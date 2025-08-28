ETV Bharat / state

पंचायत और प्रखंड शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट से खुशखबरी, अदालत ने दिया प्रमोशन का आदेश - PATNA HIGH COURT

पटना हाईकोर्ट ने 12 साल की सेवा पूरी करने वाले पंचायत व प्रखंड शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित पद पर प्रमोशन करने का आदेश दिया-

Etv Bharat
पंचायत और प्रखंड शिक्षकों को राहत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 28, 2025 at 7:04 PM IST

2 Min Read

पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने पंचायत और प्रखंड शिक्षकों के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों ने 12 साल की संतोषजनक सेवा पूरी की है, उन्हें स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर पदोन्नति मिलनी ही चाहिए.

तीन महीने में पूरी हो प्रक्रिया : जस्टिस पुर्णेन्दु सिंह की बेंच ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि तीन महीने के भीतर वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रमोशन प्रक्रिया पूरी की जाए. यह फैसला उन शिक्षकों के पक्ष में आया है जो लंबे समय से प्रमोशन की मांग कर रहे थे.

12 शिक्षकों ने दाखिल की थी याचिका : यह मामला सीतामढ़ी जिले के 12 शिक्षकों से जुड़ा था. इन शिक्षकों ने दलील दी थी कि 2003 से 2007 के बीच उनकी नियुक्ति हुई और उन्होंने प्रशिक्षण योग्यता भी हासिल कर ली, फिर भी उन्हें अब तक पदोन्नति का लाभ नहीं मिला.

नियमावली का हवाला देकर कोर्ट सख्त : कोर्ट ने बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली 2012 और 2020 का हवाला देते हुए कहा कि समयबद्ध पदोन्नति शिक्षकों का कानूनी अधिकार है. सरकार को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता.

सरकार की उदासीनता पर टिप्पणी : कोर्ट ने कहा कि सरकार की उदासीनता के कारण शिक्षकों को उनके वैधानिक अधिकार से वंचित करना असंवैधानिक है. यह न केवल शिक्षा व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है बल्कि शिक्षकों के मनोबल को भी प्रभावित करता है.

समान कार्य के लिए समान वेतन जरूरी : अंत में कोर्ट ने यह भी कहा कि समान कार्य करने वाले शिक्षकों को अलग-अलग वेतनमान देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है. इस आधार पर सरकार को सभी योग्य शिक्षकों को पदोन्नति देने का निर्देश दिया गया है.

ये भी पढ़ें-

पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने पंचायत और प्रखंड शिक्षकों के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों ने 12 साल की संतोषजनक सेवा पूरी की है, उन्हें स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर पदोन्नति मिलनी ही चाहिए.

तीन महीने में पूरी हो प्रक्रिया : जस्टिस पुर्णेन्दु सिंह की बेंच ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि तीन महीने के भीतर वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रमोशन प्रक्रिया पूरी की जाए. यह फैसला उन शिक्षकों के पक्ष में आया है जो लंबे समय से प्रमोशन की मांग कर रहे थे.

12 शिक्षकों ने दाखिल की थी याचिका : यह मामला सीतामढ़ी जिले के 12 शिक्षकों से जुड़ा था. इन शिक्षकों ने दलील दी थी कि 2003 से 2007 के बीच उनकी नियुक्ति हुई और उन्होंने प्रशिक्षण योग्यता भी हासिल कर ली, फिर भी उन्हें अब तक पदोन्नति का लाभ नहीं मिला.

नियमावली का हवाला देकर कोर्ट सख्त : कोर्ट ने बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली 2012 और 2020 का हवाला देते हुए कहा कि समयबद्ध पदोन्नति शिक्षकों का कानूनी अधिकार है. सरकार को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता.

सरकार की उदासीनता पर टिप्पणी : कोर्ट ने कहा कि सरकार की उदासीनता के कारण शिक्षकों को उनके वैधानिक अधिकार से वंचित करना असंवैधानिक है. यह न केवल शिक्षा व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है बल्कि शिक्षकों के मनोबल को भी प्रभावित करता है.

समान कार्य के लिए समान वेतन जरूरी : अंत में कोर्ट ने यह भी कहा कि समान कार्य करने वाले शिक्षकों को अलग-अलग वेतनमान देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है. इस आधार पर सरकार को सभी योग्य शिक्षकों को पदोन्नति देने का निर्देश दिया गया है.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

PANCHAYAT AND BLOCK TEACHERSपटना हाईकोर्टप्रखंड शिक्षकों के पक्ष में फैसलास्नातक प्रशिक्षित शिक्षकPATNA HIGH COURT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार के 9 प्रमंडल में किस इलाके में किसका दबदबा? 2025 में आसान नहीं जंग

साल 1832, जब बॉम्बे में कुत्तों की वजह से हुए दंगे, जानें क्या है इतिहास?

पिटबुल क्यों होता है खतरनाक? विशेषज्ञ ने बताया इसे पालने में किन-किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

जानिए कब क्या होता है डायबिटिक शॉक, कैसे यह स्थिति आपके जीवन के लिए खतरा बन सकती है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.