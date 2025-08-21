ETV Bharat / state

पटना HC ने 252 सब इंस्पेक्टरों को 6 सप्ताह में बहाल करने का दिया निर्देश - SUB INSPECTORS IN BIHAR

पटना उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. 252 एसआई को नियुक्त करने का निर्देश दिया है. पढ़ें खबर

PATNA HIGH COURT
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 21, 2025 at 8:11 PM IST

2 Min Read

पटना : पटना हाईकोर्ट ने 252 सब इंस्पेक्टर उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत दी है. उच्च न्यायालय ने अपने 29 पन्ने के आदेश में राज्य सरकार को इन पदों पर छह सप्ताह के भीतर बहाली प्रक्रिया को पूरी करने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर फैसला : जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने 252 उम्मीदवारों की ओर से दायर तीन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद अपना आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि जिन 133 उम्मीदवारों की बहाली सुप्रीम कोर्ट के आदेश से की गई है, उनकी तुलना में ये सभी उम्मीदवार अधिक अंक प्राप्त किये हैं.

नियुक्ति से वंचित करना गम्भीर मामला : यही नहीं, 2023 और 2024 में भी कुछ उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई हैं. ऐसे में ये सभी उम्मीदवार समानता के आधार पर नियुक्ति पाने का हकदार हैं. कोर्ट ने कहा कि इन्हें नियुक्ति से वंचित करना उनके लिए गम्भीर और अपूरणीय पूर्वाग्रह होगा.

क्या है पूरा मामला ? : गौरतलब है कि, विज्ञापन संख्या 704/2004 के आवेदकों की ओर से दाखिल अभ्यावेदन को अलग-अलग तारीखों पर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक) की ओर से जारी आदेश को रद्द करने के लिए सभी उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी.

PATNA HIGH COURT
पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक) ने सभी अभ्यावेदनों को इस आधार पर रद्द कर दिया कि आवेदकों के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 133 उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर नियुक्त किया गया है. इन्हें समानता के अधिकार का लाभ नहीं दिया जा सकता. इसके बाद अभ्यर्थियों ने उच्च न्यालाय का दरवाजा खटखटाया.

ये भी पढ़ें :-

पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार पर लगाया जुर्माना, जमाबंदी से जुड़ा है मामला

पटना हाईकोर्ट में दो अहम मामलों पर सुनवाई, एक टली तो दूसरी याचिका खारिज

बिहार में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फीस मामला, HC ने सरकार के आदेश पर लगाया रोक, मांगा जवाब

पटना : पटना हाईकोर्ट ने 252 सब इंस्पेक्टर उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत दी है. उच्च न्यायालय ने अपने 29 पन्ने के आदेश में राज्य सरकार को इन पदों पर छह सप्ताह के भीतर बहाली प्रक्रिया को पूरी करने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर फैसला : जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने 252 उम्मीदवारों की ओर से दायर तीन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद अपना आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि जिन 133 उम्मीदवारों की बहाली सुप्रीम कोर्ट के आदेश से की गई है, उनकी तुलना में ये सभी उम्मीदवार अधिक अंक प्राप्त किये हैं.

नियुक्ति से वंचित करना गम्भीर मामला : यही नहीं, 2023 और 2024 में भी कुछ उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई हैं. ऐसे में ये सभी उम्मीदवार समानता के आधार पर नियुक्ति पाने का हकदार हैं. कोर्ट ने कहा कि इन्हें नियुक्ति से वंचित करना उनके लिए गम्भीर और अपूरणीय पूर्वाग्रह होगा.

क्या है पूरा मामला ? : गौरतलब है कि, विज्ञापन संख्या 704/2004 के आवेदकों की ओर से दाखिल अभ्यावेदन को अलग-अलग तारीखों पर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक) की ओर से जारी आदेश को रद्द करने के लिए सभी उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी.

PATNA HIGH COURT
पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक) ने सभी अभ्यावेदनों को इस आधार पर रद्द कर दिया कि आवेदकों के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 133 उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर नियुक्त किया गया है. इन्हें समानता के अधिकार का लाभ नहीं दिया जा सकता. इसके बाद अभ्यर्थियों ने उच्च न्यालाय का दरवाजा खटखटाया.

ये भी पढ़ें :-

पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार पर लगाया जुर्माना, जमाबंदी से जुड़ा है मामला

पटना हाईकोर्ट में दो अहम मामलों पर सुनवाई, एक टली तो दूसरी याचिका खारिज

बिहार में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फीस मामला, HC ने सरकार के आदेश पर लगाया रोक, मांगा जवाब

For All Latest Updates

TAGGED:

PATNA HIGH COURTBIHAR POLICEपटना हाईकोर्टबिहार पुलिस सब इंस्पेक्टरSUB INSPECTORS IN BIHAR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार में वाम का 'अमृत काल', आजादी से लेकर अबतक के सफर को विस्तार से समझिए

'मजबूत या मजबूर सरकार', लालू से मुकाबले के लिए बिहार में BJP क्यों जरूरी?

क्या आप जानते हैं कौन थे महारानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग? मसूरी में रस्किन बॉन्ड ने खोजी थी इनकी कब्र

क्या है ब्रोंको टेस्ट?, जानिए यो-यो टेस्ट से कितना अलग है?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.