद आयोग ने उन्हें अनारक्षित श्रेणी में मान लिया.

कट ऑफ अंक न मिलने पर नियुक्ति से वंचित : अनारक्षित श्रेणी में आवश्यक कट ऑफ अंक न पाने के कारण उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं हुआ. जस्टिस हरीश कुमार की अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी.

ये भी पढ़ें-

पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी और निजी लॉ कालेजों की स्थिति को लेकर चल रही जनहित याचिका की सुनवाई 22 अगस्त 2025 तक स्थगित कर दी. यह मामला अधिवक्ता कुणाल कौशल की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया.

बीसीआई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश : चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लंबित निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने का आदेश पहले ही दिया था. पिछली सुनवाई में बीसीआई के आग्रह पर तीन सप्ताह का समय भी दिया गया था.

मानकों का पालन न करने पर चेतावनी : याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि कई लॉ कालेज बीसीआई मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं. यहां तक कि शिक्षकों के पास पीएचडी जैसी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता तक नहीं है. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि केवल वही कालेज एडमिशन ले सकते हैं जो सभी मानकों को पूरा करते हैं.

एएनएम पद पर गलती से श्रेणी बदलने का मामला : दूसरे मामले में पटना हाईकोर्ट ने एएनएम पद की आवेदिका चांदनी कुमारी को राहत देने से इनकार कर दिया. उन्होंने आवेदन में गलती से ईबीसी श्रेणी के बजाय बीसी श्रेणी दर्ज कर दी थी.

साइबर कैफे में हुई त्रुटि का दावा : आवेदिका का कहना था कि वह कंप्यूटर संचालन में दक्ष नहीं हैं और साइबर कैफे से फॉर्म भरवाते समय यह गलती हुई. बाद में सुधार के बावजूद आयोग ने उन्हें अनारक्षित श्रेणी में मान लिया.

कट ऑफ अंक न मिलने पर नियुक्ति से वंचित : अनारक्षित श्रेणी में आवश्यक कट ऑफ अंक न पाने के कारण उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं हुआ. जस्टिस हरीश कुमार की अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

ANM RECRUITMENT PETITIONPOSTPONES LAW COLLEGES HEARINGलॉ कालेजों की स्थितिपटना हाईकोर्टPATNA HIGH COURT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: किसका खेल बिगाड़ेंगे मुस्लिम वोटर, RJD और AIMIM में गठबंधन नहीं होने से किसे मिलेगा फायदा?

विधानसभा चुनाव को लेकर BJP का 'फुलप्रूफ' प्लान, 5 प्रक्षेत्र में बांटकर बिहार को साधने की तैयारी

दुर्गापूजा-छठ और चुनाव.. बिहार में विरोधियों को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार का मेगा प्लान

भारत छोड़ो आंदोलन में पटना के युवाओं की क्रांतिकारी भूमिका, 83 वर्ष पहले गूंजी थी 'करो या मरो' की हुंकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.